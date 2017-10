Tennis Großes Tennis in der Halle

Großes Tennis in der Halle

90 Teilnehmer traten bei den Hallenmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee in Villingen an. Der Nachwuchs zeigte dabei starke Leistungen

Tennis: Mirabell Ehret (TC Konstanz) und Lukas Krauss (TC BW Villingen) bei den U12, Tijana Maksimovic (TC BW Donaueschingen) und Lukas Krause bei den U14 sowie Kim Junker (TC Pfullendorf) und Patrick Putschbach (TC BW Villingen) in der U16 holten sich bei den Hallenmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee in Villingen die Titel.

Nach den U8 bis U10 am vorletzten Wochenende waren jetzt die Altersklassen U12 bis U16 an der Reihe – und die schon etwas älteren Nachwuchstalente zeigten zum Teil beherztes Tennis auf hohem Niveau. Bei der abschließenden Siegerehrung dankte der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel den Teilnehmern für ihren jederzeit fairen Einsatz und überreichte zusammen mit dem Bezirksjugendwart Tim Nitsch die Urkunden, Pokale, Medaillen und Sachpreise. Turnierleiterin Brigitte Kuhn und die Oberschiedsrichter Marvin Vogt und Robert Meis hatten mit dem Nachwuchs keinerlei Probleme. Bei den Hallenmeisterschaften waren insgesamt 90 Mädchen und Jungen aus dem Bezirk im Einsatz.

Bei den U12-Mädchen standen sich nach den Gruppenspielen die Konstanzerin Mirabell Ehret und Lisa Dennenmoser (TC Markdorf) sowie Magali Müller (TC BW Villingen) und Zoe Stehle (TC 1902 Überlingen) in den Halbfinals gegenüber. Mit klaren Siegen qualifizierten sich Ehret und Stehle für das Finale, in dem die Konstanzerin Ehret mit 6:0 und 6:2 dominierte und sich den Titel sicherte. Das Spiel um Platz drei gewann Müller nach hartem Kampf gegen Dennenmoser mit 7:6 und 6:3.

In einem 14er-Feld landeten die an Nummer drei und vier gesetzten Lokalmatadoren Lukas Krauss und Milo Leuenberger im Finale. Den ersten Satz gewann Leuenberger mit 7:5, den zweiten Krauss mit 6:4. Im entscheidenden Match-Tiebreak ließ Krauss seinem Mannschaftskollegen beim 10:2 letztlich keine Chance mehr. Dritter wurde hier Florian Zeh vom TC Konstanz, der Nikolas Schmid (TC BW Villingen) mit 6:3, 4:6 und 10:8 am Ende denkbar knapp besiegte.

In den Semifinals bei den Mädchen U14 setzte sich Tijana Maksimovic gegen Elena Schöllhorn (TC Markdorf) durch, und Gina Betzner (TC BW Villingen) gewann gegen Leonie Schulz (TC Markdorf). Das Finale dominierte die Donaueschingerin Maksimovic klar. Sie gewann gegen die Lokalmatadorin Betzner mit 6:1 und 6:3. Auf den dritten Platz kam hier Leonie Schulz mit einem 6:0 und 6:4 Erfolg über Elena Schöllhorn.

Bei dem mit 19 Spielern am zahlenmäßig stärksten besetzten Feld der U14-Jungen standen sich Lukas Krause und Nick Dufner (TC 1902 Überlingen) nach ihren Halbfinalsiegen gegen Jannis Knackmuß (TC BW Villingen) und Markus Schmid (TC BW Villingen) gegenüber. Der Donaueschinger setzte sich gegen einen völlig entkräfteten Gegner mit 6:1 und 6:0 durch.

Kim Junker dominierte das Geschehen bei den U16-Mädchen und setzte sich in der Gruppe ungeschlagen vor Vivian Schmider (TC BW Donaueschingen) und Eve Quabeck (TC Radolfzell) durch. Bei den Jungs hatte Patrick Puschbach, ebenfalls ohne Matchverlust, die Nase vorn. Auf dem zweiten Platz landete Florian Ehmke (TC Owingen) vor Peter Czupryna (TC Konstanz).