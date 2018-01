Hallenfußball Großes Teilnehmerfeld bei Escad-Reuther-Cup

Bereits zum zehnten Mal findet in der Stadthalle Pfullendorf der Escad-Reuther-Cup statt. Ausrichter des großen Hallenfußballturniers ist die Jugendabteilung des SV Denkingen, die bis zum 5. Januar Gastgeber für mehr als 1000 Nachwuchsspieler ist.

Hallenfußball: Gespielt wird auf Kunstrasen mit einer professionellen Rundumbande. Ab der D-Jugend gibt es Gutscheine und Geldpreise in der jeweiligen Altersklasse für den besten Torwart, besten Spieler, besten Torschützen sowie Pokale.

Am heutigen Mittwoch treten die Bambini von 10 Uhr bis 11.30 Uhr an, ab 11.45 Uhr spielt die F-Jugend. Weiter geht es ab 15 Uhr mit den B-Mädchen, ehe um 17.15 Uhr die A-Jugendlichen ins Geschehen eingreifen. Hier treten folgende Mannschaften an: SG Heiligenberg/Denkingen I und II, SC Markdorf, SV Oberzell, FC Ostrach, SG Salem, SG Sauldorf, FC 03 Radolfzell, SC Pfullendorf, SpVgg F.A.L., SGM Krauchenwies und SG Löffingen.

Am Donnerstag geht es um 10 Uhr weiter mit der U10-Jugend, ab 15 Uhr ist dann die U11-Jugend am Start. Die C-Jugendmannschaften sind am Freitag von 10 bis 15 Uhr im Einsatz, gefolgt von den D-Mädchen (ab 15.15 Uhr) und den B-Jugendlichen (ab 17.15 Uhr).

Mit einem überregionalen Teilnehmerfeld kann dann der 10. Escad-Reuther-Cup für U-13 Junioren, ebenfalls in der Stadthalle Pfullendorf, aufwarten. Unter anderem am Start sind hier eine Vorarlberg-Auswahl, der Nachwuchs des FC Bayern München, des SV Sandhausen, der Stuttgarter Kickers, des SSV Reutlingen, des SC Freiburg, des VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim, des FV Ravensburg, des 1.FC Kaiserslautern, des SSV Ulm 1846, von Austria Lustenau, des FC Augsburg, des Offenburger FV, von RB Leipzig, von Tennis Borussia Berlin, des 1. FC Nürnberg, vom Karlsruher SC, FC Schaffhausen und vom FC Aarau. Den vier Erstplatzierten winkt ein Preisgeld, darüber hinaus werden Sonderpreise für den besten Spieler, besten Torwart und besten Torschützen vergeben.