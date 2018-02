Handball Großes Spiel für den Nachwuchs: SV Allensbach empfängt HC Leipzig

Die A-Jugend des SV Allensbach trifft in der Riesenberghalle in der Bundesliga-Zwischenrunde auf den Favoriten HC Leipzig.

Handball, weibliche A-Jugend-Bundesliga: SV Allensbach – HC Leipzig (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Für den A-Jugend-Trainer des SV Allensbach, Claus Ammann, kommt am Samstag zum zweiten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde kein Unbekannter nach Kaltbrunn. Der SVA-Trainer stand vor zwei Jahren bereits mit einer Mannschaft dem HC Leipzig gegenüber. Seitdem hat sich jedoch einiges verändert – und anderes blieb gleich.

Im Mai 2016 traf Ammann – damals noch Trainer der B-Jugend der JSG Hegau – im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten Vier bei der Deutschen Meisterschaft auf das Team aus Sachsen, und verlor gegen die damals schon favorisierte Internatsmannschaft des Bundesligisten. Mittlerweile musste sich die erste Mannschaft der Leipziger nach einer Insolvenz im vergangenen Jahr aus dem Oberhaus zurückziehen und spielt inzwischen in der 3. Liga Ost. Die Topspielerinnen verließen den Verein.

Nun ist die Drittliga-Mannschaft des HC fast identisch mit der A-Jugend, die am Samstag in Allensbach antreten wird. Und diese wiederum besteht zu großen Teilen aus den Spielerinnen, auf die Claus Ammann vor zwei Jahren mit der JSG Hegau traf. So stand bereits damals Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter des ehemaligen Nationalspielers Stefan Kretzschmar, für den HCL auf dem Parkett. Doch auch auf Allensbacher Seite sind einige frühere Hegauerinnen mit dabei. So spielten Julia von Kampen, Janine Lauth, Gina Wöhr, Anna Hautmann und Kim Espinosa bei der JSG Hegau unter Ammann und treffen nun erneut auf die Gäste aus dem Osten.

Fehlen wird jedoch Chiara Baur, die damals für die JSG Hegau spielte und auch die Vorrunde für die Allensbacher A-Jugend bestritt, in der Zwischenrunde aber nicht mehr zum Einsatz kommt, da mit ihrem neuen Verein FSG Waiblingen-Korb keine Einigung über ihren Einsatz bei der Mannschaft vom Bodensee gefunden wurde. „Sie ist als Rückraum-Mitte eine Führungsspielerin, die das Spiel in die Hand nehmen kann“, sagt Ammann über den Verlust der quirligen 18-Jährigen.

Dass Allensbach am Samstag gegen die gute Mannschaft aus Leipzig die Rolle des Außenseiters innehaben wird, ist Amman und seiner Trainerkollegin Sonja Pannach bewusst. „Leipzig ist definitiv der Topfavorit, wir sind der Underdog“, macht sich Ammann keine Illusionen. Dennoch freut sich der SVA-Trainer auf die Partie, konnte seine Mannschaft in der ersten Zwischenrundenpartie in Dortmund doch eine ordentliche Leistung zeigen, wenn auch „die hohe 23:34-Niederlage die Leistung leider nicht widerspiegelte“, so Ammann. Er selbst freut sich darauf, mit seiner Mannschaft am Samstag „so ein Highlight mitzunehmen“.