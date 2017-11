Hallenradsport Großes Hallenradsport-Finale in Nenzingen

Großes Hallenradsport-Finale in Nenzingen

Beim Bezirks-Pokal-Finale der Kunstrad- und Einradsportler des Bezirks Hegau-Bodensee treten am Sonntag 79 Starter im 1er, 2er, 4er und 6er Kunstrad sowie 4er und 6er Einrad in die Pedale. Zum Saisonabschluss ist die Rebberghalle in Nenzingen Austragungsort

Kunstradsport: Während in den 1er und 2er Disziplinen die meisten Pokalsieger bereits seit dem dritten Durchgang feststehen, nur die drei besten der vier Durchgänge zählen hier für das Endergebnis, sind in den Mannschaftsdisziplinen die Würfel noch nicht in allen Disziplinen gefallen. Offen ist der oberste Podestplatz im 1er Schüler U13, 1er Schülerinnen U13, 1er Schülerinnen U15, 4er Einrad Schülerinnen, 4er Einrad Schüler und im Einrad der Junioren. Ein Wechsel auf den ersten drei Plätzen ist nicht ausgeschlossen.

Spannung pur verspricht das 1er der Schülerinnen U11. Mia Marie-Muffler (Orsingen) führt mit 201 Punkten vor Lena Streit (Orsingen), die sich mit 189,10 Punkten ebenfalls Chancen auf den obersten Podestplatz ausrechnet. Lena Streit geht dabei mit einer etwas höheren Schwierigkeit in den letzten Wettkampf der Saison. Um Platz drei wird es wohl zu einem Dreikampf zwischen Leonie Szymiczek (Volkertshausen), Lisa Knobelspieß (Nenzingen) und Eva Streit (Orsingen) kommen. Bei den Jungs führt derzeit Yannick Gaißer (Aach/77,33) ganz knapp vor Florian Käfer (Klengen/73,72). Hier wird es auf die Ausführung und damit die Tagesform ankommen. Bei den U-15-Schülerinnen führt Viviana Klesel (Nenzingen) das Feld mit 200,75 Punkten an. Lucia Temme (Orsingen), die beim dritten Durchgang pausieren musste und damit das Streichresultat schon genutzt hat, kann sie noch von der Führungsposition verdrängen. Lucia Temme reicht sechs Punkte mehr als Viviana Klesel ein, so dass es bei einem sturzfreien Vortrag wohl eine knappe Entscheidung geben wird.

In den Mannschaftsdisziplinen stehen bei drei der sechs ausgetragenen Disziplinen die Pokalsieger 2017 erst nach dem letzten Starter fest. Während die beiden Kunstraddisziplinen und das 6er Einrad der Schüler entschieden sind, kann es in den drei anderen noch Veränderungen geben. Im 4er Einrad der Schülerinnen kann der RMSV Aach I das bisher führende Quartett RMSV Aach II noch von der Spitze verdrängen. 143,42 Punkte hat Aach II auf dem Konto, während bei Aach I 116,72 steht. In der offenen Klasse führt ebenfalls die zweite Mannschaft aus Aach vor Aach I. 296,45:263,81 steht es hier nach den bisherigen drei Durchgängen.

Bei den Juniorenmannschaften dürfte der 4er Einrad des RV Klengen den Pokal voraussichtlich mit in den Schwarzwald nehmen, da er gegenüber dem RMSV Orsingen 35 Punkte mehr an Schwierigkeit aufstellt. (ws)