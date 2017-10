Handball Großer Kampf der HSG Konstanz erneut ohne Ertrag

Die HSG Konstanz verliert gegen die HSG Nordhorn-Lingen und muss eine ärgerliche 24:25-Niederlage vor 800 Zuschauern hinnehmen.

Und wieder grüßt das Murmeltier am Konstanzer Schänzle: Auch gegen die HSG Nordhorn-Lingen spielen die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz vor 800 Zuschauern gut und haben den favorisierten Gegner am Rande einer Niederlage, und wieder gibt es keine Punkte. „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir waren auf Augenhöhe mit einem Spitzenteam der Zweiten Liga“, sagt Co-Trainer Andre Melchert, der gleichzeitig Sportlicher Leiter ist, und gibt zu: „Es tut ein bisschen weh, gerade, weil wir kurz vor Schluss noch geführt haben.“ Torhüter Konstantin Poltrum sieht es ähnlich: „Wir zeigen gute Spiele, belohnen uns aber nicht selbst.“ Wie so oft in dieser Saison.

Die HSG vom Bodensee läuft in der ersten Hälfte lange einem Zwei-Treffer-Rückstand hinterher und macht der HSG aus Niedersachsen das Toreschießen oft sehr leicht. Dann reichen den Gastgebern starke sechs Minuten, um aus dem 8:10 (19.) ein 12:10 (25.) zu machen. Sie haben sogar zweimal die Chance, ihren Vorsprung auszubauen, doch Paul Kaletsch scheitert an Gästekeeper Björn Buhrmester. So folgen auf sechs gute Minuten fünf weniger gute, torlose, in denen der Europapokalsieger von 2008 den Spieß wieder umdreht, ehe es mit 12:13 in die Pause geht.

Für Kreisläufer Christoph Berchtenbreiter ist die mangelnde Kaltschnäuzigkeit im Angriff ein möglicher Knackpunkt. „Das Manko war, dass wir in den entscheidenden Situationen hundertprozentige Chancen liegen gelassen haben“, sagt er und spekuliert: „Es kann schon sein, dass ein bisschen Nervenflattern dabei war.“ Positiv dagegen ist einmal mehr, dass der südlichste deutsche Zweitligist tapfer kämpft.

Auch nach der Pause liegen die Hausherren einige Zeit hinten, doch dieses Mal sind sie schon nach zehn Minuten zurück im Spiel. Der eingewechselte Mathias Riedel trifft zweimal wuchtig mit Wut im Bauch aus der zweiten Reihe – 17:17 (43.). Hinten kann die heimische HSG sich ein ums andere Mal auf Keeper Poltrum verlassen – und vorne sorgt Felix Klingler per Doppelschlag aus Siebenmeter und Tempogegenstoß für das 22:20 (53.). Doch dann fehlt in den Augen von Poltrum erneut die nötige Cleverness. „Wir führen mit zwei Toren, die nehmen eine Auszeit, da müssen wir ruhiger bleiben“, sagt er. Statt das 23:20 zu erzielen, scheitern die Konstanzer wieder zweimal an Buhrmester. „Mit ein bisschen mehr Mut und Cleverness hätten wir das Spiel für uns entscheiden können“, sagt Kaletsch.

So führen plötzlich wieder die Gäste beim 22:23 (56.), und es bleibt spannend. „Die Abwehr stand am Ende aber nicht mehr so sicher. Die konnten viel zu einfach und zu schnell Tore machen“, kritisiert Kapitän Riedel. Zweimal gleichen die Hausherren noch aus, doch am Ende haben die Gäste beim 24:25 hauchdünn die Nase vorn. „Wir müssen mal 60 Minuten lang eine so grandiose Leistung zeigen wie heute 55 Minuten lang“, resümiert Andre Melchert die Partie, die für Berchtenbreiter „vom Gefühl her unser bestes Spiel“ war. Wie seine Mitspieler nimmt auch der 24-Jährige die von den Zuschauern lautstark kritisierten Schiedsrichter in Schutz. „Sie waren absolut unschuldig an unserer Niederlage“, sagt Berchtenbreiter. „Sie haben eine sehr gute Partie gemacht“, fügt Paul Kaletsch hinzu.

Das Dumme sei, so Riedel, "dass wir jetzt das dritte Spiel mit einem Tor verlieren. Das zehrt gerade ein bisschen an uns." Deshalb hoffen die Konstanzer nun auf Besserung und dass mit ein paar Punkten das Glück wiederkommt. „Wenn wir jetzt noch ein, zwei Spiele mit einem positiven Ende für uns haben, dann werden gewisse Dinge auch von alleine laufen“, sagt Berchtenbreiter. Und Poltrum wird philosophisch. Das Spiel gegen die mit zwei niederländischen und einem tschechischen Nationalspieler angetretenen Nordhorner sei zwar keines, das Konstanz gewinnen müsse, doch, so der Keeper, „jedes Spiel, das wir gewinnen könnten, ist auch ein Spiel, dass wir gewinnen sollten. Deshalb ist die Niederlage ärgerlich.“

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda, Riedel (4), Wolf (2), Kaletsch (3), Krüger, Maier-Hasselmann, Geßler (2), Jud (4/1), Wendel, Berchtenbreiter (5), Schwarz, Bösing, Klingler (3/1), Heil (1). – HSG Nordhorn-Lingen: Buhrmester, Bartels (Tor); Heiny (2), Leenders, Mickal, Miedema (4), Fraatz (1), Terwolbeck, de Boer, Vorlicek (3), Wiese (8), Smit, Seidel (7/3). – Z: 800.

„Wir sind noch enger zusammengerückt"

Nach der bitteren Pleite gegen Nordhorn-Lingen erklärt der Konstanzer Neuzugang Maximilian Schwarz (24), was zum Coup gegen den großen Favoriten gefehlt hat

Herr Schwarz, Ihr Debüt in der 2. Bundesliga haben Sie sich sicher anders vorgestellt.

Ich freue mich natürlich, dass ich wieder fit bin und meine ersten Einsatzzeiten in der Zweiten Liga bekommen habe. Trotzdem hätte ich lieber nicht gespielt und dafür zwei Punkte oder zumindest einen mitgenommen.

Positiv betrachtet: Was hat alles gepasst, um ein Spitzenteam wie Nordhorn am Rande der Niederlage zu haben?

Wir sind noch ein Stück enger zusammengerückt, als Mannschaft, als Team. Das ist bei uns der Schlüssel, gerade in der Abwehr, wo jeder für den anderen arbeitet und noch einen Schritt mehr geht. 25 Gegentore gegen Nordhorn sind okay und im Angriff machen wir, wenn wir etwas mehr Glück haben, zumindest ein, zwei Tore mehr und belohnen uns mit einem oder zwei Punkten.

Negativ betrachtet: Wenn man acht Minuten vor dem Ende 22:20 führt, was hat gefehlt, um den einen oder sogar zwei Punkte mitzunehmen?

Ich glaube, dass die etwas routiniertere, abgezocktere Mannschaft, die Nordhorn-Lingen nun mal ist, hier einen Vorteil hat, weil sie einfach cool geblieben ist. Wir wollten eventuell auch zu früh Entscheidungen treffen. Trotzdem haben wir gar nicht so viele Fehler gemacht, außer zu verwerfen. Bis dahin haben wir es cool zu Ende gespielt. Wenn wir die Dinger reinmachen, gewinnen wir das Spiel auch oder holen zumindest den Punkt.

Wie tief sitzt der Frust nach der dritten Niederlage mit nur einem Tor?

Es kotzt einen schon an. Aber es bringt auch nichts, rumzuheulen. Wir müssen weitermachen, denn wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir weiter zusammenrücken, dann holen wir demnächst Punkte. Vielleicht schon nächste Woche auswärts.