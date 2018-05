Fußball Großer Jubel beim SC Pfullendorf und SC Markdorf

SC Pfullendorf steht dicht vor dem Landesligatitel, SC Markdorf schafft Klassenerhalt trotz Heimniederlage. Vier Teams kämpfen noch gegen den Abstieg

Fußball, Landesliga

SC Markdorf

SG Dettingen-Dingelsdorf

0:1 (0:1)

Dem SC Markdorf, der durch die Ergebnisse des Vortags den Klassenerhalt geschafft hatte, und der SG Dettingen-Dingelsdorf war anzumerken, dass es um nicht mehr viel ging. Die ersten 20 Minuten gehörten klar der SG. In der 15. Minute schoss Krieg noch knapp am langen Pfosten vorbei. In der 23. Minute machte er es besser, als Berg sich auf der Außenbahn gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und überlegt zurückpasste, ehe Krieg den Torwart zum 0:1 überwand. Kurz darauf eroberte Renner den Ball. Seine Hereingabe von der Grundlinie fand jedoch keinen Abnehmer. Danach ließ es Dettingen-Dingelsdorf etwas langsamer angehen. Dementsprechend hatten die Hausherren mehr Spielanteile, ohne aber gefährlich vor das Tor zu kommen. Nach einem Freistoß aus 30 Metern musste SG-Keeper Peterson in der 39. Minute zur Ecke klären. In Folge dieser wurde ein gefährlicher Querpass von der Grundlinie gerade noch geklärt. Kurz darauf hatte die SG großes Glück, dass Markdorf zwei Möglichkeiten aus kürzester Distanz nicht nutzen konnte.

Auch in der zweiten Hälfte gehörte die erste Möglichkeit den Gästen. Erneut flankte Berg, im Zentrum nahm Renner den Ball aus kürzester Distanz direkt, setzte ihn aber über das Tor. In der 67. Minute wurde ein Schuss von Huber auf der Linie geklärt. In der Folge hatte die SG noch die eine oder andere Chance, welche aber nicht genutzt wurden. So blieb es beim knappen, aber verdienten Gästesieg.

Tor: 0:1 (23.) Krieg. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 120.

SC Pfullendorf

SpVgg F.A.L.

9:1 (6:0)

In einen wahren Torrausch schoss sich der SC Pfullendorf beim 9:1-Heimerfolg gegen die benachbarte SpVgg F.A.L. Nach Spielschluss gab es aus SCP-Sicht kaum noch Zweifel, an der Meisterschaft, obwohl die Entscheidung in der Titelfrage wie erwartet vertagt werden musste. Nach Spielschluss konnte sich kaum einer der 600 Besucher erklären, wie der SCP noch vor knapp vier Wochen das verlegte Hinspiel verlieren konnte. Dem SCP gelang nun die Revanche – und was für eine: Bereits nach drei Minuten durften die Gastgeber erstmals jubeln. Daniel Abdulahad setzte sich auf links durch, im Zentrum traf Faruk Erdem, obwohl er den Ball nicht richtig getroffen hatte, zum 1:0. Im Gegenzug traf F.A.L.-Torjäger Mark Burgenmeister von der Strafraumgrenze nur das Außennetz (4.). Im Anschluss machte es die Gästeabwehr dem SCP sehr leicht. So erzielte Amadou Marena nach einem Eckball von Alessandro Sautter unbedrängt per Kopf das 2:0 (8.). Drei Minuten später wurde Moritz Kohler im Frickinger Tor bei einem 35-Meter-Knaller von Alessandro Sautter überrascht. Nach 18 Minuten hieß es dann gar 4:0. Eine Hereingabe Marenas drückte Mustafa Akgün aus der Nahdistanz über die Linie. Nachdem der SCP es im Anschluss etwas gemächlicher angehen ließ, konnten sich die Gäste kurz erholen, ehe die Rot-Weißen sie kurz vor der Pause erneut schockten. Erst nickte Marena nach einem misslungenen Torabschluss von Stützle am langen Pfosten ein (41.), dann wusste sich Daniel Höfler gegen Abdulahad im Strafraum nur noch mit einem Foul zu helfen. Den Strafstoß verwandelte Timo Werne zum 6:0-Pausenstand (44.).

Sieben Minuten nach Wiederbeginn setzten sich die Platzherren zum wiederholten Male auf dem linken Flügel durch, im Zentrum war Lukas Stützle der Abnehmer. Im Anschluss trafen dann auch die Pfullendorfer Joker. Patrick Fähnrich (67.) und Alen Rogosic (75.) schön freigespielt, erhöhten auf 9:0. Gästecoach Joachim Ruddies ließ sich angesichts des Debakels auch vom 1:9 von Mark Burgenmeister elf Minuten vor Schluss kaum besänftigen. Angesichts des Drei-Punkte-Vorsprungs und der um elf Treffer besseren Tordifferenz schauten die Linzgauer nach einer langen Partynacht entspannt nach Villingen, wo am Sonntag die FC-08-Reserve gewann und die endgültige Entscheidung vertagt wurde. (stl)

Tore: 1:0 (3.) Erdem, 2:0 (8.) Marena, 3:0 (11.) A. Sautter, 4:0 (18.) Akgün, 5:0 (41.) Marena, 6:0 (44./FE) Werne, 7:0 (52.) Stützle, 8:0 (67.) Fähnrich, 9:0 (75.) Rogosic, 9:1 (79.) M. Burgenmeister. – SR: Drews( Freiburg). – Z: 590.

FC Hilzingen

DJK Donaueschingen

1:4 (0:1)

Die erste Chance im Spiel gegen die DJK Donaueschingen hatte der FC Hilzingen durch einen starken Schuss von Endres, doch Erndle klärte per Kopf vor der Torlinie. Die Gäste zogen nach und Schneider konnte einen Schuss platzieren, den Müller gerade noch mit den Fingerspitzen gegen den Pfosten lenken konnte. Nun war wieder der FCH am Drücker, doch Jeckl verfehlte nach hervorragender Flanke von Drochula nur knapp das Tor. Albicker lief alleine auf Müller zu, doch dieser behielt die Nerven und klärte souverän mit dem Fuß. In der 42. Minute gelang Kapitän Schorpp der Führungstreffer für die DJK und das daraus resultierende Halbzeitergebnis von 0:1.

Wenige Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte lief erneut Albicker alleine auf Müller zu, dieses Mal verwandelte er jedoch souverän zum 0:2. In der 55. Minute gab es einen Elfmeter für Hilzingen, nachdem Maximilian Jeckl rabiat im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Nelson Jeckl führte aus und verwandelte gekonnt zum 1:2. Albicker erzielte nach guter Vorlage von Erndle seinen zweiten Treffer. In der 84. Minute machte Schorpp den Sack zu und erzielte ebenfalls sein zweites Tor zum Endstand von 1:4 für die DJK Donaueschingen.

Tore: 0:1 (42.) Schorpp, 0:2 (52.) Albicker, 1:2 (54./FE) N. Jeckl, 1:3 (77.) Albicker, 1:4 (82.) Schorpp. – SR : Kozul (Rheinfelden). – Z: 170.

SC Konstanz-Wollmatingen

FV Walbertsweiler-Reng.

2:2 (0:2)

Der SC Konstanz-Wollmatingen konnte sich über einen verdienten Punktgewinn gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler freuen, obwohl es in der ersten Viertelstunde eher nach einem Desaster für die Heimmannschaft ausgesehen hatte. Schon nach wenigen Minuten ging ein Abschluss von Florian Müller nur knapp am SC-Tor vorbei. Pfosten, Latte, Kopfball, Tor. So die Kurzfassung der Gästeführung in Minute sechs. Samuel Fischer traf zuerst den Pfosten, den Abpraller setzte Florian Roth an die Latte, bevor er dann mit dem Kopf den Ball ins Netz beförderte. Nachdem einige Minuten später die Konstanzer Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, erzielte Florian Müller das 0:2. Auch in der Folgezeit war der FV dem dritten Tor näher als das Heimteam dem Anschlusstreffer. Nach 25 Minuten hatten die Hausherren Glück, dass ein Schuss von Stefan Bach im Anschluss an eine Ecke zentral auf das Konstanzer Tor kam und von Pascal Bisinger pariert werden konnte. Kurz darauf landete ein Freistoß von Florian Müller nur knapp neben dem Tor.

Nach der Halbzeitpause sahen die Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Nun waren die Konstanzer im Vorwärtsgang und schon nach wenigen Minuten landete eine Abnahme von Kai Remensperger am gegnerischen Außennetz. 52 Minuten waren gespielt, als Samuel Völklein auf Adel Grimm passte und dieser den Anschlusstreffer erzielte. Nur ein paar Minuten später konnte sich Nico Specker im Gästetor auszeichnen, als er einen Schuss von Samuel Völklein zur Ecke lenkte. Weitere fünf Minuten später lenkte er einen Schuss von Nicolas Gamp an die Latte. Und sechs Minuten später lag nach einem Kopfball von Nicholas Braun der Ball im FV-Tor, der Treffer wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt. Turbulent waren dann die Schlussminuten. Zuerst vergab Adrian Strobel die Möglichkeit, die Gäste endgültig auf die Siegerstraße zu bringen, dann erzielte Kay Remensperger nach einem Eckball per Kopf den 2:2-Ausgleich, bevor er auf der anderen Seite den Siegtreffer der Gäste auf der Linie verhinderte.

Tore: 0:1 (6.) Roth, 0:2 (10.) Müller, 1:2 (52.) Grimm, 2:2 (90.) Remensperger. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 200.

DJK Villingen

FC RW Salem

0:4 (0:2)

Schwerer Rückschlag für die DJK Villingen im Kampf um den Klassenerhalt: Im letzten Heimspiel der Saison gab es eine 0:4-Klatsche gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf aus Salem. Die Gäste wussten offenbar von Beginn an mehr, worauf es ankommt. Pasquale Sabino hatte gleich eine Doppelchance (6./8.). Für die Villinger hatte Patrick Haas am Fünfmeterraum die Führung auf dem Kopf. Das erste Tor erzielten jedoch die Gäste. In der 15. Minute konnte Villingen den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, und Sabino traf aus gut zehn Metern flach ins Eck. Salem verpasste es kurz darauf, den Vorsprung auszubauen. Angelo Falco brachte das Kunststück fertig, den Ball nicht im leeren Tor unterzubringen. Besser machte es der stärkste Gästespieler Sabino in der 23. Minute: Völlig freistehend köpfte er eine Flanke von der linken Seite aus kurzer Distanz zum 0:2 ein. Erst jetzt kamen die Villinger besser ins Spiel. Dabei verpassten Fatih Avci und Alieu Sarr in der 42. Minute allein vor Torhüter Rene Kölle die Möglichkeit zum 1:2. Salem rettete in dieser Szene gerade noch auf der Torlinie.

Offenbar war diese Doppelchance ein Weckruf für die DJK, die mit Elan aus der Kabine kam. Avci (47.) und Haas (48.) scheiterten mit dem Fuß und Kopf am glänzend parierenden Kölle. Besser machte es der Gast, der nach einem schnellen Konter durch Henning Bröski auf 0:3 (60.) erhöhte. Es kam noch schlimmer für die Villinger, denn kurze Zeit später legte Falco das 0:4 nach (65.). Die Partie war früh entschieden. Salem verwaltete in der Folgezeit den Vorsprung, die DJK hatte sich längst aufgegeben und konnte sich nicht mehr aufbäumen. Das Fazit des enttäuschten Villinger Trainers Jan Hirsch fiel deutlich aus: „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Durch unsere eigenen Fehler haben wir Salem die vier Tore ermöglicht. Wir haben zu spät angefangen, Fußball zu spielen.“ (olg)

Tore: 0:1 (15.) Sabino, 0:2 (23.) Sabino, 0:3 (60.) Bröski, 0:4 (65.) Falco. – SR: Wilke (Merzhausen). – Z: 130.

SV Obereschach

FC Überlingen

1:6 (0:4)

Der SV Obereschach musste sich erneut geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Alexander Lees, die bereits als Absteiger feststeht, unterlag zuhause dem FC Überlingen klar. Nach einer ordentlichen Anfangsphase der Gastgeber gingen die Gäste vom Bodensee durch einen direkten Freistoß von Markus Kuczkowski genau in den Winkel in Führung (23.). Nach zwei weiteren Kuczkowski-Toren innerhalb von 15 Minuten, einmal vom Elfmeterpunkt (28.) und einmal nach schöner Hereingabe von außen (38.), war das Spiel bereits vor dem Pausenpfiff entschieden. Niklas Blank legte nach 41 Minuten zum 0:4 nach, dem Tor war ein individueller Fehler in der Hintermannschaft der Obereschacher vorausgegangen.

Nach der Pause machten es die Schwarzwälder besser, ließen sich jedoch noch zweimal auskontern. Nach 50 Minuten war es erneut Blank, ehe Manuel Steurer nach 70 Minuten sogar auf 6:0 erhöhte. Ab der 74. Minute musste die Heimmannschaft mit einem Mann weniger auskommen, Jan Sakschewski hatte die Ampelkarte gesehen. Nur eine Minute später zeigte die Mannschaft des SV Obereschach, dass sie auch Fußballspielen kann: Nach schönem Zuspiel von Adrian Storz durch die Schnittstelle der Abwehr blieb der eingewechselte Oguzhan Yildiz im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Gäste-Torhüter cool und traf in die lange Ecke zum 1:6 (75.), was gleichzeitig der Endstand war. SVO-Trainer Alexander Lees sagte nach dem Spiel: „Die Luft ist einfach raus. Wir sind froh, wenn die Saison endlich vorbei ist.“

Tore: 0:1 (23.) Kuczkowski, 0:2 (28./FE) Kuczkowski, 0:3 (38.) Kuczkowski, 0:4 (41.) Blank, 0:5 (50.) Blank, 0:6 (70.) Steurer, 1:6 (75.) Yildiz. – SR: Jäger (Bondorf). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot 874.) für Sakschewski (Obereschach).

FC 07 Furtwangen

FC Löffingen

2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (21.) Fichter, 1:1 (55.) Schuler, 2:1 (82.) Schmitz . – SR: Schmidt (Haslach im Kinzigtal). – Z: 150.

FC 08 Villingen II

FC Schonach

3:2 (2:0)

Tore: 1:0 (4.) Wagner, 2:0 (37.) M. Chiurazzi, 2:1 (48.) Kaiser, 2:2 (64.) German, 3:2 (66.) Morreale. – SR: Maier (Bühl). – Z: 200.