Handball Großer Frust bei der HSG Konstanz nach bitterer Pleite

Die HSG Konstanz verliert gegen die DJK Rimpar Wölfe mit 23:30. Eine schlechte erste Konstanzer Hälfte erwies sich als nicht mehr aufholbar.

Handball, 2. Bundesliga

DJK Rimpar Wölfe

HSG Konstanz

30:23 (17:9)

Gebrauchter Tag für die HSG Konstanz: In Würzburg bei den Rimpar Wölfen war schnell die Überlegenheit der Unterfranken zu erkennen. Am Ende mussten sich die Konstanzer mit 23:30 (9:17) geschlagen geben.

Mit Stefan Hanemann für den unter der Woche krank ausgefallenen Konstantin Poltrum zwischen den Pfosten hatte Konstanz in der Deckung immer wieder das Nachsehen in der Anfangsphase. Vor allem der Rückraum der Franken kam immer serienweise in gute Abschlusspositionen und nutzte diese mit dem nicht zu kontrollierenden Shooter Steffen Kaufmann eiskalt aus. Dabei profitierte das Wölfe-Team auch noch von einer sehr hohen Fehlerquote der Konstanzer im Angriff und in der Deckung. Die DJK Rimpar stellte so von 4:3 (9.) auf 7:3 (13.) und ließ bis zur Pause nicht locker.

In der Offensive scheiterte das Team vom See entweder an der sehr offensiven Rimparer Deckung, die Konstanz in Eins-gegen-eins-Situationen zwingen wollte – und damit großen Erfolg hatte. „Wir sind immer wieder hängengeblieben“, sagte HSG-Co-Trainer Andre Melchert. Die vielen technischen Fehler der Gelb-Blauen wurden zudem durch zahlreiche Gegentore bestraft, während sich in der ohnehin sicheren Deckung der Gastgeber die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Max Brustmann bemerkbar machte. In der ersten Hälfte kam der DJK-Torwart auf deutlich über 40 Prozent parierte Würfe und zog den HSG-Angreifern, so sie denn einmal eine Lücke fanden, oftmals den Zahn. Am Ende standen auch noch vier gehaltene Siebenmeter in den Statistiken des starken Schlussmanns.

Halbzeit zwei bot dann ein anderes Bild. Trotz hohen Rückstandes gab sich die HSG nicht auf und setzte zu einer kleinen Aufholjagd an. Zumindest entwickelte sich nun eine ausgeglichene Begegnung. Melchert: „In der zweiten Hälfte haben wir es geschafft, uns in den Zweikämpfen öfter durchzusetzen und haben das Tor gemacht oder einen Siebenmeter herausgeholt.“

Zum Knackpunkt, warum nicht mehr als eine Resultatsverbesserung möglich war, meinte der Co-Trainer. „Im Endeffekt waren es zu viele Fehler und vergebene Chancen. Rimpar hat gut gespielt, wir über weite Strecken nicht.“ Mathias Riedel hämmerte in der 42. Minute den Ball zum 21:14 (42.) in die Maschen, Rimpar erhöhte mit der Unterkante der Latte und einem Gegenstoß jedoch auf 28:18. Als Poltrum das leere Tor der Unterfranken verfehlte und Tom Wolf immerhin noch den 23. Treffer markieren konnte, war Schluss. „Aufgegeben haben sich die Jungs nicht“, unterstrich Melchert.

DJK Rimpar Wölfe: Brustmann, Wieser (Tor); Kraus (1), Schmitt, Schömig (1), Böhm (1), Karle (1), Gempp (2), Schäffer (5), Schmidt (4/2), Kaufmann (7), Meyer, Brielmeier (4), Herth (1), Sauer (3). – HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda, Riedel (5), Wolf (5/5), Kaletsch (4), Krüger (1), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (3/1), Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing, Klingler (1), Heil. – Z: 1401.