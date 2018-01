Handball Großer Frust bei der HSG Konstanz II

Die HSG Konstanz II verliert in der Handball-Südbadenliga aufgrund einer mangelnden Chancenauswertung mit 28:29 gegen den TuS Schutterwald.

Handball, Südbadenliga

TuS Schutterwald

HSG Konstanz II

29:28 (14:10)

Riesengroßer Frust bei der HSG Konstanz II gleich zum Start in das neue Jahr. Beim TuS Schutterwald musste sich das Team von Trainer Matthias Stocker knapp mit 28:29 (10:14) geschlagen geben. Stocker war nach der Partie restlos bedient: „Wir verwerfen sechs Gegenstöße plus zwei Siebenmeter und lassen reihenweise freie Chancen von allen Positionen liegen – bei insgesamt 20 Fehlwürfen.“

Für den B-Lizenzinhaber „eine neue Dimension der Chancenverwertung“ – im negativen Sinn. Dabei hatte sich die gute Stimmung nach dem 33:24-Testspielsieg am Mittwoch gegen Oberligist Steißlingen schon vor der Partie in der Ortenau getrübt, denn neben Torwart Lukas Herrmann konnte auch Samuel Wendel verletzungsbedingt nicht mitfahren. Ohne die beiden Leistungsträger entwickelte sich in Schutterwald zunächst eine ausgeglichene Begegnung (3:3/7.), ehe sich die Gastgeber langsam bis auf drei Tore absetzen konnten. Aktivposten Joschua Braun brachte die Gelb-Blauen vom Bodensee nach 21 Minuten dann auf 11:10 heran. Konstanz blieb dann aber fast neun Minuten ohne eigenes Tor, während Schutterwald auf 14:10 nach 30 Minuten stellte.

Bis zur 43. Minute hatte die Vier-Tore-Hypothek aus der ersten Halbzeit meist Bestand, bis sich das junge Gästeteam noch einmal zurückmeldete. Joschua Braun, Marius Oßwald und Michael Oehler stellten auf 22:21 (49.). Vor allem der im Zweitliga-Team schmerzlich vermisste Oehler wurde von Stocker für ein überaus gelungenes Comeback nach halbjähriger Verletzungspause hervorgehoben: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht: in der Abwehr unglaublich stark und vorne mit guten Entscheidungen.“

Zwei Minuten vor dem Ende schien Konstanz dann jedoch endgültig geschlagen, als Schutterwald zum 28:25 traf und Manuel Both die letzten beiden Minuten, mit einer Zeitstrafe belegt, auf der Bank Platz nehmen musste. 16 Sekunden vor Schluss gelang der HSG zwar der Anschlusstreffer zum 29:28, aber keine weitere Balleroberung mehr.

Mit den vielen vergeben freien Einwurfmöglichkeiten konnte Stocker noch lange nach Spielende keinen Frieden machen und schimpfte: „Damit kann man kein Spiel gewinnen. Der Gegner war gut, aber wir bringen uns wieder selbst um den verdienten Lohn. Das war eine katastrophale Ausbeute und eine unterirdische Qualität in unseren Würfen, der Liga nicht angemessen.“ Nun bleiben der HSG Konstanz drei Wochen bis zum nächsten Spiel, in denen auch erneut Gegenstoßtraining auf dem Zettel steht. (joa)

HSG Konstanz: Gemeinhardt, Ebert (Tor); Volz (3), Portmann (2), Oßwald (4), Oehler (2), Kunde (2/1), Mack (1), S. Löffler (5), J. Löffler (2), Merz, Both, Braun (7/2), Mauch.