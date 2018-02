Handball Großer Frust bei Florian Maier

Handball-Landesligist TV Ehingen unterliegt dem TuS Oberhausen mit 24:29. Rielasingen/Gottmadingen und Steißlingen II bleiben am Wochenende ebenfalls ohne Punkte.

Handball, Landesliga

TV Ehingen TuS Oberhausen

24:29 (10:13)

Auch im vierten Spiel in Folge konnte der TV nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Zwar zeigte die Leistungskurve wieder etwas nach oben, doch der Tabellenzweite war zu stark.

So dominierten die Gäste von Beginn an, hatten nur eine kleine Schwächephase, als Ehingen aus einem 2:4 (6.) ein 5:4 (10.) machte. Danach ließen die Oberhausener nichts mehr anbrennen und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, mit einer aggressiven Abwehr und einem gut haltenden Torhüter Lionel Gasser als Grundlage für ihren Erfolg. Das Ehinger Spiel war wieder geprägt von vielen technischen Fehlern im Angriff, nur aus schnellem Spiel schlug man Kapital. Sowie es darum ging, die Lücken in der TuS-Abwehr zu finden, schienen die Ehinger mit ihrem Latein am Ende. „Wir üben im Training Spielzug um Spielzug, aber im Spiel ist nichts davon zu sehen.“ TV-Trainer Florian Maier war sichtlich angefressen. Auch fand sein Team nie Mittel, Arnaud Freppel und Clement Martinez zu stoppen, ermöglichte so dem TuS-Rückraum viel zu viele einfache Tore. Einzig von den Außenpositionen waren die Gäste nicht sehr erfolgreich, Marcel Kiyici im TV-Gehäuse machte einige Chancen zunichte. Allerdings schwächte sich der TV Ehingen durch viele Undiszipliniertheiten selbst, mit acht Zeitstrafen kann man gegen solch einen Gegner nicht gewinnen. Und so bleibt die Erkenntnis, dass Ehingen nur noch mit Kampf und Leistungsbereitschaft bestehen kann. Jetzt beginnen die Wochen der Wahrheit, dem TV Ehingen droht nach dieser Niederlage der Absturz in untere Tabellenränge. (js)

TV Ehingen: Beck, Merk, Kiyici (Tor), Jäger (2), Merk (1), Schädler (2), Galic (2), Stodtko (8/1), Gaie (5/3), Bucher, Oexle, Stengele, Güntert, Ilgenstein (4).

SG Rielasingen/Gottm.SG Hornberg/L./T.

20:21 (12:13)

Nach einer zähen, hart umkämpften Partie hat Hornberg/Lauterbach/Triberg das Kellerduell der Aufsteiger knapp gewonnen. Gegen einen Gastgeber, der kurzfristig auf fünf Spieler hatte verzichten müssen. Außerdem waren Johannes Frank und Dominik Bechtold gesundheitlich stark angeschlagen. Entsprechend dünn der Kader, es musste viel improvisiert werden. Die Hausherren fighteten tapfer, mussten sich aber dennoch knapp geschlagen geben.

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel, bis zum 7:8 war die Partie ausgeglichen, ehe sich die Gäste auf 11:7 absetzten. David Magro stellte bis zur Halbzeit den Anschluss wieder her. Den Gästen war es zunehmend schwerer gefallen, mit dem harzfreien Spielgerät zurecht zu kommen. In die zweite Halbzeit startete die SG HLT besser, setzte sich auf 16:12 ab. Die Gastgeber standen vor allem in der Abwehr besser, Tobias Lutsch (53. Minute) gelang das 18:18. Ein gut aufgelegter Andi Wieland im Tor trug dazu bei, dass die Gäste in dieser Phase nicht mehr zu Toren kamen. Obwohl der psychologische Vorteil gegen Ende des Spiels klar aufseiten der Gastgeber war, ließen aufgrund der wenigen Wechseloptionen langsam die Kräfte nach. „Sicherlich war das keine hochklassige Partie, aber aufgrund der kämpferischen Leistung hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt“, resümierte Trainer Dominik Garcia enttäuscht. (tl)

SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland (Tor), Lutsch (8/3), Garcia (2), Frank (2), Plesse (3/1), Magro (2), Krug (3), Bechtold, Löchle, Partenheimer.

HSG FreiburgTuS Steißlingen II

40:33 (21:18)

Die Vorzeichen waren denkbar schlecht für Steißlingen. Es fehlten unter anderem mit Patrick Ray, Markus Reck und Claudio Gattinger drei Stützen im Rückraum. So trat der TuS mit neun Spielern an. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigten diese von Anfang an, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben wollten. Zwar setzte sich die HSG auf 7:5 (10.) ab, Steißlingen holte schnell auf und ging 12:11 (18.) in Führung. Vor allem Fabian Rihm hatte einen guten Tag erwischt. Bis zur Halbzeit übernahm die HSG wieder das Kommando, der TuS hatte etwas Abschlusspech. Dennoch konnte Trainer Sascha Spoo zufrieden sein, lief es im Angriff ausgezeichnet. So wollte der TuS auch im zweiten Durchgang auftreten, in der Defensive noch kompakter stehen. Der Wiederbeginn glückte nicht so gut. Die Hegauer schlossen einige Angriffe zu überhastet ab, das bestrafte der Tabellenführer über gutes Tempospiel (27:20, 38.). „Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams. Auch wenn sich 40 Gegentore nach viel anhören, stand die Abwehr ganz gut. Wir haben zu viele Tempogegenstoßtore bekommen. Aber was wir mit nur neun Spielern vor allem im Angriff gezeigt haben, war vollkommen in Ordnung“, lobte Spoo. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck (3, Tor); Benzinger (2), Hilpert, Rihm (13), Kehl, David Maier (8), Hautmann (4), Daniel Maier (2/2), Tassone (1).