Jugendfußball Große Namen beim Escad-Reuther-Cup

Beim internationalen U13-Turnier des SV Denkingen in Pfullendorf am Samstag sind hochkarätige Mannschaften am Start

Hallenfußball: Noch bis Samstag steht beim 10. Escad-Reuther-Cup die Pfullendorfer Stadthalle ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Mit den C-Junioren sowie den Mädchen der D-Jugend und den Jungs der B-Jugend wird das von der Jugendabteilung des SV Denkingen organisierte Turnier heute fortgesetzt. Am Samstag dann kommt es zu einem hochkarätig besetzten Finale, denn das Teilnehmerfeld der U13 ist nicht nur mit dem Nachwuchs des SC Freiburg, sondern mit weiteren Top-Adressen des Nachwuchsfußballs bestens besetzt und verspricht einen würdigen Abschluss der Turniertage.

Am Mittwoch standen sich im Finale der B-Mädchen der TSV Frommern und der TSV Tettnang gegenüber. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3, im Elfmeterschießen zeigte sich Frommern treffsicherer und siegte mit 6:4. Spät am Mittwochabend standen sich die beiden besten Teams der A-Junioren, der FC Radolfzell und der SC Pfullendorf, im Endspiel gegenüber. Beide zogen mit teilweise torreichen und deutlichen Siegen ohne Niederlage ins Finale ein. Hier aber setzten sich die Seehasen völlig verdient mit einem 5:2-Sieg durch. Im kleinen Finale musste die SG Heiligenberg/Denkingen eine 1:2-Niederlage gegen die SGM Krauchenwies hinnehmen.

Den Auftakt gestern machten die U10-Mannschaften. Mit dem FV Ravensburg setzte sich auch hier das spielstärkste Team durch. Auf Rang zwei kam der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler.

Am Freitag beginnen ab 10 Uhr die C-Junioren, die zunächst in drei Vierergruppen in die Vorrunde starten. Danach, etwa um 15.15 Uhr, spielen die D-Mädchen. Da sich hier nur drei Teams stellen, wird dieses Turnier im Modus „jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde ausgetragen, ehe die B-Junioren, wieder zunächst in drei Vierergruppen in der Vorrunde, den vorletzten Spieltag beenden.

Wohlklingende Namen finden sich dann im Teilnehmerfeld beim internationalen U13-Turnier, das an Dreikönig um 10.30 Uhr beginnt. Der FC Radolfzell, der SC Pfullendorf, die Stuttgarter Kickers, Austria Lustenau, der SSV Reutlingen, Tennis Borussia Berlin, Racing Straßburg, der SSV Ulm, der Offenburger FV, der FV Ravensburg und das Team des Gastgebers SV Denkingen versuchen den SC Freiburg auf dem Weg zur Titelverteidigung aufhalten.

Der Modus verspricht hier einen äußerst spannenden Turnierverlauf. Denn zunächst spielen die zwölf Teams die Vorrunde in drei Gruppen. Jeweils die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für die „Champions League“, die Plätze drei und vier spielen in der „Europa League“. Sowohl die „Champions League“ als auch die „Europa League“ wird zunächst in zwei Dreiergruppen ausgespielt, ehe es dann in die Final- beziehungsweise Platzierungsspiele geht.