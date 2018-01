Ski alpin Goldmedaille für Luca Magg

Luca Magg vom DAV Überlingen bestätigte seine gute Form im Riesenslalom bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und dem Deutschlandpokal in Zöblen im Tannheimer Tal (Tirol)

Bei strahlendem Sonnenschein waren die Sichtverhältnisse am Schattenhang der FIS-Strecke in Zöblen schwierig. Der Riesenslalomkurs war sehr schnell gesteckt, so dass die Läuferinnen und Läufer auf der eisigen und harten Piste ihren ganzen Mut unter Beweis stellen mussten. Luca Magg dominierte im Riesenslalom in seiner Klasse U18 die Konkurrenz und siegte mit 3,18 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Jakob Schlosser (SC Kreenheinstetten). In der Wertung im Deutschlandpokal belegte Magg den hervorragenden zweiten Platz in seiner Klasse und musste sich mit gerade mal 46 Hundertstelsekunden Rückstand nur Nico Floritz (WSV Pending) geschlagen geben.