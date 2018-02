Schwimmen Gold und fünf DJM-Normen für SSF Singen

Vanessa Steigauf vom SSF Singen gewinnt Süddeurtsche Langstreckenmeisterschaft. Auch Scigliano und Miedler schwimmen an der DM in Berlin.

Schwimmen: Von der Sportlerehrung der Stadt Singen starteten die fünf Teilnehmer der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen direkt zu den Süddeutschen Langstrecken-Meisterschaften nach Neckarsulm durch, um nach mehreren krankheitsbedingten Defiziten am frühen Samstagmorgen wenigstens ausgeruht zu diesen hohen Titelkämpfen antreten zu können. Diese dienten immerhin auch als Qualifikation für die Deutschen Jugend-Meisterschaften (DJM) Ende Mai, Anfang Juni und im Juli in Berlin. Die Rechnung ging nicht ganz auf. Statt raschem Einchecken war trotz Buchungsbestätigung durch einen Eingabefehler nur ein Zimmer frei und somit zuerst einmal ein Hotelwechsel angesagt.

Die Samstagergebnisse führten deshalb gegen die Konkurrenz aus 63 süddeutschen Vereinen trotz mehrerer Saisonbestzeiten und Leistungssteigerungen nicht ganz an die erträumten Platzierungen heran, brachten aber dennoch Finalplatzierungen und Urkundenränge (bis Platz acht) sowie Nominierungen zu den DJM im Frühsommer in Berlin: Alessandro Axmann steigerte sich über 1500 m Freistil um rund 43 Sekunden auf 18:31,04 Minuten und belegte Rang fünf in seiner Altersklasse. Vincent Jakob blieb nach einer Erkältung in 18:04,05 Minuten rund vier Sekunden über seiner Saisonbestzeit. Nils Miedler steigerte sich um 14 Sekunden auf 17:50,56 Minuten und qualifizierte sich für die DJM (Norm 17:59). Vanessa Steigauf schwamm in 18:20,52 Minuten nach ihrer Skiverletzung Saisonbestzeit und schaffte damit ebenfalls die Norm für Berlin (18:15).

Enttäuscht startete Mattia Scigliano, der in den vergangenen Wochen im Training und Wettkampf klar stärkster SSF.-Schwimmer war: Über 1500 m Freistil kam er einfach nicht in seinen Lauf, fühlte sich nach 500 Metern bereits schlapp und blieb in 17:27,44 Minuten trotz Platz vier über der DJM-Norm. Vielleicht hatte er – nach Einschätzung von Trainer Norbert Mayer – in der Euphorie der vergangenen Tage so hart trainiert, dass er am Samstag einfach noch zu matt war. Dafür glänzte Mattia Scigliano am Sonntag, offensichtlich wieder frischer, mit einem beherzten Rennen über 800 m Freistil: In 8:53,02 Minuten egalisierte er quasi seine absolute Bestzeit, schwamm bereits zum zweiten Mal unter der Norm für die deutschen Junioren-Meisterschaften im Juli in Berlin (8:55,99) und belegte in der offenen, altersunabhängigen Klasse Rang acht.

Den Höhepunkt verbuchte das Team der SSF Singen am Ende: Über 800 m Freistil der Frauen schwamm Vanessa Steigauf in 9:24,41 Minuten neue Saisonbestzeit, unterbot die DJM-Norm (9:35,82) klar und erkämpfte sich in einem Start-Ziel-Sieg gegen die Hauptkonkurrentinnen aus Saarbrücken, Chemnitz und München die Goldmedaille. So sind nun bereits nach den beiden Langstrecken-Verbandswettkämpfen von Vanessa Steigauf und Nils Miedler (beide 800/1500 m Freistil) für die Deutschen Jugend-Meisterschaften im Mai/Juni in Berlin und Mattia Scigliano (800 m Freistil) für die Deutschen Junioren-Titelkämpfe im Juli in der Bundeshauptstadt nominiert.