Leichtathletik Gold für Ben Bichsel

Bezirks-Leichtathleten lassen mit Top-Leistungen bei Badischen Hallenmeisterschaften Vorfreude auf die Sommersaison aufkommen

Leichtathletik: Beim Höhepunkt der Leichtathletik-Hallensaison für die Altersklasse U16 stellten in Mannheim zahlreiche Bezirksathleten ihre gute Form unter Beweis und holten zehn Medaillen. Ein Ausrufezeichen setzte Ben Bichsel (LG Radolfzell), der zur nationalen Top 10 der Altersklasse m15 gehört, gleich zu Veranstaltungsbeginn mit seinem Sieg im Stabhochsprung. Während die Konkurrenten schon sprangen, sparte er sich seine Kräfte für Sprünge jenseits der 3,00m. Erst bei 3,40m und 90cm Distanz zu Platz zwei war Schluss. Er unterstrich damit seine Bestleistung aus dieser Saison. Ebenfalls eine Medaille im Stabhochsprung erkämpfte sich Florian Elsenhans (LC Überlingen) in der jüngeren Altersklasse m14. Er sprang zu Bronze mit 2,30m.

Drei Medaillen nahm Tim Jansen durch seine konstant hohen Leistungen im Wurfbereich mit nach Überlingen. Er wurde jeweils Zweiter beim Kugelstoßen (Bestleistung mit 10,50m) und im Diskuswurf und holte Bronze mit dem Speer. Zweimal Bronze erkämpfte sich Till Rüdiger vom TV Konstanz. Er sprang 5,33m weit und lief über die 60m Hürden in einem Wimpernschlagfinale eine neue Bestleistung in 9,16 sec. In der weiblichen Jugend w14 lief Marisa Jurtz vom LC Überlingen in 9,88 sec und neuer Bestzeit über 60m Hürden zu Bronze. Im Weitsprung schrammte sie mit 4,82m knapp an den Medaillenrängen vorbei und wurde Vierte.

Patricia Gandor (TV Konstanz) steigerte ihre Speerwurfleistung zum Vorjahr um rund eineinhalb Meter und erkämpfte sich mit einer Weite von 28,53m Platz drei und Bronze. Ihre Vereinskollegin Emilia Mara Regenscheit trat in den Wurfdisziplinen an. Sie erkämpfte sich im Kugelstoßen und im Diskuswurf jeweils die Finalteilnahme und konnte mit 8,35m im Kugelstoßen und 19,89m im Diskuswurf ihre bisherigen Leistungen deutlich verbessern. In der Disziplin 5er-Sprunglauf starteten drei Athletinnen des Bezirkes. Nadine Ckovric (LC Überlingen) wurde mit einer enormen Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 16,12 zweite des Wettbewerbs. Clara Holm und Julia Haake (beide TV Konstanz) sprangen auf Platz sechs und sieben. Bei der weiblichen Jugend w15 startete Franka Baumann (TV Engen) über 60m Hürden und 300m. Der taktische Verzicht auf das Hürdenlauf-Finale zugunsten des Langsprints lohnte sich für sie mit einem vierten Platz in 47,75 sec allerdings nicht. (nk)

Alle Ergebnisse im Internet: