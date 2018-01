Hallenradsport Gold-Pokal für RMSV Aach

RMSV Aach ist Deutschlands erfolgreichster Hallenradsportverein 2017. Die Hegauer setzen sich gegen 123 Vereine durch

Kunstrad: Der RMSV Aach war 2017 der erfolgreichste Hallenradsportverein Deutschlands. Die Aacher Radkünstler gewannen die Gold-Pokal-Wertung des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit 125 Punkten vor Vorjahresgewinner Steinhöring (110) und Mörfelden (97). Für die Gold-Pokal-Wertung zählen nur die Starts an den Deutschen Meisterschaften (Schüler, Junioren, Elite) sowie im 5er Radball. Insgesamt kamen 124 Vereine in die Wertung.

Wie in den vergangenen Jahren war es erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Aach und Steinhöring, das diesmal die Hegauer für sich entscheiden konnten. Seit 2008 haben die beiden Vereine fast im jährlichen Wechsel die Gold-Pokal-Wertung unter sich ausgemacht. „Dass wir den Gold-Pokal gewinnen, war nach den Erfolgen an der Junioren- beziehungsweise Schüler-DM nicht unwahrscheinlich“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer, „es hat sich ausgezahlt, dass wir in den letzten Jahren viel Zeit in unseren Nachwuchs investiert haben“. Traditionell wird der Gold-Pokal an den Deutschen Schülermeisterschaften übergeben, die am 26. und 27. Mai 2018 in Worms ausgetragen werden. Bereits zum 19. Mal werden die Aacher Kunst- und Einradsportler vom BDR dann zu Deutschlands erfolgreichstem Hallenradsportverein gekürt.

Der Verein aus dem Radsportbezirk Hegau-Bodensee um die zweifache 4er Kunstrad-Weltmeisterin und Cheftrainerin Katja Gaißer ist eine feste Größe im bundesdeutschen Mannschaftskunst- und Einradsport. In diesem Jahr waren die Hegauer aber nur mit Nachwuchsmannschaften im Schüler- und Juniorenbereich an den Deutschen Meisterschaften vertreten und hatten 2017 keine Elitemannschaft am Start. „Für die Aacher Einwohner ist ein Deutscher Meistertitel fast eine Selbstverständlichkeit, obwohl es immer schwieriger wird, Schule, Beruf und Training unter einen Hut zu bringen, sodass wir in der Elite seit langem zum ersten Mal keine Mannschaft am Start hatten“, so Cheftrainerin Katja Gaißer. Dafür konnten die Schüler in Augustdorf drei DM-Titel sowie zweimal Silber beziehungsweise einmal Bronze erringen, während die Juniorinnen in Rimpar mit zweimal Silber und zweimal Bronze erfolgreich waren. „2016 haben vor allem unsere Schüler teilweise ganz knapp einen Podiumsplatz verpasst. Das war sowohl für die jungen Sportler als auch Trainer Ansporn genug, um 2017 DM-Medaillen zu gewinnen“, so die erfolgreiche Cheftrainerin, „2017 konnten wir dann die Ernte einfahren und hoffen, dass dies uns auch 2018 gelingen wird.“

Außer der großen Ehre hat der RMSV Aach allerdings nichts von der Auszeichnung durch den BDR. „Das lässt sich leider nicht wie in anderen Sportarten versilbern. Außer dem Pokal gibt es nichts“, sagt Petra Wiedenmaier. „Hinter diesen Erfolgen steckt jede Menge Arbeit mit unserem Nachwuchs, die unser Trainerteam mit großem Engagement leistet. Ganz zu schweigen von den hohen finanziellen Aufwendungen, die der Verein für die vielen und teilweise weiten Reisen zu den Wettkämpfen leisten muss“, betont die Vorsitzende des RMSV Aach. „Hier wäre eine finanzielle Zuwendung als Auszeichnung durch den BDR neben dem goldenen Pokal eine nette Geste für dieses Engagement in der Jugendarbeit und die damit verbundenen Erfolge.“

Allgemein streben die Hallenradsportler in Deutschland nach Höherem, um aus dem Schatten einer Randsportart herauszukommen. So wurden die Kräfte im Verein „Indoor-Cycling Worldwide“ gebündelt, denn das Ziel heißt Teilnahme an den Olympischen Spielen. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, findet 2018 erstmals der Indoor-Cycling-World-Cup mit Stationen in Prag, Heerlen, Hongkong und Erlenbach statt. Premiere feiert zudem die Europameisterschaft der Elite am 1./2. Juni 2018 in Wiesbaden. So möchte sich der Hallenradsport ganzjährig im Sportkalender etablieren. (ws)