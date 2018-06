Radsport Gleich zwei Veranstaltungen an einem Tag auf der Singener Radrennbahn

Am Samstag werden auf der Radrennbahn in Singen ein internationales Steherrennen sowie der WD-Dittus Bahn-Cup ausgetragen.

Bahnradsport: Auf der Radrennbahn der RIG Hegau in der Südstadt von Singen jagt ein Event das andere. Nach der internationalen Vier-Bahnen-Tournee jagen am Samstag ab 16 Uhr die Steherfahrer hinter ihren Schrittmachern mit einer Geschwindigkeit von über 60 Stundenkilometern über die Bahn. Die großen Favoriten um den Hohentwiel-Steherpreis kommen aus der Schweiz mit Peter Jörg und aus den Niederlanden mit Patrick Kos. Auch der WD-Dittus Bahn-Cup startet am Samstag. In neun Rennen bis September ermitteln hier die Nachwuchsfahrer von der Klasse U13 bis zur Elite ihre Cupsieger.

Im vergangenen Jahr konnte Peter Jörg den Saisonauftakt gewinnen, und Patrick Kos triumphierte beim Toyota-Bach-Steherpreis zum Abschluss des Jahres. Beide Fahrer sind seit vielen Jahren international sehr erfolgreich und vertraut mit der engen Bahn in Singen, die nicht einfach zu fahren ist. Peter Jörg wird an der Rolle des Singener Thomas Baur fahren, Patrick Kos wird von seinem Vater René Kos in den Windschatten genommen.

Doch hinter diesen beiden stehen die jungen Steherfahrer bereit. Der erst 20-jährige Alexander Riedel (Heidenheim) hatte im vergangenen Jahr ein hervorragendes Debüt in Singen. Und sein Schrittmacher Udo Becker ist mit dem Oval bestens vertraut. Dazu kommen Christian Passenheim (Barmen), der schon oft knapp am Sieg vorbeifuhr, und der Chemnitzer Thorsten Schönberger. Dieser entdeckte seine Leidenschaft für Steherrennen erst mit 24 Jahren, ist dafür aber umso ehrgeiziger. Der sechste Fahrer ist noch offen. Am Renntag stehen drei Steherrennen über 75, 100 und 125 Runden, also 15, 20 und 25 Kilometer, auf dem Programm.

Das Rennprogramm im WD-Dittus Bahn-Cup wird ein Omnium aus drei Disziplinen mit Ausscheidungsfahren, Punktefahren und Temporennen sein. Im Rennen eins starten die Nachwuchsfahrer der U13 bis U17 und die weiblichen Klassen, im Rennen zwei die Junioren, Senioren und Elitefahrer. In der Eliteklasse ist Martin Ruepp (RRC Diessenhofen), Sieger von 2017 und 2016, der Favorit für den Gesamtsieg.

In den Nachwuchsklassen ist der Steißlinger Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) bereits in sehr guter Form. Er konnte dieses Jahr bereits ein BDR-Sichtungsrennen und die baden-württembergische Meisterschaft im Einzelzeitfahren auf der Straße gewinnen. Spannung und enge Zweikämpfe sind im Oval wieder garantiert. (hbr)