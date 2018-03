Landesliga Glanzloses Remis im Abstiegskampf

FCRW Salem und FC Hilzingen trennen sich 1:1. SG Dettingen-Dingelsdorf feiert 3:0-Heimsieg. Torloses Unentschieden beim SC Markdorf

FC Rot-Weiß Salem – FC Hilzingen 1:1 (1:1)

In einer der Tabellenstände beider Mannschaften angepassten, sehr überschaubaren Landesligabegegnung hatten zunächst der FC Rot-Weiß Salem etwas spielerische Vorteile, wobei der FC Hilzingen bereits in der vierten Minute in Form eines von Wochner knapp über die Querlatte gejagten Weitschusses das erste Ausrufezeichen setzen konnte. Während die Platzherren weiterhin optisch überlegen blieben, ohne jedoch einen zwingenden Abschluss zu erreichen, hatte Gästestürmer Holzreiter in der 24. Minute die erste wirkliche Torchance des Spieles, zielte beim Schuss aus 13 Metern aber zu hoch und vergab die Möglichkeit. Etwas glücklich dann die 1:0-Führung der Rot-Weißen, als ein von Ramos in der 30. Minute scharf auf den kurzen Pfosten getretener Eckball unter Windeinfluss vom überraschten Gästetorhüter Müller nur in die eigenen Maschen abgelenkt werden konnte. Der zur Halbzeitpause nicht unberechtigte Ausgleich ließ nicht allzu lange auf sich warten, denn quasi mit dem Abpfiff des ersten Durchgangs verwandelte Hägele kompromisslos einen von der Salemer Abwehr ungeschickt verursachten Foulstrafstoß.

In der zweiten Halbzeit nahm die Partie nur langsam Fahrt auf. Erst 20 Minuten nach Wiederaufnahme der Partie gab es die nächste erwähnenswerte Szene, als der stets präsente Gästespielmacher Wochner mit einem Freistoß Rot-Weiß-Keeper Schraivogel zu einer Glanztat zwang. Im direkten Anschluss daran hämmerte Pasquale das Leder auf das Gehäuse des Tabellenvorletzten Hilzingen, doch konnte der vermeintliche Führungstreffer noch im allerletzten Augenblick zum Eckball entschärft werden. In der 72. Minute vermochte es Ramos nicht, einen präzisen von Daniele nach einem feinen Solo an der Seitenlinie hereingetretenen Flankenball aus aussichtsreicher Position zu etwas Zählbarem zu verwerten.

Die Schlussoffensive gehörte dann wieder dem Aufsteiger aus dem Hegau, doch fischte der auf der Linie sehr starke Schraivogel in der 84. Minute einen gut getimten Kopfball von Endres aus dem unteren Toreck, und Jeckl vergab in der 90. Minute die beinahe spielentscheidende Möglichkeit, als er freistehend etwas überhastet am Ziel vorbeizog. So trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden, wobei die Punkteteilung keinem von beiden wirklich aus dem Tabellenkeller heraushilft.

Tore: 1:0 (30.) Ramos, 1:1 (45+1./FE) Hängele. – SR: Drews (Freiburg). – Z: 200.

FV Walbertsweiler-Reng – FC Überlingen 3:3 (0:2)

Die Gastgeber wollten eigentlich von Beginn an zeigen, weshalb sie in dieser Saison noch kein Spiel zu Hause verloren haben. Doch Überlingen hielt stark dagegen. Aggressiv in den Zweikämpfen und mit hoher Laufbereitschaft machten sie es dem Gastgeber extrem schwer. So entwickelte sich zunächst ein Spiel, das sich vornehmlich zwischen den Strafräumen abspielte und von relativ vielen langen Bällen und Zweikämpfen geprägt war. So war auch ein langer Diagonalball in der 23. Minute Ausgangspunkt für das 1:0. Der Ball konnte zwar abgefangen werden, doch der Klärungsversuch durch die Mitte landete bei einem Spieler des FC Überlingen, der nicht lange fackelte und aus rund 18 Metern abzog. Nico Specker im Tor der Platzherren konnte diesen Schuss zwar noch parieren, doch stand dann Niklas Blank genau richtig für den Abpraller und drückte den Ball über die Linie. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler hatte diesen Schock noch überhaupt nicht verarbeitet, da zeigte der Schiedsrichter bereits eine Minute später auf den Elfmeterpunkt. Wiederum ein längerer Diagonalball führte zu einem unglücklichen Zweikampf, an dessen Ende der gerechtfertigte Strafstoß stand. Torjäger Marc Kuczkowski ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte sicher zum 2:0. Trotz dieses Doppelschlags ließ sich die Heimmannschaft nicht beirren und wurde nun stärker und bestimmender. Bis zur Halbzeit gab es dann auch noch zwei sehr gute Chancen durch Florian Müller und Zvonimir Klasan, die allerdings beide nicht genutzt werden konnten.

Erwartungsgemäß kam der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler druckvoll aus der Kabine. In der 47. Minute dann auch die erste gute Chance durch Müller, der den Ball aber knapp am Tor vorbeischlenzte. In der 51. Minute dann die kalte Dusche für die Hausherren. Nach einem krassen Fehler in der Hintermannschaft des FV ließ sich wiederum Kuczkowski nicht lange bitten und erhöhte auf 3:0. Die Messe schien gelesen. Doch die Heimmannschaft zeigte Moral. Mit dem Wissen, nichts mehr verlieren zu können, stemmte sich die Mannschaft gegen die drohende Niederlage. Spielertrainer Stefan Bach stellte hinten auf eine Dreierkette um und brachte in der Offensive Adrian Strobel. Dies zeigte nochmals Wirkung. Das Offensivspiel wurde druckvoller. Der Treffer zum 1:3 fiel dann in der 60. Minute. Nach einem von Kapitän Samuel Fischer scharf getretenen Freistoß von der rechten Seite stand Christian Gabele goldrichtig und köpfte ein.

Nur drei Minuten später fand eine tolle Ballstafette ihr Ende bei Zvonimir Klasan, der, alleine vor Gästekeeper Jan Negraßus stehend, diesem keine Chance ließ. Nun warf der Gastgeber alles nach vorne und drückte den FC Überlingen in die eigene Hälfte, der nur noch vereinzelt für Entlastung sorgen konnte. Am Ende wurde es dann noch richtig dramatisch. Zunächst hatte Müller in der 87. Minute noch eine Kopfballchance, die er aber vergab. Eine Minute später zappelte der Ball dann nach einem Kopfball von Müller im Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In der Nachspielzeit versuchte es der FVW dann mit der Brechstange und erhielt in der letzten Minute noch einen Eckball. Fischer brachte den Ball in die Mitte, wo wieder Christian Gabele zum Kopfball kam und einen Gegenspieler anköpfte, von dem der Ball dann wiederum ins Tor fiel. Am Ende der verdiente und viel umjubelte Ausgleich für die Heimmannschaft, die eine tolle Moral gezeigt hat.

Tore: 0:1 (23.) Blank, 0:2 (24./FE) Kuczkowski, 0:3 (51.) Kuczkowski, 1:3 (60.) Gabele, 2:3 (64.) Klasan, 3:3 (94.) Eigentor. – SR: Walter (Schwanau). – Z: 220.

SG Dettingen-Dingelsdorf – SV Obereschach 3:0 (2:0)

Die SG Dettingen-Dingelsdorf ging früh in Führung. In der dritten Minute verwandelte Büttner mit der Hacke eine flache Hereingabe von Scheideck gekonnt zum 1:0. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an sehr präsent und zeigten die bessere Spielanlage. In der 14. Minute landete der nächste Abschluss von Büttner am Außennetz. Sechs Minuten später ging sein Schuss denkbar knapp am langen Pfosten vorbei. In dieser Phase konnten die Gäste nicht wirklich für Gefahr vor demSG-Gehäuse sorgen, auch wenn der eine oder andere Fehler im Spielaufbau aufseiten der SG die Möglichkeiten dazu geboten hätte. Erstmals eng für die Gastgeber wurde es in der 38. Minute nach einem Eckball, als Birsner den folgenden Kopfball gerade noch klären konnte. Kurz darauf fiel das 2:0. Oberle spielte auf Huber, der eiskalt aus 16 Metern abschloss (41.).

Auch in der zweiten Hälfte hatte die SG die erste gute Möglichkeit, der Schuss von Büttner innerhalb des Strafraums geriet jedoch etwas zu schwach. Obereschach hatte seine bis dahin beste Chance, als Rottler im Strafraum frei zum Abschluss kam, den Ball aber weit über das Tor setzte (60.). Stattdessen erzielten die Hausherren in der 65. Minute das 3:0, als Fischer den Ball nicht festhalten konnte und Huber zur Stelle war. Eine Minute darauf war es Riegger, der freistehend im Strafraum für den Ball komplett verzog. Da auch die SG bis zum Schlusspfiff zwei weitere gute Möglichkeiten zu erhöhen durch Büttner und Degen nicht nutzen konnte (78./84.), blieb es beim 3:0-Sieg für die Gastgeber. (sb)

Tore: 1:0 (3.) Büttner, 2:0 (41.) Huber, 3:0 (65.) Huber – SR: Natale (Kandern). – Z: 100.

SC Markdorf – SC Konstanz-Wollmatingen 0:0

In einem mittelmäßigen Landesligaspiel zwischen dem SC Markdorf und dem SC Konstanz-Wollmatingen hatten die Gäste in den ersten 15 Minuten das Spiel in der Hand. Adel Grimm hatte zwei Chancen erarbeitet, konnte diese jedoch nicht nutzen. Dann entwickelte sich entsprechend der Tabellensituation ein Mittelfeldgeplänkel, da beide Mannschaften im Abstiegskampf nicht zu offensiv agieren wollten.

In der zweiten Halbzeit fand das Spiel weiterhin hauptsächlich im Mittelfeld statt, erst in den letzten 15 Minuten hatte Jamil Marchoud für die Gastgeber zwei Chancen, vergab jedoch beide. Somit blieb es bei einem torlosen und gerechten Unentschieden.

SR: Felix Ehing (Engen). – Z: 60.

FC Löffingen – DJK Donaueschingen 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (30.) Hoheisel, 2:0 (51.) Hirschbolz, Kim 2:1 (64.) Schorpp. Strafstoßtor. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 150.

DJK Villingen – FC Furtwangen 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (2.) Sarr, 2:0 (67.) Wieczorek, 2:1 (79.) Ambs. – SR: Jacob (Willstätt). – Z: 80. – Bes. Vork.: Gelb-Rot: Martin Wieczorek (DJK, 85.).