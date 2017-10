Fußball Gipfeltreffen der Fußball-Landesligisten im Schwarzwald

Der Spitzenreiter SpVgg F.A.L. tritt beim Verfolger FC Schonach an und ist gewarnt. Immerhin stellt der Tabellenzweite die beste Offensive der Liga

Fußball, Landesliga: FC Schonach – SpVgg F.A.L. (Sonntag, 15 Uhr). – Der neunte Spieltag bietet zwei ganz besondere Begegnungen. Denn in Konstanz treffen der Letzte und der Vorletzte aufeinander und in Schonach messen sich die beiden führenden Teams, der FC Schonach und die SpVgg F.A.L..

Für F.A.L.-Coach Joachim Ruddies ist der bisherige Verlauf der Saison schon erstaunlich. Zum einen war er vor der Runde nicht davon überzeugt, dass seiner Elf solch ein Start in die Saison gelingen könnte. Nicht erstaunlich daher, dass die Stimmung bei den Linzgauern gut ist. „Wenn man vorne steht, dann macht das immer Spaß“, bestätigt Ruddies, auch wenn er die Euphorie ein wenig bremst: „Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben fast in jedem Spiel kleinere Hänger, die wir unbedingt noch abstellen müssen. Im Idealfall schon in Schonach.“

Aber nach sieben Siegen in acht Spielen wundert er sich auch ein wenig, dass der Vorsprung auf den engsten Verfolger nur ein Pünktchen beträgt. „Bei dieser Dichte an der Spitze darf man sich nichts erlauben“, zieht er daraus seine Konsequenzen. Und das bedeutet vor dem Gipfeltreffen im Hochschwarzwald als Vorgabe: „Natürlich wollen wir nicht verlieren und im Idealfall mit einem Dreier den Vorsprung noch ausbauen.“

Allerdings hat es die Hürde in Schonach in sich, denn auch die Gastgeber haben bisher sieben Siege zu verzeichnen. F.A.L.-Coach Ruddies konnte den Gegner in dieser Saison noch nicht unter die Lupe nehmen, doch er hat sich seine Infos eingeholt. Schon die Tabelle verrät: Mit 28 Treffern in acht Spielen ist die Schwarzwälder Offensive die aktuell treffsicherste der Liga. Mit Manuel Passarella und Alexander German stellt der FC Schonach aktuell zwei der drei erfolgreichsten Landesligatorjäger. „Die gehen früh aggressiv gegen den Ball und erzwingen so beim Gegner schon früh Fehler“, wurde ihm über den Schonacher Matchplan berichtet.

Doch es stellt sich vor dieser Partie die Frage, ob der FC Schonach gegen den Tabellenführer nicht etwas vorsichtiger agiert, denn schließlich weiß auch F.A.L.-Stürmer Mark Burgenmeister, wo des Gegners Tor steht.

„Das sind die Spiele, die am meisten Spaß machen!“, freut sich Joachim Ruddies auf das Gipfeltreffen im Schwarzwald. Und der Spaß würde sicherlich gesteigert, wenn man sich am Sonntag mit einem Sieg auf den Heimweg machen könnte.

Die weiteren Spiele in der Landesliga