Handball Gebrauchter Tag für TuS Steißlingen

Die Handballer des TuS Steißlingen verlieren das Duell der Aufsteiger in der Handball-Oberliga und müssen eine bittere 27:33-Niederlage gegen Amicitia Viernheim hinnehmen.

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

Amicitia Viernheim

27:33 (15:17)

Bereits beim ersten Treffer der Gäste aus Viernheim spürte man deren Entschlossenheit, Zählbares aus dem Mindlestal mitzunehmen. Aber auch der TuS Steißlingen hielt in der Anfangsphase ordentlich dagegen und konnte sich bis zur 11. Spielminute sogar einen 7:4-Vorsprung erarbeiten. Allerdings verloren die Steißlinger im Anschluss daran zunehmend den Zugriff in der Abwehr auf die Viernheimer Angreifer und diese spielten sich bis zur 20. Minute beim Stand von 10:10 wieder ins Match zurück.

Das Rezept war zu diesem Zeitpunkt deutlich zu erkennen. Robust in der Abwehr und mit gefühlt ewig langen Angriffen und unzähligen Positionswechseln zogen die Viernheimer die sonst kompakte Steißlinger Abwehr immer wieder auseinander. Die sich ergebenden Lücken nutzte vor allem Gästespieler Holger Huber, der neun Treffer aus dem Spiel erzielte und fünf Siebenmeter sicher im Steißlinger Kasten versenkte. Alleine in Halbzeit eins warf er neun seiner 14 Treffer. Selbst die Disqualifikation des bis dahin gut haltenden Viernheimer Torwarts in der 21. Spielminute brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. So ging es beim Stand von 15:17 für die Gäste in die Halbzeit.

Nach der Pause das gleiche Bild. Der TuS Steißlingen rannte immer einem Rückstand hinterher und konnte nur selten seine gefürchteten Tempogegenstöße lancieren, da der Ball einfach zu häufig im Steißlinger Tor landete. Die Viernheimer zogen emotionslos ihr Spiel durch und nutzten die Steißlinger Abwehrschwäche gnadenlos aus. Mit einem Zwischenspurt zum 19:24 war die Messe gelesen und Steißlingen hatte an diesem Tag weder Moral noch Mittel, gegen einen sehr clever aufspielenden Gast das Spiel noch zu drehen. Am Ende stand ein 27:33 für die Gäste auf der Anzeigetafel.

Trainer Jonathan Stich war sichtlich unzufrieden mit seinen jungen Wilden: „Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Nach dem guten Start ins Spiel dachten wohl einige, dass das ein Selbstläufer werden würde. Mit dem dann schwachen Abschlussverhalten und unserer löchrigen Abwehr waren wir am Ende chancenlos. Die Einstellung schien mir insgesamt nicht so gut wie in den Wochen zuvor!“ Der Blick der Steißlinger Handballer muss nun schnell nach vorne gerichtet werden. Bereits am Mittwoch ist der nächste starke Gegner, der derzeitige Tabellenvierte aus Pforzheim/Eutingen, zu Gast im Mindlestal. (tw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Storz (2), Maier (1), Lindner (5), Wildöer (9/3) Gaus (2), Lennart Sieck (1), Dreher, Gattinger, Ströhle (5/3), Biedermann (1), Dannenmayer, Rothkirch (1). – Z: 400.