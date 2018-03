Handball Gebeutelte Landesliga-Handballer suchen nach Kehrtwenden

TV Ehingen und der TSV Mimmenhausen-Mühlhofen haben in der Landesliga ein paar Probleme im Rennen um den Klassenerhalt zu lösen. Der TV Pfullendorf will wieder nach oben.

Handball-Landesliga: TV Ehingen – HSG Dreiland (heute, 20.00 Uhr, Eugen-Schädler-Halle). – Die vergangenen Spiele haben es bereits angekündigt. Der TVE ist nun mittendrin im Kampf um den Verbleib in der Liga. Von einer erneuten Verletzungsserie geplagt, muss Trainer Florian Maier improvisieren, die Mannschaft stellt sich zurzeit wieder selber auf. So konnte der freie Fall nicht mehr aufgehalten werden. Diesen Negativlauf gilt es zu stoppen, und zwar möglichst schnell. Viel Zeit bleibt den Ehingern nicht mehr, es sind nur noch wenige Spiele zu spielen. Auch die Tabellensituation macht die Sache nicht leichter. Die Liga ist bis auf wenig Ausnahmen dicht zusammengerückt. Deshalb benötigt es eine konstante Leistung und davon ist derTV Ehingen momentan meilenweit entfernt. Ihm fehlt das positive Ergebnis, und so hofft er nun, gegen den Konkurrenten die Kehrtwende zu schaffen. Die Gäste stehen in ihrer Startsaison,ESV Weil und TV Brombach haben sich vereinigt, um kurzfristig den Aufstieg in die Südbadenliga zu realisieren. Der erfahrene Trainer Igor Bojic soll diese Ziele verwirklichen. Allerdings stehen die Gäste nur mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TV Ehingen. Entsprechend motiviert werden sie sein, um den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Diese Begegnung wird also für den TV Ehingen nicht nur eine Standortbestimmung, sie ist vor allem auch für die Psyche wichtig. Vor eigenem Publikum müssen die Ehinger beweisen, dass sie den Kampf angenommen haben und Punkte einfahren. Ansonsten könnte noch der Gang in die Bezirksliga drohen. (js)

TV Pfullendorf – TuS Steißlingen II (heute, 20 Uhr, Sporthalle am Jakobsweg). – Nachdem der TVP die vergangenen vier Wochen doch sehr gebeutelt wurde (drei Niederlagen in Serie), kommt mit der zweiten Garde von Steißlingen wohl eine der spielstärksten sowie konditionell durchtrainierteste Mannschaft an den Jakobsweg. Im Hinspiel musste der TVP mit eingeschränktem Kader und einem blamablen 16:36 deutlich Federn lassen. Insofern ist heute kompromisslose Wiedergutmachung Pflicht. Pfullendorf aber konnte seit Februar nie mit dem gesamten Kader trainieren, es fehlten immer sechs bis sieben Spieler krankheitsbedingt, beruflich oder wegen Studium. Somit stimmen die Automatismen nicht mehr, das schnelle Umschalt-spiel kommt viel zu kurz. Dies war deutlich vergangene Woche in der zweiten Halbzeit zu sehen: zehn Tore standen fünfunddreißig technischen Fehlern gegenüber. „Wenn wir dann nie richtig den Gegner zustellen konnten und den Zugriff in der Abwehr finden, gepaart mit der Anzahl der technischen Fehler, kannst du in der Landesliga kein Spiel gewinnen. Wir konnten diese Woche wieder mit den mir zur Verfügung stehenden Spieler trainieren, um hier wieder an die Form, die uns damals zum Tabellenplatz fünf geführt hat, anzuknüpfen“, sagte der Pfullendorfer Trainer Arno Uttenweiler. (sta)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – SG Schiltach/Schenkenzell (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle BZ Salem). – DieHSG Mimmenhausen-Mühlhofen steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat nur noch sieben Spiele Zeit, sich aus dem Abstiegsstrudel zu befreien. Nach dem Spiel am vergangenen Wochenende hatte HSG-Trainer Christian Dierberger trotz der Niederlage auch positive Leistungen seines Teams gesehen. Der Abwehr wurde eine sehr gute Leistung bescheinigt. Auch im Angriff war eine aufsteigende Tendenz zu sehen. Gegen den Tabellenvierten muss die Mannschaft jetzt zeigen, ob sie diese Leistungen erneut abrufen kann. Das Hinspiel haben die Linzgauer 22:36 verloren. Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass die Kinzigtäler nahezu in Bestbesetzung antreten können. Gespielt wird ausnahmsweise am Sonntag. (tav)