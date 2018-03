Konstanz Furiose HSG Konstanz verlässt Abstiegsplätze: 33:27 gegen EHV Aue

Der letzte kritische Moment ist nach acht Minuten, als der EHV Aue beim 19:18 noch einmal bis auf Tor herankommt, doch danach stürmen selbstbewusste Konstanzer Handballer zum überragenden 33:27-Erfolg. Die HSG Konstanz hat damit die Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga verlassen. Es berichtet Ralf Mittmann.

Die Ausgangslage ist klar – und verlockend. Ein Sieg gegen Aue würde die Konstanzer Handballer seit einer gefühlten Ewigkeit über den Strich hieven, der am Saisonende alles bedeutet zwischen Klassenerhalt und Abstieg. Und er würde natürlich das zuletzt gepflegte Selbstvertrauen noch ein Stückchen größer werden lassen.

Dann geht’s vor 1350 Zuschauern los – und wie. Tor hier, Tor dort, Führung hier, Führung dort. Nach elfeinhalb Minuten steht es 8:8, auffällig ist nur eines: Während sich die acht Treffer auf sechs Schützen verteilen, sind es bei Konstanz gerade mal zwei. Paul Kaletsch und Tim Jud setzen den Ball je viermal in die Maschen. Erst mit dem 9:8 mischt sich in der Person von Christoph Berchtenbreiter ein dritter HSG-Spieler ein.

Das muntere Scheibenschießen setzt sich fort. 9:10, 11:10, 11:12, 13:12 – wie hätte es nach diesen 21 Minuten wohl gestanden, wenn auf Konstanzer Seite Felix Krüger und nach seinem Tor leider auch jedes Mal am Kreis freistehend Berchtenbreiter nicht jeweils vier Fahrkarten produziert hätten. Und wie hätte es freilich auch richtig negativ aus Sicht der Gastgeber aussehen können, wäre da nicht mit Konstantin Poltrum wieder mal der Hexer persönlich im Kasten gestanden. Am Ende des ersten Durchgangs hatder überragende HSG-Keeper 13 Würfe abgewehrt, darunter sogar einen Siebenmeter des Auer Hünen Marc Pechstein. Und, ja, bis eben zur Halbzeitsirene haben Berchtenbreiter, Schlaich und zweimal Kaletsch bei einem Gegentreffer einen 17:14-Vorsprung für die Gelbblauen herausgeworfen.

Zur zweiten Hälfte stellt Trainer Daniel Eblen um. Mathias Riedel für Kaletsch auf halblinks, Tom Wolf zentral für Jud, Fabian Maier-Hasselmann für Felix Klingler auf rechtsaußen und auf halblinks weiter Maximilian Schwarz, der schon nach 15 Minuten den unglücklichen Krüger ersetzt hatte. Das hatte im Heimspiel gegen Saarlouis die Wende gebracht – und diesmal? Wolf trifft gleich zweimal, Riedel im zweiten Anlauf auch und Schwarz landet nach einem Tor vor dem Seitenwechsel nun seinen zweiten Volltreffer. Aber die Gäste halten dagegen. Nach 39 Minuten haben beide Teams je sechsmal getroffen, die Drei-Tore-Führung der HSG Konstanz hat weiterhin Bestand.

Dann schnappt sich Konstantin Poltrum den 14. Wurf, setzt mit einem Traumpass Fabian Schlaich in Szene und der Kapitän erhöht auf 24:20. Wenig später steht es 25:21 durch den ersten Treffer von Fabian Maier-Hasselmann. Die Konstanzer könnten allerdings höher führen, weil ihnen ihr weiter famoser Torwart die Chance dazu gibt. Poltrum ist nach 45 Minuten bei 18 gehaltenen Würfen angelangt, aber vorne scheitern Maier-Hasselmann, Wolf und bei einem Tempogegenstoß Michael Oehler aus besten Positionen. Dazu steht Berchtenbreiter vor dem Torwurf im Kreis und Riedel unterläuft ein Fehlpass.

Das sind Fehler, die man sich normalerweise nicht leisten darf. Prompt verkürzt Aue auf 25:23 – wackelt die HSG jetzt? Die Antwort ist: Nein! Wenn’s mit rechts nicht klappt, dann eben mit links – Berchtenbreiter trifft zum 26:23. Dann setzt Poltrum den nächsten Höhepunkt und Maier-Hasselmann macht das 27:23. Und damit nicht genug. Poltrum, die zwanzigste, und zweimal der unwiderstehliche Paul Kaletsch, der für Riedel zurück aufs Parkett kommt. Neun Minuten vor dem Ende führen die Gastgeber mit 29:23.

Auch wenn Aues Kreisläufer Bornhorn verkürzt, darf festgehalten werden, dass die Konstanzer Defensive sich stabilisiert hat. Kaletsch auf Schwarz, rumms, 30:24. Dann kassiert sechseinhalb Minuten vor dem Ende der sächsische Haudrauf Philipp Jungemann seine zweite Zeitstrafe – Zeit für die HSG, endgültig den Deckel auf den Topf zu machen. Und Kaletsch lässt sich nicht zweimal bitten an diesem Abend – mit seinem elften Treffer bei elf Würfen besorgt er das 31:24.

In den Schlussminuten wechselt Trainer Eblen noch etwas durch, der Konzentrationspegel geht auch ein bisschen nach unten – das nutzt der Gegner, um das Ergebnis milder zu gestalten. Allerdings nur um ein einziges Törchen, denn Kaletsch zum zwölften und der eingewechselte Jungspund Samuel Wendel sorgen im Verbund mit Torwart Poltrum (23 Paraden am Ende!) dafür, dass nach der Schlusssirene ein großartiges 33:27 auf den Anzeigetafeln leuchtet. Und dann ist nur noch Gesang: Oh sie ist das schön und so sehen Sieger aus – jawohl, gut sehen sie aus!

HSG Konstanz: Poltrum (23 Paraden!), M. Wolf (Tor) – Schlaich (3), Riedel (1), T. Wolf (2), Oehler, Kaletsch (12/3), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Jud (4), Wendel (1), Berchtenbreiter (5), Schwarz (3), Klingler, Sa. Löffler, Braun.