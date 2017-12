Badminton Für Orlando Peeters ist erst im Halbfinale Endstation

Orlando Peeters vom PTSV Konstanz belegt bei der Deutschen Rangliste im Einzel der Altersklasse U17 den vierten Rang.

Badminton: Orlando Peeters vom PTSV Konstanz hatte sich für die Teilnahme an der Deutschen Badmintonrangliste im hessischen Messel qualifiziert und startete in der Altersklasse U17 im Mixed und im Einzel. In einem äußerst umkämpften Spiel musste sich Peeters mit seiner Partnerin Lea Schirmer (BV Rastatt) im Auftaktspiel im dritten Satz geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigten die beiden ein hervorragendes Spiel gegen sehr starke Gegner, die später das Finale erreichten.

Im Einzel zog Orlando Peeters ein schweres Los: Im ersten Spiel musste er gegen einen Spieler aus Rheinland-Pfalz antreten, der an Position zwei gesetzt war. Peeters spielte allerdings ohne Erwartungsdruck und zeigte, dass er zu den besten Jugendspielern in Deutschland gehört. Den ersten Satz verlor er zwar noch, doch dann steigerte er sich und gewann die nächsten beiden Durchgänge noch und erreichte damit das Viertelfinale.

Peeters nächster Gegner kam aus Nordrhein-Westfalen, und im Viertelfinale entwickelte sich ein wahrer Badmintonkrimi. Den ersten Satz gewann der Konstanzer ganz knapp 21:19, den zweiten Durchgang verlor er knapp mit 18:21. Im dritten Satz lag Orlando Peeters zurück und musste zwei Matchbälle hintereinander abwehren, bevor er das Spiel glücklich mit 22:20 für sich entscheiden konnte und am Ende nach verlorenem Halbfinale Vierter wurde.

Ein tolles Ergebnis, das auch seinen Trainer Heinz-Jürgen Schmidt sehr freut. Das Ergebnis zeigt, dass seine Trainerarbeit mit den Kindern und Jugendlichen des PTSV Konstanz Früchte trägt und dazu führt, dass die Jugendspieler nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch national sehr gut mitspielen können.