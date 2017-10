Fußball Frust beim FC 03 Radolfzell

Während der FC Singen 04 und der FC 03 Radolfzell in der Verbandsliga verlieren, setzt sich der 1.FC Rielasingen-Arlen gegen den Kehler FV durch

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

FC Auggen

1:3 (1:1)

Der FC Auggen setzte den FC 03 Radolfzell sofort unter Druck und erzielte nach elf Minuten das 0:1. Erst ab der 25. Minute kam Radolfzell besser ins Spiel, musste aber durch die offensivere Verteidigung auf Konter der Gäste achten. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten, wie in der 34. und 41. Minute, als Kukic jeweils knapp das Tor verfehlte. Besser machte es der gefoulte Krüger, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Freistoß über die Mauer hinweg zum 1:1 ins Netz setzte.

In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte für Radolfzell vergab Stricker in der 66. Minute Dann die 83. Minute: Nach einem unnötigen Foul von Radolfzell schlug Khans Freistoß im rechten unteren Toreck ein. Die Gastgeben versuchten zum Ausgleich zu kommen, der eingewechselte Anlicker sorgte in der 92. Minute aber mit einem Konter für die endgültige Entscheidung. (km)

FC 03 Radolfzell: Tkacz (Tor); Hepfer, Stricker, Blessing (84. Schmidt), Kukic, (67. Aichem), Hoxha, Galantai, Luma (55. Ranzenberger), Wehrle, Krüger, Hlavacek (48. Macedo). – Tore: 0:1 (11.) Bischoff. – 1:1 (45.+2) Krüger, 1:2 (83.) Khan, 1:3 (90.+1) Anlicker. – SR: Scharf (Bühl). – Z: 150.

1.FC Rielasingen-Arlen

Kehler FV

3:0 (2:0)

Von Beginn agierten die Hegauer druckvoll und suchten den Weg Richtung Kehler Tor. Nach vier Minuten scheiterte Tobias Bertsch mit einem Kopfball aus acht Metern. Die Gäste zeigten Schwächen bei hohen Bällen im Strafraum. So fiel das 1:0 nach einer Almeida-Ecke, die vom Kehler Torhüter Daniel Künstle unterlaufen wurde. Alen Lekavski köpfte aus acht Metern zur Führung ein. In der Folge ließ die Defensive der Gastgeber wenig zu. Die Gäste versuchten es meist mit Distanzschüssen, blieben dabei aber ungefährlich. In der 38. Minute wurden sie ausgekontert, Gian-Luca Wellhäusers Abschluss landete unerreichbar für Daniel Künstle im langen Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die wachere Mannschaft. Das 3:0 durch Alen Lekavski in der 53. Minute war die Vorentscheidung, zumal vom Kehler FV in dieser Phase zu wenig kam, um an eine Wende in diesem Spiel glauben zu können. Im Gegenteil: Es gab hochkarätige Chancen für die Gastgeber, und immer wieder war es Daniel Künstle, der abwehrte. So blieb er gegen Sebastian Stark (61.), Phillip Dietrich (65.) und Robin Niedhardt (84.) Sieger, während Alen Lekavski im letzten Moment geblockt wurde (68.). Tobias Bertsch schoss dann allein vor Künstle über das Tor (71.). Die Gäste hatten ihre einzige Großchance nach 74 Minuten, doch der Abschluss von David Assenmacher landete an der Unterkante der Latte. Somit holten sich die Gastgeber wichtige drei Punkte, die angesichts der engen Tabellensituation gut tun, zumal am kommenden Spieltag der schwere Gang zum Freiburger FC bevorsteht.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer lobte seine Mannschaft nach dem Spiel: „Die Jungs haben die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt.“ (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Almeida, Bertsch (76. Greuter), Winterhalder, Strauß, S. Stark (71. Niedhardt), Leschinski, Lekavski, Berger, Matt, Wellhäuser (59. Dietrich). – Tore: 1:0 (12.) Lekavski, 2:0 (39.) Wellhäuser, 3:0 (53.) Lekavski. – SR: Gerspacher (Heitersheim). – Z: 220.

Offenburger FV

FC Singen 04

2:1 (1:1)

Der Offenburger FV hatte bereits in der ersten Halbzeit die Chance, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Junker, Beiser-Biergert sowie Petereit scheiterten jedoch mit ihren Abschlussversuchen an der vielbeinigen Singener Abwehr. Die Gäste agierten überwiegend mit elf Mann in der eigenen Hälfte und warteten geduldig auf Abspielfehler des Gastgebers. Einen solchen nutzte in der 15. Minute Joshua Keller, der die überraschende Führung für die Gäste erzielte. Keven Feger erzielte in der 27. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern den Ausgleich. Nach einem Eckstoß in der 44. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß gegen den OFV. Schlussmann Sinan Süme wehrte den Strafstoß von Singens Torjäger André Kohli aber bravourös ab.

In der zweiten Spielhälfte erarbeitete sich der OFV hochkarätige Einschussmöglichkeiten, blieb aber zunächst erfolglos. Alles schien für die Gastgeber zu laufen, bis in der 74. Minute Feger nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Gästespieler die rote Karte sah. Die Gäste entwickelten nun in der Offensive deutlich mehr Druck und hatten in der 85. und 86. Minute durch Kohli und Jeske Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen, doch der Offenburger Schlussmann Süme konnte parieren. Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Junker dann noch den Siegtreffer für die Platzherren. Singens Trainer Vice Barjasic: „Eine bittere Niederlage, zumal wir in der Schlussphase die Möglichkeit hatten, das Spiel noch zu gewinnen.“ (jn)

FC Singen 04: Sauter, Ferrone, Lang, Mottola (80. Nichita), J. Saphija (65. Notarpetro), Körner, Kohli, Keller, Jeske, L. Saphija, Xani. – Tore: 0:1 (15.) Keller, 1:1 (27.) Feger, 2:1 (90.+5) Junker. – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 287. – Bes. Vork.: Rote Karte: Feger (OFV, 74.).