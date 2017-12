Fußball Frühschicht für Hegauer FV

Am Sonntag empfangen die Oberliga-Fußballerinnen den VfL Sindelfingen Ladies II im Nachholspiel auf dem Welschinger Kunstrasen.

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – VfL Sindelfingen Ladies II (Sonntag, 11 Uhr, Kunstrasen Welschingen). – Anfang Oktober wurde das Spiel verlegt, weil der Hegauer FV am gleichen Tag in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die erste Mannschaft des VfL Sindelfingen gespielt hat. Die Hegauerinnen zeigten eine gute Partie, unterlagen aber dem Zweitligisten, der in der dritten Runde am Sonntag auf den deutschen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt trifft. Hier schließt sich der Kreis für den Hegauer FV, da wegen des DFB-Pokalspiels in Sindelfingen das Oberligaspiel bereits um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Welschingen angepfiffen wird.

Das heißt für die Hegauerinnen: Frühschicht. Hellwach muss sich die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz präsentieren, wenn die Serie von sechs Siegen fortgesetzt werden soll, die den HFV auf den zweiten Platz klettern ließ. Der kommende Gegner ist wirklich schwer einzuschätzen. Das Nachwuchsteam des Zweitligisten hat zuletzt nur knapp mit 0:1 gegen den Tabellenführer SV Hegnach verloren.

Die Württembergerinnen sind Minimalisten, denn sie haben in zehn Spielen zwar nur sechs Tore erzielt, dabei aber elf Punkte geholt. Die Defensive erscheint sehr stabil, denn mit nur zehn Gegentoren gehört sie zu den besten der Liga. Die Hegauerinnen haben acht Gegentore kassiert. Von der eigenen Ausbeute her weist der HFV mit 33 Toren den Top-Wert der Liga auf. Es wird also interessant sein zu sehen, was passiert, wenn die beste Offensive auf die schwächste Offensive in der Liga trifft.

Die HFV-Elf hat sich für das letzte Spiel in diesem Jahr viel vorgenommen, um sich mit drei Punkten in die Winterpause zu verabschieden. Drei Spielerinnen werden nicht zur Verfügung stehen: Mona Reichert, die beruflich im Ausland ist, sowie Nadine Grützmacher und Carina Walde, die beide schon länger verletzt sind. (roe)