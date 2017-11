Reiten Frank Angst erhält das Goldene Reiterabzeichen

Dem Meßstettener Frank Angst wurde die höchste Auszeichnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verliehen.

Reiten: Frank Angst aus Meßstetten-Heinstetten (Zollernalb-Kreis) vom Hofgut „Meisterhaus“ ist seit Sonntag Träger der höchsten Auszeichnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf. Im Rahmen des Internationalen Reitturniers in Sauldorf-Boll erhielt der Pferdewirtschaftsmeister das Goldene Reiterabzeichen in der seltenen kombinierten Version für Erfolge sowohl beim Springen als auch in der Dressur.

Angst hat Erfolge bis zu den schwersten Klassen in den beiden Pferdesportarten aufzuweisen. In der Pferdezucht ist der Heinstetter ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. So entstammen seiner Zucht und Aufzucht Dressur- und Springpferde, die bei internationalen Wettbewerben im Einsatz sind. Zahlreiche der auf dem Hofgut gezüchteten Pferde sind Gewinner der baden-württembergischen Landeschampionate. National und international ist Frank Angst als Ausbilder tätig.

Das kombinierte Goldene Reitabzeichen wird extrem selten verliehen. Nach Angaben von Tanja Poling, der zuständigen Sachbearbeiterin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf, waren beispielsweise im Jahr 2014 von 98 verliehenen Goldenen Reitabzeichen nur fünf kombinierte. Im Jahr darauf wurden 104 Abzeichen verliehen, darunter vier kombinierte Reitabzeichen in Gold. In Baden-Württemberg war es in diesem Jahr erst das zweite kombinierte Goldabzeichen.