Fußball Francesco Pastore neuer Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen hat sich in der Winterpause im gegenseitigen Einvernehmen von Trainer Bernhard Fleckenstein getrennt. Fleckenstein hatte das Amt zu Saisonbeginn von Maik Schad übernommen. Für die Nachfolge hat die Vorstandschaft Francesco Pastore aus Tuttlingen verpflichtet. Der 58-jährige Familienvater verfügt über 27 Jahre Trainererfahrung und hat in seiner bisherigen Laufbahn beachtliche Erfolge errungen. Der Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende. Zwei Abgänge in der Winterpause muss der FC verkraften. Torjäger Ibrahim Öztürk wechselte zum SV Worblingen, Torwart Robin Staiger geht zum VfL Mühlheim. (hd)