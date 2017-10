Handball Felix Krüger: "Gegen Wilhelmshaven wird es wieder eine enge Kiste"

.Nach der Niederlage in Emsdetten sprach HSG-Rückraumspieler Felix Krüger über die gute Leistung mit einem extrem jungen Kader, die Knackpunkte und das wichtige Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen Wilhelmshaven.

Herr Krüger, die HSG Konstanz hat der Mannschaft der Stunde alles abverlangt. Wodurch?

Vielleicht haben wir Emsdetten am Anfang ein wenig mit unserer 5:1-Abwehr überrascht. Wir sind gut gestanden und haben gut gedeckt. Uns ist es gelungen, die einfachen Tore, die Emsdetten sonst so stark machen, zu verhindern – und vorne haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt. Emsdetten musste so hart für seine Tore kämpfen, deshalb sind wir dran und im Spiel geblieben.

Weitere Informationen Nach fantastischer erster Halbzeit: HSG Konstanz liefert Emsdetten ohne Fünf harten Kampf

Jetzt kommt am Samstag, 20 Uhr, mit Wilhelmshaven ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt in die Schänzlehalle. Was ist die Marschroute?

Wir hoffen, dass wir wieder eine riesige Unterstützung unserer Fans bekommen. Die brachen wir unbedingt, genauso wie einen Sieg. Wir wollen gewinnen und wir wollen die zwei Zähler. Dafür werden wir alles reinwerfen. Und je mehr Unterstützung wir von den Fans bekommen, desto leichter fällt es uns in unserer momentanen Situation und wenn es eng ist. Wir wollen den Anschluss herstellen, mit aller Macht und allem, was wir haben, zusammen mit einem kochenden Hexenkessel.

Was erwarten Sie vom Gegner, der sicher, trotz Auswärtsspiel, Ähnliches vorhat?

Ich bin mir sicher, dass wir unsere Chance haben werden und es eine enge Kiste wird. In der letzten Saison haben wir zweimal gezeigt, dass wir diese für uns entscheiden können. Wir sind auf Augenhöhe. Wenn wir so spielen, wie in Emsdetten in der ersten Halbzeit, ist auf jeden Fall etwas drin. Wir werden einfach Gas geben.

Fragen: Andreas Joas