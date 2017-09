Badminton Favoriten zeigen beim Stockacher Turnier ihre Klasse

Starkes Teilnehmerfeld beim Badminton-Turnier des TV Zizenhausen: 125 Badminton-Spieler aus 31 Vereinen kämpften in der A- und B-Klasse um den Sieg

Badminton: Beim Turnier des TV Zizenhausen waren im mit 48 Spielern stark besetzten Teilnehmerfeld der A-Klasse am Ende nur noch Bundesliga-Spieler im Halbfinale. Titelverteidiger Simon Discher (BC Offenburg) musste sich im Viertelfinale dem Österreicher Rene Nichterwitz (Raiffeisen USBC Wolfurt) geschlagen geben. Dort war auch Endstation für den an Nummer 2 gesetzten Vizemeister und Lokalmatador, Andreas Bühler (TV Zizenhausen), der gegen David Kramer (SG Schorndorf) ausschied. Im ersten Halbfinale zeigte Nichterwitz anschließend gegen Björn Hagemeister (VfB Friedrichshafen) eine starke Leistung und zog ins Endspiel ein. Das zweite Halbfinale erreichte Lukas Burger (BC Offenburg) mit einem deutlichen Sieg gegen Frank Hagemeister (TSG Tübingen). Dort hatte er aber gegen David Kramer das Nachsehen. Im Finale ließ der Schorndorfer Zweitligaspieler Kramer mit seinem extrem schnellen und druckvollen Spiel Rene Nichterwitz aus der österreichischen Bundesliga keine Chance und kürte sich ohne Satzverlust im ganzen Turnier zum Sieger im Herreneinzel.

Im Dameneinzel schied die Zizenhauser Nummer 1, Jennifer Frahm, im Viertelfinale gegen Jennifer Löwenstein (SG Schorndorf) aus. Das Finale erreichten Stefanie Matt und Janina Schumacher (beide VfB Friedrichshafen). Das vereinsinterne Duell entschied Schumacher mit 21:15 und 21:12 für sich.

Im Herrendoppel fanden die letztjährigen Vizemeister, das Zizenhauser Top-Paar Timo Wernet und Andreas Bühler, im Viertelfinale gegen Marco Weese/Florian Winniger (SG Schorndorf) nicht zu ihrem gewohnten sicheren Spiel und mussten sich am Ende mit 19:21/21:9/15:21 geschlagen geben. Im Viertelfinale standen auch Lars Wegmann und Lucas Helfert vom TV Zizenhausen. Gegen die höherklassig spielenden Schorndorfer Brüder David und Simon Kramer war für sie trotz starker Leistung aber nichts zu holen. Im hochklassigen Finale setzte sich das Regionalligadoppel Jonas Burger/Simon Discher mit 21:18 und 21:17 gegen David Kramer/Simon Kramer von der SG Schorndorf durch.

Im Damendoppel zog die Zizenhauser Lokalmatadorin Solveigh Berg mit Jennifer Löwenstein gegen Lena Raddatz/Simone Möhrle (PTSV Konstanz/TSV Laiz) mit 21:16/21:14 ins Halbfinale ein. Das Zizenhauser Doppel Jennifer Frahm und Beate Dietz musste im Viertelfinale Yvonne Rude/Nathalie Schoger (Freiburger FC/VfL Herrenberg) mit 16:21/16:21 den Sieg überlassen. Berg/Löwenstein schieden dann im Halbfinale gegen Stefanie und Katja Vogel aus. Das Geschwister-Duo vom TV Altshausen unterlag im Finale gegen Stefanie Matt/Janina Schumacher (VfB Friedrichshafen) .

Im Mixed marschierten Stefanie Matt/Andreas Bühler (VfB Friedrichshafen/TV Zizenhausen) bis ins Finale durch. Dort spielten Janina Schumacher/Tobias Arenz (VfB Friedrichshafen) ihre Klasse gegen Matt und Lokalmatador Bühler aus und holten sich mit 21:14/21:11 den Titel.

In der B-Klasse war eine annehmbare Teilnehmerzahl am Start, zumindest bei den Herren. Bei den Damen musste mangels Spielerinnen das Doppel zusammen mit der A-Klasse ausgetragen werden. Im Herreneinzel zeigte Titelverteidiger Helmut Jäger vom ausrichtenden TV Zizenhausen ein gutes Turnier und zog ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Gegen Mathis Alt (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) hatte er dort aber mit 17:21/17:21 das Nachsehen. Im Finale konnte Alt dann Lieven van der Hoofd (BC Eimeldingen) in zwei Sätzen mit 21:17/21:9 bezwingen und den Titel holen. Den Dameneinzel-Titel sicherte sich Johanna Höfle vor ihrer Vereinskollegin Anna Schneider vom Raiffeisen USBC Wolfurt.