Tennis Favorit Schulte gewinnt in Tengen

Konstanzer siegt beim 24. Bodensee-Tennisturnier in Tengen. Im Finale Vorjahressieger Karel Vesecky 6:2 und 7:6 geschlagen.

Tennis: Die Nummer 1, Rene Schulte, hat sich im Finale des hochkarätigen Turniers in der Sandplatzhalle des TC Tengen mit 6:2 und 7:6 gegen Vorjahressieger Karel Vesecky durchgesetzt. Das Finale war geprägt von den starken Aufschlägen der beiden Kontrahenten, die sich in keiner Phase auf längere Ballwechsel einließen. Während der in der kommenden Saison für den TC BW Villingen in der Badenliga als Nummer 1 antretende Schulte den ersten Satz klar 6:2 gewann, wurde es im zweiten Durchgang noch einmal so richtig eng. Beide gaben sich bis zum 6:6 keine Blöße, brachten ihre Aufschlagspiele „zu Null“ oder „zu 15“ durch. Im Tiebreak führte die Nummer 60 in Deutschland schnell 5:0 und ließ sich das Match nicht mehr aus der Hand nehmen.

„Ich wollte unbedingt einen Match-Tiebreak vermeiden“, sagt Rene Schulte, der sich über seinen ersten Sieg beim Bodensee-Tennisturnier riesig freute. Der gebürtige Konstanzer hat früher immer mitgespielt und sieht sein Turnier-Comeback auch als Rückkehr in die Heimat – nach sechs Jahren in Ludwigshafen. „Ich trainiere eigentlich nie auf Sand und hatte am Anfang Probleme mit dem Ballverhalten“, so der 28-jährige Tennistrainer. „Der familiäre Rahmen macht das Turnier am Randen aus.“ Der sichtlich geschaffte Publikumsliebling Vesecky meinte auch nach der Niederlage: „Es hat wie immer viel Spaß gemacht, hier zu spielen.“

Auf dem Weg ins Endspiel besiegte Schulte im Viertelfinale Noah Rockstroh (TC Markdorf) mit 6:3 und 6:4, hatte dann aber gegen den an sechs gesetzten Adrian Kohler (TC BW Weiher) größere Probleme. Nach einem 6:3 und 6:7 mussten beide in die Verlängerung. In einem ganz engen Match-Tiebreak setzte der Favorit den entscheidenden Punkt zum 14:12. Karel Vesecky, für den die Tennishalle in Tengen zum berühmten Wohnzimmer geworden ist, schaltete den an Nummer 2 gesetzten Ivan Gomez Mantilla (TC Tübingen) sowie die Nummer 3, Justin Schlageter (TC Dogern) im Tiebreak aus.

Wie schnitten die Tennisspieler aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee ab? Während für Jan Schmidt (TC Nicolai Konstanz) in der ersten Runde Schluss war, gelang Leon Back (TC RW Tiengen), Marco Jäger (TC 1902 Überlingen) und Denis Brizic (TC Markdorf) der Sprung ins Achtelfinale. Der gebürtige Villinger Denis Kapric (TC BW Oberweier) musste im Viertelfinale die Segel streichen. Der künftig für den Bundesligisten antretenden Justin Schlageter vom Hochrhein scheiterte im Halbfinale knapp an Profi Vesecky. (jümü)