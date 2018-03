Handball Favorit SV Allensbach fährt mit Respekt

Im Hinspiel mussten die Allensbacherinnen bis zur letzten Sekunde gegen das damalige Schlusslicht SG O/B/K zittern, bevor Steffi Hotz dann mit einem direkten Freiwurf zum 28:28 zumindest einen Punkt sicherte. Im heutigen Rückspiel in Bellheim ist Allensbach gegen den mittlerweile Vorletzten auf dem Papier erneut der klare Favorit, doch Teamchef Oliver Lebherz will die kommenden Gegner nicht unterschätzen.

Frauenhandball, 3. Liga: SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam –SV Allensbach (Samstag, 19.30 Uhr, Spiegelbachhalle). – Im Hinspiel an Halloween mussten die Allensbacherinnen bis zur letzten Sekunde gegen das damalige Schlusslicht SG O/B/K zittern, bevor Steffi Hotz dann mit einem direkten Freiwurf zum 28:28 zumindest einen Punkt sicherte. Im heutigen Rückspiel in Bellheim ist Allensbach gegen den mittlerweile Vorletzten auf dem Papier erneut der klare Favorit, doch Teamchef Oliver Lebherz will die kommenden Gegner nicht unterschätzen.

„Wir fahren mit dem nötigen Respekt nach Bellheim. In den Heimspielen hat die SG O/B/K bis dahin immer eine ordentliche Leistung gezeigt“, weiß der Allensbacher Teamchef um die beiden Heimsiege der Gastgeberinnen in diesem Jahr. Diese waren jedoch gegen den Tabellenletzten FSG Waiblingen-Korb II und die ebenfalls im Tabellenkeller befindliche TS Herzogenaurach. Gegen die HSG Freiburg musste die SG zuletzt eine empfindliche 19:30-Niederlage hinnehmen. Der SV Allensbach hingegen hat nach dem Heimsieg gegen den TV Möglingen Aufwind, und er hat zeigt, dass er an einem guten Tag nur schwer zu schlagen ist. „Die Mannschaft hat ein klares Signal gegeben, da wollen wir jetzt drauf aufbauen, das mit einer Nachhaltigkeit hinbekommen“, zieht Lebherz nach dem Heimsieg Bilanz. Für ihn gelte es jetzt, „den Rest dieser Saison sehr positiv zu gestalten“ und „das Maximale zu erreichen“.

Dementsprechend beschäftigte sich der SVA-Teamchef während der Woche mit dem Remis gegen O/B/K. „Ich habe mir das Hinspiel zweimal angeschaut. Wir hatten ein paar Dinge nicht gut gemacht, die Chancenauswertung war nicht optimal“, will Lebherz diese Fehler im Rückspiel vermeiden. In punkto mangelnder Chancenauswertung arbeiten er und die Mannschaft noch daran, diese zu unterbinden, fügt er an. Am vergangenen Wochenende gegen Möglingen funktionierte die Chancenausbeute mit 31 Treffern durchaus gut.

Ebenfalls positiv ist, dass die Mannschaft vom Bodensee in voller Stärke nach Rheinland-Pfalz reisen kann. Einzig Steffi Hotz sei laut Lebherz angeschlagen. Einen möglichen Ausfall könnten die Allensbacherinnen aber, wie sie gerade in letzter Zeit gezeigt hatten, durchaus kompensieren. Und wenn Spielerinnen wie Nadja Greinert, Sarah Rothmund, Steffi Hotz und Julia Willauer in Bellheim den gleichen Zug zum Tor zeigen wie gegen Möglingen, ist die Chance auf einen Punktgewinn sehr hoch.