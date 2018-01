Hallenfußball Fassungslosigkeit nach Eklat bei Singener Hallenturnier - Fußballbezirk ermittelt

Nach der Massenschlägerei in der Singener Münchriedhalle am Dreikönigstag mit Polizeieinsatz muss der Fußball-Bezirk Bodensee ermitteln

Unschöne Szenen spielten sich am Dreikönigstag in der Singener Münchriedhalle ab. Bei einem Freundschaftsturnier des FC Italiana Singen kam es nach einem Aussetzer eines Spielers des FC Singen 04 II in der Partie gegen den ESV Südstern Singen zu Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld, an denen auch Zuschauer beteiligt waren. Sicherheitskräfte und später auch die Polizei mussten eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern, mindestens ein Spieler musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

„Unfassbar, was sich da abgespielt hat“, erzählt Giovanni Crea vom ausrichtenden FC Italiana Singen. Der zweite Vorsitzende des Singener Clubs war selbst vor Ort und musste miterleben, wie die Situation nach der Aktion des Spielers des FC Singen 04 eskalierte. „Der Torhüter ist auf einen Südstern-Spieler losgegangen. Nach dem Ausraster war plötzlich die Hölle auf dem Spielfeld los. Und dann sind auch noch Zuschauer von der Tribüne herunter geklettert und haben mitgemischt“, beschreibt Crea die Vorkommnisse. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das hat im Fußball nichts zu suchen.“ Mit Hilfe von Ordnungskräften konnte die Situation zwar bereinigt werden. Für Crea steht jedoch fest: „Unter solchen Voraussetzungen werden wir kein Turnier mehr ausrichten. Wir haben genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sogar zusätzlich neben Ordnern auch noch Security-Mitarbeiter verpflichtet. Und dann passiert so etwas. Da verliert man die Lust.“

Nicht vor Ort war Michael Zinsmayer. Der Sportvorstand des FC Singen 04 hat sich aber durch Gespräche mit Augenzeugen ein Bild vom Geschehen in der Singener Südstadt machen können. „An einem gibt es überhaupt nichts zu deuteln: Auslöser war die Aktion unseres Torhüters“, räumt Michael Zinsmayer ein. „Mir wurde aber glaubhaft versichert, dass bei der Massenschlägerei danach keiner unserer Spieler aktiv dabei war. Die Videos, die kursieren, zeigen auch, dass keine Fans des FC Singen 04 von den Zuschauerrängen aufs Spielfeld geklettert sind. Das ging von anderer Seite aus.“

Für den Torwart des FC Singen 04 II wird der Vorfall Konsequenzen haben. „Wir werden in einer Vorstandssitzung über das weitere Vorgehen beraten. So etwas können wir natürlich nicht durchgehen lassen“, kündigt Michael Zinsmayer an. „Ich werde aber auch mit unserem Spieler persönlich reden. Er ist einer von 17 Flüchtlingen, die bei unserer zweiten Mannschaft spielen. Sein Verhalten ist mir unerklärlich, ich habe ihn bisher als ruhigen jungen Mann wahrgenommen. Er selbst hat aber angegeben, rassistisch beleidigt worden zu sein“

Auch die Funktionäre des Fußball-Bezirks Bodensee sind jetzt gefordert. „Unser Sportrichter Georg Oexle kümmert sich um die Angelegenheit“, sagt Konrad Matheis. Für den Bezirksvorsitzenden ist das Geschehene umso ärgerlicher, weil nach einem ähnlichen Vorfall vor zwei Jahren, ebenfalls in der Münchriedhalle, mit den Organisatoren und Vertretern der Stadt Singen ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet worden war. „Ein Jahr lang hatten wir Ruhe. Und jetzt das, nachdem erst vor knapp einer Woche bei der Singener Stadtmeisterschaft ein Schiedsrichter attackiert worden ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir Hallenturniere in der Münchriedhalle überhaupt noch genehmigen können“, so der oberste Bezirksfunktionär.