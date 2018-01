Ski alpin Fabio Renz ist auf dem Weg zu alter Form

Der Bermatinger Skirennfahrer hat in den neun Rennen in seiner Comeback-Saison bisher gute Ergebnisse erreicht.

Ski alpin: Zwei komplette Rennsaisons musste Fabio Renz nach seinem Horrorcrash im März 2015 beim Weltcuprennen im norwegischen Kvitfjell pausieren. Zuerst unzählige Operationen am völlig zerstörten Unterschenkel mit der zähen und langwierigen Reha, dann ein Muskelfaserriss am Anfang der geplanten Comeback-Saison 2016/17 zwangen den motivierten Bermatinger zur Sportpause just zu dem Zeitpunkt, als er an seinem Ziel, sich im Weltcup zu etablieren, angekommen war.

Es ist seiner mentalen Stärke zu verdanken, dass der nun 25-jährige DSV-Athlet nicht die Flinte ins Korn geworfen hat, sondern die Zwangspause intelligent nutzte, um ein BWL-Studium aufzunehmen, ohne parallel dazu das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren und weiter zu trainieren.

Mit den Ergebnissen werden nun die Mühen des alpinen Speedfahrers aus dem Linzgau belohnt. Seit Beginn der Saison 2017/18 ist Renz bereits neun Rennen gefahren. Mit seiner Mannschaft, der Nationalmannschaft des DSV im Europacup, in die er nach seiner Genesung zurückkehrte, bestritt er sein erstes Rennen im kanadischen Lake Louise auf der Weltcupstrecke. Es war eine Abfahrt im Nordamerika-Cup, die der Bermatinger Renz trotz einer hohen Startnummer auf dem respektablen 22. Platz abschloss.

Mit diesem Erfolgserlebnis im Gepäck ging es in Europa weiter. Wichtig ist es für Renz, Rennerfahrung zu sammeln, um wieder Vertrauen in das eigene Können und das Material zu gewinnen und damit Schritt für Schritt wieder zur alten Form zurückzufinden. Fünf Super-G- und vier Abfahrtsrennen sind die bisherige Bilanz, die seine aufsteigende Form belegen. Wiederholt belegte er als bester Deutscher im Team gute und sehr gute Ränge.

Am besten ist dabei der Knoten in Wengen aufgegangen. Die Lauberhornstrecke liegt Renz ohnehin, er kennt sie aus Europacup- und Weltcupeinsätzen. Bei schönem Wetter, so wie Renz es besonders mag, gelang ihm im Europacup-Super-G ein wirklich guter Lauf, der ihn mit der Startnummer 45 auf Rang 16 katapultierte. Dennoch bemerkte er selbstkritisch: „Da war noch nicht alles drin, was geht.“

Zwischen den Trainingseinheiten und den Rennen arbeitet der Student in jeder freien Minute an seiner Hausarbeit, die er bald abgeben muss. Dennoch brennt er darauf, sich mit guten Ergebnissen für bessere Startnummern zu qualifizieren und damit wieder dort anzuknüpfen, wo er in Kvitfiell so jäh aufhören musste.