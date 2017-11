Ski alpin Fabio Renz: Ich brauche die Angst, um an meinem Limit zu arbeiten

Der Bermatinger Skirennläufer Fabio Renz über sein Comeback nach einer schweren Verletzung und seine Ziele in der kommenden Saison

Herr Renz, nach Ihrer schweren Verletzung mit einem Schien- und Wadenbeinbruch im März 2015 waren Sie wesentlich häufiger in den Hörsälen der Hochschule Fresenius in München als im Schnee unterwegs. Wie sieht es in diesem Winter aus?

Ich war gerade in Felders in Südtirol, davor in Davos. Nach ein paar Tagen Pause mit Konditionstraining geht es am 1. Dezember nach Kanada zum Nor-Am-Cup. Langsam wird’s Zeit, dass es wieder losgeht.

Wann wurden Sie vom Vollzeitstudenten wieder zum Skirennfahrer?

Ich habe nach der Verletzung im Winter- und Sommersemester studiert. Gott sei Dank, dass das ging. In dem Winter habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich weitermachen werde. Bis Januar konnte ich nichts machen, was ärgerlich war, denn bei der zweiten Verletzung war ich fit wie lange nicht. Nach dem Bruch war ich auf einem guten Weg, habe mir dann aber beim Tennis eine Adduktorensehne gerissen. Der Adduktor zieht nun mal an Bauch und Bein. Egal, was man trainiert, irgendwo zwickt’s immer. Ende Dezember konnte ich dann erstmals wieder radeln. Anfang Januar habe ich einen Konditionsmonat eingelegt und ab Februar wieder richtig trainiert. Da war der Nagel draußen, die Leiste wieder ganz.

Wie war das erste Mal zurück im Schnee?

Ich hatte die Hose gestrichen voll. Das erste Riesenslalom-Training war an einem flachen Hang, überhaupt nicht herausfordernd. Am Abend lag ich im Bett und war trotzdem geistig am Ende. Skifahren war extrem anstrengend. Ich war es nicht mehr gewöhnt, war lange nicht auf Skiern gestanden. Im Februar und März war ich dann Vorläufer beim einen oder anderen Rennen. Mit jedem Mal mehr habe ich gemerkt, dass ich Bock habe und wieder angreifen möchte, nachdem es zwischenzeitlich schon Gedanken ans Aufhören gab. Die Sommervorbereitung war dann normal, in Kombination mit dem Studium war das ziemlich hart. Zum Teil hatte ich 16-, 17-Stunden-Tage. Ich bin ganz froh, dass die Uni seit Mitte Juli rum ist. Seitdem liegt mein voller Fokus auf dem Skifahren.

Was war schwieriger: die Technik wieder zu erlernen oder den Sturz zu verarbeiten?

Ich musste viel mental arbeiten. Das Feeling im Schnee bekommst du erst nach einer Zeit des Vertrauens wieder. Ich musste eine Herangehensweise finden, mit den Ängsten umzugehen, da ich mich nicht so sicher gefühlt habe. Es lief dann extrem gut über den Sommer, ich habe eine gewisse Leichtigkeit wiedererlangt. Es ging hauptsächlich darum, dass ich Spaß habe, ohne Druck oder Zeiten oder mich mit den Jungs zu vergleichen, mit denen ich trainiere. Die Lockerheit hat mir extrem viel gebracht, ich war relativ schnell wieder konkurrenzfähig. Ich war fast schon ein bisschen überrascht, wie gut es läuft. Ich genieße es immer noch. Meine Ausgangslage ist ja auch recht entspannt: Die Uni läuft gut, der Sport läuft gut. (grinst)

Anfang November verunglückte der Franzose David Poisson im Training tödlich. Hat Sie das – mitten in Ihrer Comebackzeit – zurückgeworfen?

Ich mache mir bei so etwas schon Gedanken, das war ein großer Schock. Im Frühjahr hatte sich schon ein Junger verletzt, der ist jetzt querschnittsgelähmt. In solchen Fällen arbeite ich viel mit meinem Mentaltrainer. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diesen Respekt oder die Angst brauche, um an meinem Limit zu arbeiten. Ich bin froh, dass ich im Sommer nicht den einfacheren Weg gegangen bin und nicht aufgehört habe.

Jetzt sind Sie wieder ein Teil des deutschen Europacup-Speedteams, in dem Sie mittlerweile der Älteste sind. Mit welchen Gefühlen sehen Sie der anstehenden Saison entgegen?

Es ist schon große Vorfreude, vor allem aber freue ich mich auf die mentale Herausforderung. Es geht nur um mich. Ich darf mich nicht mit den anderen vergleichen, die kann ich nicht beeinflussen. Ich muss meine Topleistung bringen und dann schauen, wo ich lande.

Demnächst geht es nach Kanada, wo Sie beim Nor-Am-Cup, vergleichbar mit dem Europacup, um Fis-Punkte kämpfen. Was ist für Sie drin in den ersten Rennen?

Erst einmal ist es eine große Motivation, dass ich in Kanada starten darf. An eine Platzierung denke ich gerade nicht. Ich genieße es einfach extrem, mit der Mannschaft zu reisen. Ich habe eine Supergaudi mit den Jungs, und wir verdienen dabei unser Geld. Das ist schon cool.

Zur Person

Fabio Renz ist 25 Jahre alt und kommt aus Bermatingen. Der alpine Skifahrer war in der erweiterten deutschen Spitze, ehe er sich im März 2015 schwer verletzte und fast zwei Jahre lang ausfiel. In der Zwischenzeit begann der Sportsoldat ein BWL-Studium an der Hochschule Fresenius in München. In diesem Winter gibt Fabio Renz sein Comeback im Europacup-Team des DSV. Los geht es Anfang Dezember in Kanada. (fei)