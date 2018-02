Handball Fabian Schlaich: "Kein Vorwurf an Paul"

Fabian Schlaich, Kapitän der Konstanzer Zweitliga-Handballer, über den unglücklichen Punktverlust der HSG beim 27:27 in Hildesheim

Herr Schlaich, 90 Sekunden vor Schluss lag Ihre Mannschaft in Hildesheim mit drei Toren in Führung und kassiert am Ende noch den 27:27-Ausgleich. Wie ist es möglich, in dieser kurzen Zeit einen Drei-Tore-Vorsprung zu verspielen?

Grundsätzlich darf man in eineinhalb Minuten keine drei Tore mehr kassieren, das ist klar. Das ist dumm gelaufen für uns.

An was lag’s?

Da war schon auch eigenes Unvermögen im Spiel. So ein Spiel muss man über die Bühne bringen, keine Frage. Dazu kamen aber noch ein paar fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns. Das hat sich in der heißen Phase ausgewirkt, so dass Hildesheim noch mal herangekommen ist.

Ihre Mannschaft hatte es aber auch noch knapp 40 Sekunden vor Schluss selbst in der Hand. Ballbesitz Paul Kaletsch, er wirft an den Pfosten und im Gegenzug erhält Hildesheim einen Siebenmeter, der zum Ausgleich verwandelt wird. War das zu eigensinnig von Paul Kaletsch, wäre es nicht besser gewesen, das Spiel über die Zeit zu bringen, anstatt verfrüht den Abschluss zu suchen?

Ich mache Paul da überhaupt keinen Vorwurf. In dieser Situation geht jeder normale Handballer in Richtung Tor. Geht er rein, ist alles in Ordnung. Das waren Millimeter. Es war auch überhaupt kein Thema bei uns nach dem Spiel, dass Paul da zu eigensinnig war. Das war er auf keinen Fall. Es war einfach Pech.

Die Stimmung unmittelbar nach dem Spiel dürfte etwas gedämpft gewesen sein nach dieser unglücklichen Schlussphase. Ist der Punktverlust abgehakt oder schwirrt er immer noch in den Köpfen der Spieler herum?

Im Spiel zuvor gegen Düsseldorf hätten wir eigentlich verlieren müssen und haben noch einen Punkt geholt. Jetzt lief es anders herum. Damit müssen und können wir leben. Die Stimmung ist nach wie vor gut. Wir freuen uns jetzt auf den Doppelpack mit dem Heimspiel am Freitag gegen Saarlouis und dann auswärts in Eisenach.

Beides sind punktgleiche Konkurrenten im Abstiegskampf. Sind da vier Punkte in zwei Spielen Pflicht?

Das ist schon ein brutal hartes Programm mit einem Heimspiel am Freitagabend und einer langen Fahrt im Bus am Samstag. Da müssen wir uns quasi im Bus regenerieren, um am Sonntag dann fit zu sein für Eisenach. Deshalb sind für mich zwei Punkte am Wochenende Pflicht. Vier wären natürlich besser, keine Frage. Aber wird sind erst am Anfang der Rückrunde, und ich sehe uns dazu in der Lage, auch gegen Mannschaften, die vor uns stehen zu gewinnen.

Zur Person

Fabian Schlaich ist 26 Jahre alt. Der Linksaußen kam zur Saison 2013/14 vom HBW Balingen-Weilstetten zur HSG Konstanz und ist seit 2015 Kapitän des Zweitligisten. Der 1,80 Meter große flexible Allrounder war mit 133 Saisontoren in der vergangenen Zweitligaspielzeit drittbester Torschütze der HSG und studiert in Konstanz Sport und Deutsch auf Lehramt. (joa)