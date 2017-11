Fußball FC Singen benötigt ein Erfolgserlebnis gegen Endingen

Die Hohentwieler empfangen den Tabellensiebten in der Verbandsliga, der FC Radolfzell spielt auswärts beim SV Linx, der 1. FC Rielasingen-Arlen trifft zuhause auf den FC Denzlingen.

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – SV Endingen (Samstag, 14.30 Uhr, Hohentwielstadion). – Wieder einmal sehr gut gespielt und den Gegner am Rande einer Niederlage gehabt, doch am Ende gab es wieder keine Punkte für den FC Singen 04. Nach der 4:7-Niederlage beim Favoriten Freiburger FC gab es außer Lob und Anerkennung nichts zu holen für die Schützlinge von Trainer Vice Barjasic. Trotz der schlechten Vorzeichen lieferten die personell dezimierten Hegauer ein großes Spiel und verlangten den Breisgauern alles ab. Trotzdem wurde die Negativserie der Hohentwieler fortgeführt, die mittlerweile seit vier Spielen ohne Punkte sind.

Am Samstag empfängt der FC Singen 04 den SV Endingen im Hohentwielstadion. „Ein sehr unbequemer Gegner, der in dieser Saison schon bewiesen hat, mit den Besten mithalten zu können“, weiß der Singener Sportvorstand Michael Zinsmayer. „Wir müssen das Glück auch erzwingen und unsere guten Leistungen in Punkte umwandeln“, fordert Trainer Barjasic. Die zuletzt gezeigten Leistungen waren durchweg nicht schlecht, doch am Ende standen die Singener mit leeren Händen da. Das zehrt am Selbstvertrauen der Spieler, die dringend wieder einmal ein Erfolgserlebnis benötigen.

Die Gäste aus Endingen hingegen können ohne großen Druck in die Partie gehen. Sie belegen den siebten Rang und haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Dies soll nach dem Willen der Kaiserstühler auch nach dem Spiel in Singen so sein. Die Gastgeber aber wollen endlich in die Erfolgsspur zurückkehren und sich etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib schaffen. Nach wie vor fehlen dem Singener Trainer wichtige Spieler verletzungsbedingt. Das macht die Aufgabe nicht einfacher, und es erfordert alle Kraft und Kampf, um endlich die ersehnten Punkte einzufahren. (mab)

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Denzlingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die Leistungskurve des 1. FC Rielasingen-Arlen zeigte zuletzt nach oben. Hingen die Hegauer nach dem unglücklichen Pokal-Aus beim FV Lörrach-Brombach und der darauffolgenden 1:5-Niederlage beim SC Lahr in den Seilen, scheinen sie sich wieder stabilisiert zu haben. Drei Siege in den vergangenen vier Spielen, alle ohne Gegentor, dazu ein ordentliches, aber verlorenes, Spiel beim Freiburger FC lassen doch wieder vorsichtig Richtung Platz drei schielen, der noch nicht außer Reichweite ist. Aber vor allen Dingen gilt es, weiter zu punkten, um gar nicht in Gefahr zu kommen, durch irgendwelche Umstände in den hinteren Bereich zu rutschen. Zu Gast ist am Sonntag mit dem FC Denzlingen eine Mannschaft, die viel weiter vorne in der Tabelle erwartet worden war, nachdem sich die Mannschaft in der vergangenen Saison lange Zeit mit dem FC 08 Villingen und dem FFC einen spannenden Dreikampf lieferte, dann aber doch einbrach.

Zur neuen Saison haben sich die Breisgauer sehr gut verstärkt. Mit Dominik Bergdorf verpflichteten sie einen Torhüter, der bei Jahn Regensburg Einsätze in der 3. Liga hatte. Er fehlt wegen einer Verletzung allerdings lange aus. Arthur Fellanxa vom Bahlinger SC und Jonas Bergmann vom FC Nöttingen sind ebenfalls hochkarätige Neuzugänge. Zuletzt konnte der FC Denzlingen mit zwei 5:0-Siegen Zeichen setzen. Zunächst schaltete der Verbandsligaelfte den SC Pfullendorf aus dem SBFV-Pokal aus und steht im Halbfinale. Mit diesem Rückenwind deklassierten die Breisgauer auch noch den FC Neustadt, sodass es scheint, als strebe die Mannschaft des Trainerduos Armin Jungkeit und Karsten Bickel nun langsam wieder Richtung erste Tabellenhälfte.

Dass mit dem FC Denzlingen eine spielstarke Mannschaft auf die Talwiese kommt, ist der Mannschaft und Trainer Jürgen Rittenauer bewusst. Aber mit den letzten guten Ergebnissen hat sich Rielasingen-Arlen Selbstvertrauen zurückgeholt, sodass man eigentlich ein starkes Verbandsligaduell zu sehen bekommen sollte. Die personellen Sorgen sind bei den Hegauern unvermindert groß. Wenigstens scheint sich kein weiterer Spieler beim starken Auftritt in Bad Dürrheim verletzt zu haben. Mit Gian-Luca Wellhäuser kommt ein Spieler nach Gelb-Rot-Sperre zurück, auch wenn er am Wochenende beim Einsatz in der zweiten Mannschaft schon früh ausgewechselt werden musste. So fehlen weiterhin mit Frank Stark und Robin Niedhardt zwei Offensivkräfte, auch Fabian Möhrle ist nach einem Bänderanriss noch nicht so weit. Die Verletzten- und Krankenliste wird nicht kleiner, am ehesten scheint noch eine Rückkehr von Dominik Almeida möglich. (te)

SV Linx – FC 03 Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr). – Nach dem tollen Spiel des FC 03 Radolfzell beim 2:1-Heimsieg gegen den Offenburger FV geht es für die Mettnauer an diesem Wochenende zum SV Linx. Der SV Linx ist neben dem Freiburger FC die beste Mannschaft der Liga, dies sieht man auch daran, dass diese beiden Mannschaften klar die Tabelle anführen. Der FC 03 Radolfzell hat in den vergangenen Spielen mehr Kontinuität in die Spiele gebracht, so wurden aus den jüngsten drei Spielen sieben Punkte geholt. Dies sollte sich jetzt positiv auf das Spiel auswirken, sodass die Mannschaft vom Bodensee mit viel Selbstvertrauen zum Tabellenzweiten nach Linx fahren kann. Haben die Radolfzeller mit Ausnahme des Spitzenreiters aus Freiburg doch bisher gegen alle besser platzierten Mannschaften punkten können.

Man darf gespannt sein, wie der FC 03 Radolfzell sich in Linx verkaufen wird und wie die Gastgeber ihre erste Niederlage vom vergangenen Wochenende in Lörrach-Brombach (1:4) verkraftet haben. Am Samstag erwarten den FC 03 Radolfzell in Linx ein sehr schweres Spiel und eine Top-Mannschaft, denn die Gastgeber verfügen über sehr viel Erfahrung und sind gespickt mit Top-Spielern wie etwa Geoffrey Feist, Dennis Kopf, Pierre Venturini, Piakai Henkel sowie den Topstürmern Marc Rubio und Adrian Vollmer. Schaut man auf die Tabelle, so steht Linx auf Platz zwei mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von 48:14. Radolfzell belegt den guten achten Rang, hat aus 14 Spielen 20 Punkte geholt und ein Torverhältnis von 22:22 vorzuweisen. Schaut man auf die direkten Duelle der vergangenen Jahre, so konnte Linx von sechs Begegnungen drei gewinnen, zwei endeten Unentschieden und einmal feierte Radolfzell einen Sieg. (km)