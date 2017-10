Fußball FC Singen 04 will nachlegen

Die Hohentwieler sind nach dem Derbysieg in Rielasingen nun zuhause gegen den SV Kuppenheim gefordert. Der FC 03 Radolfzell und der 1. FC Rielasingen-Arlen sind dagegen auswärts gefordert

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – SV Kuppenheim (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwielstadion). – Nach einer langen Durststrecke konnte sich der FC Singen 04 wieder einmal gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen durchsetzen. Unter dem Strich ein verdienter Erfolg, da die Hohentwieler an diesem Tag den Sieg mehr wollten als die Gastgeber. Natürlich waren die Spieler und Verantwortlichen überglücklich und feierten den Derbysieg gebührend.

Doch jetzt gilt es, nach vorne zu schauen und den Fokus auf das kommende Heimspiel gegen Kuppenheim zu richten. Die Gäste hatten zuletzt eine Schwächephase und verloren gehörig an Boden in der Tabelle. Allerdings ließen sie am vergangenen Wochenende mit einem Remis in Offenburg aufhorchen. Ein Ergebnis, das man auch unter dem Hohentwiel registriert hat. „Wir wollen unbedingt den Sieg im Derby am Samstag gegen Kuppenheim bestätigen“, fordert Vorsitzender Michael Zinsmayer und ergänzt: „Mit einem Sieg könnten wir uns weiter von der Abstiegszone absetzen“. Auch Trainer Vice Barjasic war nach dem Derbysieg sehr zufrieden und freute sich über die Leistung seiner Mannschaft. Er mahnte jedoch gleich nach dem Spiel an: „Diesen Sieg feiern wir, und dann werden wir uns ordentlich und mit Entschlossenheit auf das Kuppenheim-Spiel vorbereiten“. In Singen ist man davon überzeugt, dass der SVK besser ist, als es der momentane Tabellenplatz aussagt. Matthias Frieböse, Trainer des SV Kuppenheim, bezeichnete den Punktgewinn in Offenburg „als ersten Schritt in die richtige Richtung“. Den nächsten Schritt wollen die Murgtäler in Singen gehen. (mab)

SC Lahr – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach dem unglücklichen Aus im Verbandspokal beim FV Lörrach-Brombach am Dienstag gilt es erst einmal Wunden zu lecken für den 1. FC Rielasingen-Arlen. Die Niederlage im Elfmeterschießen nach einem großartigen Pokalfight schmerzt, besonders nach dem Erfolg in der Vorsaison. Aber eines hat die Mannschaft des 1.FC Rielasingen-Arlen beim FV Lörrach-Brombach gezeigt: Dass sie auf hohem Verbandsliga-Niveau spielen und kämpfen kann. So lobte auch Ralf Moser, Trainer des FV Lörrach-Brombach, die Elf von Jürgen Rittenauer: „Rielasingen-Arlen hat sich spielerisch sehr gut präsentiert. Nach dem Ausgleich haben wir mit Mann und Maus verteidigt und uns über die Spielzeit gerettet.“

Die Nachwehen des Pokals werden allerdings beim schweren Auswärtsspiel beim Tabellendritten SC Lahr noch spürbar sein. Sicher fehlen wird Dennis Klose im Tor, nachdem er aufgrund einer Notbremse in praktisch letzter Sekunde der Verlängerung vom Feld musste. Aber auch hinter dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler steht noch ein Fragezeichen. Dennoch wollen die Hegauer versuchen, mit einem Erfolg in Lahr Anschluss an das vordere Mittelfeld zu halten, das derzeit auf Platz drei beim SC Lahr beginnt, da die beiden vorderen Mannschaften, der SV Linx und der Freiburger FC, der Konkurrenz erstmal enteilt sind.

Auch der SC Lahr hat sein Pokalaus zu verarbeiten, das 0:4 zu Hause gegen den SV Linx war eine ordentliche Klatsche, nachdem man in der Meisterschaft wenige Wochen zuvor gegen den Tabellenführer unglücklich und knapp mit 1:2 unterlegen war. So ist der SC Lahr bisher mit dem Saisonverlauf in der Meisterschaft zufrieden. Mit 17 Zählern hat Lahr ordentlich punkten können, und dies mit gerade mal 13 erzielten Toren. Nur sechs Gegentore stellen, zusammen mit dem SV Linx, den aktuellen Ligabestwert dar. Die bisherigen Duelle gegen die Mannschaft von Oliver Dewes waren immer auf gutem Niveau, so dass man auch dieses Mal im Stadion Dammenmühle mit einem attraktiven Spiel rechnen kann. (te)

FC Denzlingen – FC 03 Radolfzell (Sonntag, 15 Uhr). – Zum zweiten Mal muss der FC 03 Radolfzell in dieser Woche nach Denzlingen ins Einbollenstadion. Nach der 0:3-Pokalniederlage am Dienstag wollen die Radolfzeller im Punktspiel nun etwas mitnehmen, stehen sie doch nach der unnötigen Niederlage vergangene Woche gegen Bad Dürrheim auf einem Abstiegsplatz.

Panik sollte aber noch keine ausbrechen, den mit zehn Punkten hat der FC 03 Radolfzell nur drei Zähler weniger als der 1. FC Rielasingen-Arlen, der den siebten Tabellenplatz belegt. Hier sieht man wieder, wie ausgeglichen die Verbandsliga in diesem Jahr ist. Wieder an Bord sein werden Alexander Stricker und Patric Scherer, die im Pokalspiel sehr vermisst wurden. Mut macht auch, dass sich Radolfzell in dieser Saison bisher auswärts gut angestellt und schon fünf Punke geholt hat.

Der FC Denzlingen konnte aus den letzten fünf Spielen drei Siege holen, verlor jedoch am vergangenen Wochenende in Lörrach-Brombach. Im Spiel gegen Radolfzell am Sonntag müssen die Denzlinger auf Torjäger Rino Saggiomo verzichten, der nach seiner dummen roten Karte im Pokal gesperrt ist. Die Gastgeber haben aber noch Artur Fellanxa, der vor der Runde vom Oberligisten Bahlinger SC kam und am Dienstag zwei Tore erzielte. Auch auf Stammtorhüter Bergdorf, der sich vor Kurzem schwer verletzt hat, muss Denzlingen verzichten. Trotz dieser Widrigkeiten will Denzlingen auf seine Heimstärke bauen. im Einbollenstadion wurden vier von fünf Heimspielen gewonnen, was in der Heimtabelle Platz drei bedeutet. (km)