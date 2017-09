Fußball FC Singen 04 geht mit Rückenwind ins Spiel gegen den FC Neustadt

Der FC Singen 04 will nach dem Sieg beim 1. SV Mörsch zuhause nachlegen. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist in der Verbandsliga zu Gast ebim SV Kuppenheim, der FC 03 Radolfzell spielt beim SV Endingen.

FC Singen 04 – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Der FC Singen 04 konnte am vergangenen Wochenende mit dem Sieg in Mörsch einen Befreiungsschlag landen. „Es war wichtig, dass wir eine gute Reaktion gezeigt und die beiden jüngsten Niederlagen gut weggesteckt haben“, sagt Trainer Vice Barjasic. Mit diesem Dreier sieht es wieder freundlicher aus für die Blau-Gelben in der Tabelle.

Mit Rückenwind gehen die Singener nun in die nächste Partie am Samstag zuhause gegen den FC Neustadt. Die Schwarzwälder haben das vergangene Spiel ebenfalls zu ihren Gunsten entscheiden können und kommen mit breiter Brust nach Singen. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem sicherlich auch die Tagesform entscheiden wird“, ist sich Sportvorstand Michael Zinsmayer sicher. Die Nullvierer möchten unbedingt den Sieg aus Mörsch bestätigen und sich weiteres Selbstvertrauen für das Derby in der übernächsten Woche gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen holen. Doch zuerst wartet mit dem FC Neustadt ein unbequemer Gegner, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Saison gefangen hat und zuletzt mit guten Ergebnissen aufhorchen ließ. Besonders auf Neustadts Top-Stürmer Sam Samma müssen die Hohentwieler achten, der sich als Dreifachtorschütze am vergangenen Spieltag gute Noten verdient hat. Bei den Einheimischen gilt somit die Devise hinten gut stehen und vorne die Chancen nutzen. (mab)

SV Kuppenheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach der bösen 0:4-Klatsche beim Offenburger FV folgt nun das nächste Auswärtsspiel für den 1. FC Rielasingen-Arlen. Diesmal geht die weite Reise nach Kuppenheim. Im altehrwürdigen Wörtelstadion wollen die Hegauer punkten, am besten dreifach. Eigentlich gehört der SV 08 Kuppenheim zu den Lieblingsgegnern, in bisher sechs Begegnungen in der Verbandsliga blieben die Hegauer bei vier Siegen ungeschlagen.

Der SV 08 Kuppenheim befindet sich derzeit auf einer Talfahrt. Nach zwei Spieltagen standen die Badener mit sechs Punkten im Optimum. Doch mit fünf Niederlagen in Folge kam es zum Absturz auf Platz 16, nur sechs erzielte Tore (darunter zwei Eigentore von Gegnern) bedeuten Negativrekord in der Liga.

Dass es für den SV 08 in dieser Saison eng werden könnte, ist allerdings auch keine Überraschung. Starke Verbandsligaspieler wie Nico Westermann und Emanuele Giardini haben den Verein verlassen. Der letztjährige A-Jugendtrainer Matthias Frieböse, der schon zum Ende der vergangenen Saison die Mannschaft übernommen hatte und gerade noch den Abstieg verhindern konnte, hat viele junge Spieler im Kader, ergänzt mit wenigen langjährigen Verbandsligaspielern.

Dennoch ist bei der Mannschaft von Jürgen Rittenauer Konzentration angesagt, eine Woche vor dem Derby gegen den FC Singen 04 will man wieder Stärke zeigen. Auch wenn man in Offenburg beim Oberliga-Absteiger durchaus verlieren kann, missfiel den Verantwortlichen doch die Deutlichkeit der Niederlage und die Tatsache, dass sie auch in der Höhe verdient war. Mit bisher zehn erzielten Toren haben die Hegauer derzeit auch im Abschlussbereich Nachholbedarf, denn auch in Offenburg wäre der eine oder andere Treffer möglich gewesen. (te)

Radolfzell will Endingen überholen

SV Endingen – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach der klaren Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Freiburger FC geht es für den FC 03 Radolfzell an diesem Wochenende an den Kaiserstuhl nach Endingen. Jetzt gilt es für die Mannschaft, das jüngste Spiel zu vergessen und wieder nach vorne zu schauen. Allerdings ist der SV Endingen für seine Heimstärke bekannt, konnte in der laufenden Runde dem Freiburger FC ein Unentschieden abringen und den FC Denzlingen zu Hause besiegen.

Somit ist der FC 03 Radolfzell gewarnt und muss voll konzentriert ins Spiel gehen, um etwas Zählbares im Kaiserstuhl zu holen. Das Radolfzeller Trainerteam kann wieder auf einige erfahrene Spieler zurückgreifen, die vergangene Woche gefehlt haben, wie Kapitän Markus Hepfer, oder David Galantai, und auch die Sperre von Patric Scherer ist abgelaufen. Schaut man auf die Tabelle, so hat der SV Endingen nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der FCR. Somit könnten die Gäste mit einem Punktgewinn an den Endingern dranbleiben oder im besten Fall an ihnen vorbeiziehen.

Endingen hatte vor der Runde mit elf neuen Spielern und zehn Abgängen einen großen Aderlass zu verkraften. Auch der Trainer ist neu: Bernd Lupfer ersetzte Axel Seifert auf der Bank. Dieser hat es geschafft, aus den neuen und alten Spielern wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Dabei musste er Topspieler ersetzen wie Torjäger Santiago Fischer, dafür kamen Lukas Metzinger, Stipe Malenica, Yannick Lawson und Jan Torres, die allesamt schon höherklassig gespielt haben. Glaubt man der Statistik, wird die Partie auf alle Fälle Spannung bieten. Die bisherigen Spiele der beiden Kontrahenten waren immer enge Kisten, mit jeweils drei Siegen für Endingen und Radolfzell. (km)