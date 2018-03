Fußball FC Singen 04 ganz dick dabei im Abstiegskampf

Was wäre, wenn... (1): Ein Überblick über die Lage in den Fußballigen der Region vor dem Auftakt in die Rückrunde

Fußball: Fasnacht vorbei, die Fußballer scharren schon wieder mit den Füßen, die graue Winter-Wetter-Stimmung ist aber möglicherweise Ausdruck einer Vorahnung mancher Mannschaftsverantwortlicher. Der Fahrplan Richtung Sommer bietet alle Facetten: Aufstieg, Relegation, Klassenerhalt, Abstiegsrunde und Abstieg. Nur eines steht heute bereits fest: Oberliga oder noch höher bleibt für die Vereine Wunschdenken.

Verbandsliga

Es ist trotz allem kein Widerspruch, wenn die Bewertung der Lage mit einem Blick auf die Oberliga beginnt, in der aus dem SBFV-Gebiet der FC Villingen (2./38 Punkte), SV Oberachern (6./29) und Bahlinger SC (7./29) am Start sind. Da die Liga bis zu fünf Absteiger hat, gelten Oberachern und Bahlingen zumindest theoretisch noch als Abstiegskandidaten. Davon abhängig, muss die Verbandsliga wohl keinen Oberligaabsteiger aufnehmen, im schlimmsten Fall deren zwei. Der Meister der Verbandsliga steigt direkt auf, der Vizemeister muss in die Relegation mit den Vizemeistern aus Baden und Württemberg. Wie es derzeit aussieht, machen der Freiburger FC (1./44) und der SV Linx die beiden Plätze an der Spitze unter sich aus. Den Bezirk Bodensee vertreten der 1. FC Rielasingen-Arlen (5./29), FC Radolfzell (7./26) und FC Singen (13./21), aus dem Schwarzwald sind das der FC Bad Dürrheim (15./19) und der FC Neustadt (17./11). Die Verbandsliga hat als 18er-Staffel bis zu fünf Absteiger, damit es bei vieren bliebe, dürfte aus der Oberliga keiner herunterkommen und der Vizemeister müsste die Relegation gewinnen – nur so wäre Platz 14 das „rettende Ufer“. Singen, Bad Dürrheim und Neustadt sind also ganz dick dabei im Abstiegskampf, Radolfzell muss aufpassen, Rielasingen-Arlen wird wohl nichts passieren. Je nach Saisonausgang kann die Verbandsliga in der Saison 2018/2019 bis zu 19 Mannschaften haben.

Landesliga

Das Prozedere ist gleich wie das in der Verbandsliga: Der Erste der Staffel 3 steigt direkt auf, der Zweite kämpft in der Relegation gegen die Zweiten der Staffeln 1 und 2. So hegt der SC Pfullendorf (1./39) die berechtigte Hoffnung, die jahrelange Talfahrt mit dem Verbandsligaaufstieg in einen ersten Schritt bergauf umzudrehen. Ein Selbstläufer wird es nicht werden. Dem FC Villingen 2 (2./37) winkt auch mit der Reserve der Aufstieg, genauso wie dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (3./37) und dem FC Schonach (4./34). Zumindest im Rennen um die Relegation sind der FC Furtwangen (5./32) und die SpVgg F.A.L. (6./32). In der Frage nach den Absteigern aus der Landesliga, beträgt die Höchstzahl vier. Doch Optimisten können gerne nachrechnen. Wenn der Vizemeister der Landesliga 3 die Relegation gewinnt, aus der Verbandsliga kein Schwarzwald-Bodensee-Klub absteigt, hätte die Staffel 3 nur einen einzigen Absteiger! Darauf sollte niemand spekulieren, denn jeder „passende“ Verbandsligaabsteiger erhöht die Zahl der Landesliga-Absteiger, ebenso der Nicht-Aufstieg des Vizemeisters. Im allerschlimmsten Fall gäbe es 2018/2019 sogar eine 17er-Staffel. Ganz heiß im Rennen ist derzeit Liga-Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen (16./9), FC Hilzingen (15./10), DJK Villingen (14./12), SV Obereschach (13./13), FC RW Salem (12./15) und SC Markdorf (11./16). Der FC Löffingen (10./19), DJK Donaueschingen (9./20), SG Dettingen-Dingelsdorf (8./21) und FC Überlingen (7./25) sollten sich keine längere Schwächeperiode leisten.

Bezirksliga

Der Bezirksmeister geht direkt in die Landesliga hoch, der Vizemeister muss sich mit dem Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald in Hin- und Rückspiel auseinandersetzen. Man muss nicht allzu wagemutig sein, um am Bodensee einen Zweikampf zwischen Spitzenreiter VfR Stockach (1./36) und Verfolger Hegauer FV (2./35) vorherzusagen. Optimistisch können dem Hattinger SV (3./29) zumindest Außenseiterchancen zugestanden werden. Der FC Öhningen-Gaienhofen (4./27) und die überraschend stark auftretende SG Reichenau/R.-Waldsiedlung (5./26) werden eher nicht eingreifen können. Im Abstiegskampf stehen den Beteiligten ganz harte Rückrundenkämpfe bevor – drei Klubs mindestens müssen die Klasse verlassen. Es werden aber am Ende wohl vier oder fünf sein. Die Anzahl von drei Absteigern würde voraussetzen, dass kein einziger Bodenseeklub aus der Landesliga absteigt – und zusätzlich der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee in die Landesliga aufsteigt. Ob die SG Illmensee/Heiligenberg (17./5) unter diesen Voraussetzungen sich noch retten kann? Davor wütet der wahre Wahnsinn: Eigentlich bis zu den schon erwähnten Öhningern kämpfen noch alle Mannschaften gegen den Abstieg. In vorderster Linie dabei der SV Deggenhausertal (16./16), der SV Orsingen-Nenzingen (15./16), der FC Anadolu Radolfzell (14./17) und der BSV Nordstern Radolfzell (13./19). Und wer weiß, vielleicht „erwischt“ es am Ende doch eines Teams, das derzeit noch auf den Plätzen vier bis zwölf rangiert?

Kreisligen A bis C

Die Auflistung wäre unvollständig ohne die Kreisligen. Auch in diesen Klassen gilt: Jeweils der Staffelsieger steigt direkt auf, der Zweitplatzierte muss über die Aufstiegsrunde dieses Ziel anstreben. Nach heutigem Stand müssen mindestens fünf, vielleicht sogar sieben Teams aus der Kreisliga A absteigen, aus der Kreisliga B fünf bis sieben. Ungewissheit gibt es in allen Klassen, weil abzuwarten bleibt, ob Mannschaften nicht mehr gemeldet werden, oder sie aus anderen Gründen aufsteigen dürfen oder absteigen müssen.