Fußball FC Singen 04 empfängt am Samstag Kehler FV

Auch FC Radolfzell und 1. FC Rielasingen-Arlen treten in der Verbandsliga zuhause an.

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – Kehler FV (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwielstadion). – Mit leeren Händen kehrten die Hohentwieler am vergangenen Wochenende aus Lahr zurück. Wie bereits in der Woche zuvor, mussten sie sich knapp mit 0:1 geschlagen geben, wenn auch diesmal nicht in der Nachspielzeit. „Wir haben nicht unsere beste Verfassung gehabt“, sagte Trainer Vice Barjasic „die ist aber notwendig, wenn wir Punkte wollen.“ Beim nächsten Kräftemessen am Samstag gibt der Kehler FV seine Visitenkarte im Hohentwielstadion ab. Die Ortenauer sind so etwas wie der Remis-Spezialist der Liga mit bereits fünf Punkteteilungen. Mit Benjamin Göhringer ist wieder ein Schlüsselspieler an Bord, der dem KFV sicher weiterhelfen wird.

Im Singener Lager ist dagegen das Verletzungspech ein treuer Begleiter. Zum Leidwesen von Trainer Barjasic: „Wir können nie so spielen, wie ich es gerne hätte.“ Auf die jüngsten Niederlagen zurückblickend, kann man der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. „Wir wussten von Anfang an, dass es eine Saison werden würde, in der auch einige Tiefen nicht ausbleiben“, betont Sportvorstand Michael Zinsmayer, fügt aber hinzu: „Wir sind mit dem bisher Erreichten zufrieden, müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu viele Punkte liegen lassen.“ Für den Aufsteiger wird die Partie gegen den Oberligaabsteiger sicherlich schwer, doch auch bei den Gästen ist noch nicht das Optimum erreicht. Mit einem Dreier wollen die Blau-Gelben wieder etwas Ruhe in den Verein bringen, bevor es dann eine Woche später zum Topfavoriten nach Freiburg geht. (mab)

FC 03 Radolfzell – FV Lörrach-Brombach (Samstag, 15.30 Uhr, Mettnaustadion). – Nach dem 5:1-Sieg in Hofstetten ist der FC 03 Radolfzell wieder ins vordere Mittelfeld der Tabelle aufgerückt. Doch es war nicht alles Gold, was glänzt, denn der FCR hat ein paar Chancen zuviel zugelassen, welche aber von Hofstetten nicht genutzt oder vom guten Torhüter Andrea Hoxha abgewehrt wurden. Diese Defensivfehler gilt es am Wochenende abzustellen, da der FV Lörrach-Brombach seine Chancen sicher besser nutzen wird. Radolfzells Trainer Wolfgang Stolpa weiß, dass seine Mannschaft am Samstag in der Abwehr besser organisiert sein muss. Mit dazu beitragen soll der Neuzugang aus den USA, Davis Manuel Wegmann, der am Dienstag die Spielberechtigung bekam. Er ist linker Verteidiger und ersetzt den verletzten Patric Scherer.

Lörrach-Brombach ist zur Zeit der beste Aufsteiger. Das Team vom Hochrhein, gegen das die Radolfzeller noch nie angetreten sind, stand in der vergangenen Saison schon zeitig als Meister fest und konnte sich somit früh auf die Verbandsliga einstellen. Die Lörracher spielen einen technisch und taktisch sehr guten Fußball und könnten sich bei einem Sieg in Radolfzell weiter von den gefährlichen Plätzen entfernen. Aber auch der FC 03 Radolfzell könnte bei einem Erfolg Distanz zu den Abstiegsrängen schaffen. (km)

1. FC Rielasingen-Arlen – SV Endingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Talwiese). – Die Rielasinger Hoffnung, nach dem Sieg gegen Kehl wieder eine kleine Serie zu starten, hat erst mal einen Dämpfer erhalten. Am vergangenen Wochenende kehrte die Mannschaft von Jürgen Rittenauer mit einer 0:2-Niederlage aus Freiburg zurück. Sicher keine Schande, beim starken Titelfavoriten zu verlieren, allerdings spielte der 1. FC 50 Minuten in Überzahl, war feldüberlegen, konnte aber zu wenig Torgefahr entwickeln. Erschwerend kam hinzu, dass die Hegauer Ausfälle durch eine kleine Grippewelle und auch noch Verletzte zu beklagen hatten und deshalb mit einem extrem kleinen Kader in den Breisgau hatten fahren müssen.

Nun kommt am Wochenende der SV Endingen auf die Talwiese. Die Kaiserstühler haben einen großen personellen Umbruch zu Saisonbeginn verkraften müssen. Der langjährige Trainer Axel Siefert beendete seine Tätigkeit, der altgediente Torjäger Santiago Fischer wechselte zum Bahlinger SC und auch weitere Stammkräfte verließen den Club. Mit Bernd Lupfer konnte man den U-19-Trainer des Bahlinger SC verpflichten. Und bisher läuft die Saison außerordentlich erfreulich. Zu Hause im „Erle“ hat man eine kleine Festung geschaffen, vor der auch der Freiburger FC (2:2) kapitulierte, auswärts besteht zwar noch Steigerungsbedarf, aber vor der Saison hatten die Verantwortlichen beim SV Endingen sicher größere Sorgen als derzeit.

Dem 1. FC Rielasingen-Arlen würde ein Sieg gegen den Tabellenfünften auf alle Fälle guttun, denn auf dem derzeitigen siebten Platz mit 16 Punkten sind die Hegauer gerade mal drei Punkte von Tabellenplatz 16 entfernt.

Unter der Woche war allerdings die Personalsituation noch recht angespannt. Sicher ausfallen wird Frank Stark, dessen muskuläre Probleme kein Ende finden. Ebenso angeschlagen ist Veysel Kayantas, von den langzeitverletzten Spielern ganz zu schweigen. Somit könnte man sich bessere Vorzeichen für dieses wichtige Spiel vorstellen. Nach dieser Partie geht es in den restlichen Vorrundenspielen aber gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenbereich. (te)