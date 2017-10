Fußball FC Rot-Weiß Salem muss dringend punkten

FC RW Salem empfängt FC 08 Villingen II. Gastgeber strauchelt nach starkem Saisonstart ein wenig.

Fußball, Landesliga: FC RW Salem – FC 08 Villingen II (Samstag, 17.30 Uhr, Schlossseestadion). – Der FC RW Salem galt in den letzten Jahren stets als Spätstarter. Trainer Michael Krause nannte als Grund dafür das Dilemma, dass die Saison mitten in der Ferienzeit startet und ihm eben nicht alle Spieler zur Verfügung stünden. Frühestens ab September, so prognostizierte Krause im Vorjahr, könne man von normalen Bedingungen ausgehen.

Und er hielt Wort! Ab September 2016 punktete seine Elf derart konstant, dass man schon befürchtete, die Winterpause komme zu früh. Doch auch im Neuen Jahr spielten die Rot-Weißen erfolgreich weiter. Das sah oft nicht unbedingt spektakulär aus, denn die Spiele wurden aus einer stabilen Abwehr heraus gestaltet, aber der Erfolg, letztlich der Last-Minute-Klassenerhalt dank des Aufstiegs des Vizemeisters FC Singen 04, gab der Taktik recht.

In diesem Jahr aber lief einiges anders am Schlosssee. Die Urlauberzahl hielt sich in Grenzen, der Kader war breiter aufgestellt als in den Vorjahren, und der FC punktete vom Saisonstart an. Acht Punkte nach vier Spielen war die Ausbeute – angesichts der Tatsache, dass unter den Gegnern mit dem SC Pfullendorf ein tatsächlicher und dem SC Konstanz-Wollmatingen ein vermeintlicher Titelanwärter waren, eine durchaus akzeptable Bilanz, die die Salemer zwischenzeitlich auf Rang sechs anhob.

Am fünften Spieltag folgt jedoch der große Bruch, eine 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger SV Obereschach. Nach dem 2:1-Sieg in Hilzingen gingen die Rot-Weißen in den folgenden sieben Spielen nur noch einmal als Sieger vom Platz, alle anderen Spiele gingen verloren, was ein Abrutschen auf den zwölften Platz zur Folge hatte. Höchste Zeit also, wieder einmal zu punkten. Doch nun kommt mit dem FC 08 Villingen II ein Gegner, der nicht gerade ein Leichtgewicht in der Liga ist und dies auch zuletzt eindrucksvoll mit einem 9:2-Sieg über Hilzingen unterstrich.

Bei diesem Gegner lohnt sich allerdings ein genauerer Blick. Vergleicht man die Aufstellungen der Villinger vom 1:1 vor knapp zwei Wochen in Dettingen – die Oberligaelf war zeitgleich im Einsatz – mit dem Team, das die Schwarzwälder in Hilzingen aufboten, so tauchen beim Gastspiel im Hegau eine Reihe von Oberliga-Kaderspielern wie etwa Torhüter Matthias Demmer, Timo Wagner oder Frederik Bruno auf, die in der Woche zuvor bei der Ersten auf der Bank saßen. Die Villinger nutzen den Spielraum der umstrittenen Stammspielerregelung konsequent aus. Das ist grundsätzlich nichts Neues und regelkonform, dennoch bleibt ein schaler Beigeschmack. Gut aber für den FC RW Salem: In der Oberliga spielt am Samstag Villingen gegen den KSC II (vermutlich mit einigen Akteuren aus dem Kader der 3. Liga), sodass in Salem nicht mit Ketterer, Wagner & Co. zu rechnen ist, was die Aufgabe wohl etwas lösbarer erscheinen lässt.

