Fußballs FC Radolfzell will nachlegen

In der Verbandsliga ist der SV Stadelhofen zu Gast im Mettnaustadion. Der FC Singen 04 spielt beim FC Bad Dürrheim, der 1. FC Rielasingen-Arlen ist beim FC Auggen im Einsatz.

Fußball, Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SV Stadelhofen (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnaustadion). – Große Freude herrschte am vergangenen Wochenende beim FC 03 Radolfzell, als man aus Linx drei Punkte mit an den Bodensee nehmen konnte. Beim FCR läuft es im Moment richtig gut: Aus den letzten vier Spielen wurden zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Die junge Mannschaft hat sich gut in der Verbandsliga akklimatisiert und wird augenscheinlich Woche für Woche vom Trainerteam Stolpa/Kautzmann/Schwarz gut auf den Gegner eingestellt. So ist man in der Verbandsliga mittlerweile auf den FC 03 Radolfzell aufmerksam geworden nach den Siegen gegen Offenburg und Linx.

Am Wochenende wartet nun der nächste Verein aus der Ortenau: Der SV Stadelhofen ist zu Gast im Mettnaustadion. Die Gäste haben mit Valon Salihu einen Topstürmer in ihren Reihen. Von den 22 bisher erzielten Treffern, die Stadelhofen geschossen hat, hat Salihu alleine 15 erzielt. Auf diesen Stürmer sollte der FCR sicher ein Auge haben. In der Tabelle schaut es für die Gäste aus der Ortenau auf dem 14. Tabellenplatz mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 22:36 nicht so rosig aus, da dies im Moment der erste Abstiegsplatz wäre. Wie eng es in der Tabelle aber zugeht, zeigt, dass der FCR mit 23 Punkten nur sechs Zähler mehr hat als die Gäste und auf dem siebten Platz steht. Sollte der FC 03 Radolfzell aber so spielen wie in den letzten Partien, sollten die Punkte auf der Mettnau bleiben, und man könnte sich weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. (km)

FC Bad Dürrheim – FC Singen 04 (Samstag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Bad Dürrheim). – Groß war die Freude bei den Singenern nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Endingen. Nach langer Zeit haben sich die Hohentwieler wieder mal für einen couragierten Auftritt belohnt, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit eine Niederlagenserie gegeben hatte.

„Kein Grund zum Abheben“, warnt Sportvorstand Michael Zinsmayer, denn er weiß: „Wir müssen am kommenden Wochenende in Bad Dürrheim nachlegen.“ Tatsächlich beträgt der Abstand zu den Kurstädtern gerade einmal drei Punkte. Die Mannschaft von der Baar zeigte in der laufenden Saison schon, wozu sie fähig ist und erzielte immer wieder gute Ergebnisse. Auf Singener Seite hofft man indes, dass sich das Lazarett zumindest nicht weiter vergrößert. „Wir sind schon arg gebeutelt mit Verletzungen und können uns keine weiteren Ausfälle mehr leisten“, gibt Trainer Vice Barjasic zu bedenken, „dennoch muss ich den Spielern ein Kompliment aussprechen“, lobt er das Team zurecht, denn die Auftritte waren – was Kampf und Einsatzbereitschaft angeht – wirklich sehr gut.

Die Hegauer haben am Samstag die Möglichkeit, zwischen sich und die Schwarzwälder ein etwas größeres Punktepolster zu legen. Das würde für etwas mehr Ruhe sorgen und das Selbstvertrauen stärken. Auf der anderen Seite könnte der FC Bad Dürrheim mit einem Sieg den Anschluss herstellen. Es steht für beide Mannschaften also ein richtungsweisendes Spiel an, das Spannung garantiert: In der Vergangenheit waren die Partien zwischen den beiden Teams immer hart umkämpft und jeweils enge Angelegenheiten. (mab)

FC Auggen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Zwei formstarke Mannschaften treffen am Sonntag im Auggener Lettenpark aufeinander. Der FC Auggen zeigte zuletzt allerdings meist auswärts die Zähne, zu Hause siegte er zuletzt am 16. September, wobei das Heimprogramm mit Spielen gegen Offenburg und Linx allerdings auch nicht gerade einfach war. Dafür hielt sich die Mannschaft des langjährigen Trainers Enzo Minardi, der die Mannschaft schon seit Bezirksliga-Tagen trainiert, aber auswärts schadlos und ist in der Fremde schon seit fünf Spielen unbesiegt. Die Markgräfler sind mittlerweile in ihrer dritten Verbandsligasaison und haben bisher Erstaunliches geleistet. Mit den Plätzen vier und fünf in der Endabrechnung waren sie immer im oberen Tabellendrittel dabei. Dass dennoch als Saisonziel der Klassenerhalt genannt wird, zeigt, dass man zwischen den Weinbergen gehörig Realismus walten lässt. Aber gerade zu Hause im Lettenpark stimmt es derzeit in der defensiven Balance nicht immer. Schon 20 Gegentore auf eigenem Platz zeigen, dass der FC Auggen besonders da seine Probleme hat. Aber auch in der Offensive fehlen in dieser Saison des Öfteren die Tore des erfahrenen Bastian Bischoff, der bisher fünfmal getroffen hat und noch etwas hinter der Form der letzten Saison mit 15 Toren hinterherhinkt. Dafür ist Frederik Wettlin in dieses Vakuum gestoßen und hat mit bisher acht Treffern seine sieben aus der Vorsaison schon übertroffen.

Beim 1. FC Rielasingen-Arlen ist man allerdings positiv gestimmt, denn zuletzt trat man offensiv wie defensiv als gesamte Mannschaft sehr kompakt auf. Nachdem die Hegauer im letzten Auswärtsspiel in Bad Dürrheim die Negativserie auf fremden Plätzen beenden und im Heimspiel gegen den spielstarken FC Denzlingen nachlegen konnten, wollen sie nun auch aus dem Markgräfler Land nicht ohne Zählbares heimkehren. Die personellen Sorgen sind allerdings nicht kleiner geworden. Mit Rene Greuter fehlt ein zuletzt starker Spieler wegen einer Gelb-Rot-Sperre, und auch der zweimalige Torvorbereiter Sebastian Stark ist wahrscheinlich nicht einsatzfähig, nachdem er unmittelbar nach seinem Assist zum 2:0 verletzt vom Platz musste. Vielleicht ist aber Patrick Leschinski, der am vergangenen Wochenende kurz vor Spielbeginn seinen geplanten Einsatz hatte absagen müssen, wieder dabei. (te)