Fußball FC Radolfzell empfängt Tabellenführer SV Linx

Der Tabellendritte und der frisch gebackene SBFV-Pokalsieger bestreiten das Verbandsliga-Topduell auf der Mettnau. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist zu Gast beim FC Denzlingen, der FC Singen 04 spielt beim SV Endingen.

Fußball, Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SV Linx (Samstag, 15.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Am Samstag kommt mit dem SV Linx der frischgebackene Südbadische Pokalsieger und Tabellenführer zum Spitzenspiel der Verbandsliga nach Radolfzell. Der FC Radolfzell denkt gerne an das Hinspiel, das er mit 3:2 gewann, was für Linx die einzige Heimniederlage in dieser Saison bedeutete. Linx reist sicher als Favorit an den Bodensee, denn der Spitzenreiter ist die beste Mannschaft in der Auswärtstabelle, knapp vor Radolfzell. Der Pokalsieg hat im Endspurt in der Meisterschaft noch mal einen Motivationsschub gegeben. Eine Frage ist, wie der Tabellenführer das Pokalfinale körperlich verkraftet hat, sicher wird Trainer Sascha Reiss auf der einen oder anderen Position rotieren. Er hat jedenfalls genug gute Spieler in dem mit Ex-Oberligaspielern gespickten Kader. Nicht nur auf Toptorjäger Adrian Vollmer (33 Treffer) muss der FC Radolfzell achten, auch andere Spieler wie Marc Rubio, Piakai Henkel, Jean-Gabriel Dussot, Alex Merkel, Rico Schmider, Pierre Venturini, Dennis Kopf oder Geoffrey Feist haben große Qualität.

Die Radolfzeller sollten sich aber nicht nur auf den Gegner konzentrieren, sondern die eigenen Stärken mit ins Spiel bringen, das sind Einsatz, Laufbereitschaft und taktisches Verhalten in allen Spielsituationen. Auch der FCR hat sehr gute Spieler in seinen Reihen. Alexander Stricker, Robin Niedhardt oder Tobias Krüger können ein Spiel allein entscheiden. Aber auch Kapitän Hepfer oder die jungen Spieler Hoxha, Ranzenberger, Aichem, Hlavacek oder Wehrle haben eine überragende Runde gespielt. Somit steht das Team zu Recht auf dem dritten Platz. So darf man sich in Radolfzell auf ein interessantes Spiel freuen. Denn wenn Linx direkt aufsteigen will, darf der Tabellenführer sich beim starken Aufsteiger auf der Mettnau keinen Ausrutscher erlauben. (km)

FC Denzlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat nach dem Debakel von Endingen schnell wieder in die Spur gefunden und gegen einen harmlosen FC Bad Dürrheim einen sicheren Sieg (3:0) erzielt. Nun geht es wieder auf Reisen, und dabei will man die Gelegenheit nutzen, den schlechten Eindruck aus den letzten beiden Auswärtsspielen zu korrigieren. Die Bilanz auf fremden Plätzen ist eher mager. In 15 Spielen konnten die Hegauer gerade 18 Punkte sammeln. Noch zweimal haben sie Gelegenheit, auswärts zu punkten. Die letzten drei Spiele stehen an, und die werden in einer Englischen Woche absolviert. Platz drei ist bei einem Punkt Rückstand noch möglich, ebenso wie Außenseiterchancen für Alen Lekavski im Kampf um die Torjägerkrone und eben die Verbesserung der mäßigen Auswärtsbilanz – genügend Anreize, das Spiel beim FC Denzlingen konzentriert anzugehen.

Die Elztäler sind noch tief im Abstiegskampf verstrickt, aber sie sind im Aufwärtstrend. Als nach 28 Spieltagen der Abstand zum sicher rettenden Ufer, Platz 13, auf sechs Punkte angewachsen war, musste das Trainerduo Armin Jungkeit/Karsten Bickel gehen. Der FC Denzlingen, in der vergangenen Saison noch lange Zeit ein Verfolger des FC 08 Villingen und des Freiburger FC, taumelte im freien Fall der Landesliga entgegen. Mit Heinz Braun übernahm ein Mann mit Spieler-Vergangenheit beim FCD das Kommando auf dem schlingernden Schiff und holte drei Siege aus drei Spielen. Ob es nun der Trainereffekt war oder die Tatsache, dass es gegen ebenfalls abstiegsfährdete oder abgestiegene Mannschaften ging – im Elztal ist die Hoffnung zurück. So wird der FC Denzlingen einen wichtigen Schritt machen – in welche Richtung, ist noch offen. Eine Niederlage würde die Abstiegsangst wieder wachsen lassen, ein Sieg könnte den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz bedeuten. (te)

SV Endingen – FC Singen 04 (Samstag, 15.30 Uhr, Erletal-Stadion). – Freud und Leid lagen eng beisammen bei der 2:3-Niederlage des FC Singen 04 gegen den Freiburger FC. Nach dem Ausgleich der Gastgeber kurz vor Ende der Partie unterlagen sie noch durch einen umstrittenen Elfmeter. Der Auftritt war aber sehr zur Freude der Zuschauer ein guter, sodass die Spieler trotz der Niederlage mit Applaus verabschiedet wurden. Die Lage spitzt sich trotzdem mit jedem Spiel weiter zu, und es wird ein kleines Wunder brauchen, um doch noch in der Liga zu bleiben. Die Hegauer müssen ihre Hausaufgaben erledigen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Am Samstag treten die Hohentwieler in Endingen an. „Auch dort hängen die Trauben hoch“, weiß Sportvorstand Michael Zinsmayer, der aber ungebrochen optimistisch ist. „Wir werden um jeden Meter kämpfen und versuchen, das Spiel zu gewinnen“, fügt er hinzu. Für die Gastgeber geht es um nicht mehr besonders viel. Im Niemandsland der Tabelle steht der SV Endingen und sowohl nach oben als nach unten ist nichts mehr Entscheidendes möglich. Dennoch nehmen die Kaiserstühler die Begegnungen nicht auf die leichte Schulter. Mit 5:0 wurde Favorit Rielasingen-Arlen im letzten Heimspiel geschlagen, was deutlich macht, dass Endingen die Saison nicht austrudeln lässt. Es wird einer starken Mannschaftsleistung der Singener bedürfen, um Zählbares zu holen. (mab)