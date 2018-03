Fußball FC RW Salem kann doch noch gewinnen

Für Trainer Ingo Martin war der erste Salemer Sieg 2018 eine riesige Erleichterung. Nun soll der Schwung mitgenommen werden

Fußball-Landesliga: Ingo Martin war schon vor seinem Amtsantritt beim FC RW Salem klar, dass das Erbe der Salemer Institution Michael Krause keine leichte Aufgabe sein wird, denn auch unter dem Trainer-Routinier kämpften die Rot-Weißen um den Klassenerhalt. Und die ersten Ergebnisse waren dann alles andere als aufbauend. Zwar kann man beim Tabellenführer in Pfullendorf schon mal verlieren, aber ein 0:6 ist dann doch ein eher herbes Resultat. Danach auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht FC Hilzingen hatte man sich auch deutlich mehr ausgerechnet als ein karges 1:1. Im dritten Pflichtspiel unter Coach Ingo Martin hat es nun aber geklappt mit dem „Dreier“ durch den verdienten 2:0-Sieg beim Aufsteiger SV Obereschach. „Für mich persönlich war das eine Erleichterung. Aber auch mit Blick auf die Tabelle war der Sieg wichtig“, zieht Martin Bilanz nach dem erfolgreichen Spieltag.

Der frühen Führung folgte ein langes Bangen, erst in der Nachspielzeit fiel der erlösende zweite Treffer, der, so Martin, schon deutlich früher hätte erzielt werden können. „Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir ein Chancenplus, da hatten wir mehrfach die Möglichkeit zum 2:0. So aber mussten wir noch lange zittern“, beschreibt Martin seine Gefühle, bis die drei Punkte im Schwarzwald unter Dach und Fach waren.

Nach dem 1:1 gegen Hilzingen hatte die Frage gelautet, gegen wen derFC RW Salem drei Punkte einfahren sollte, wenn dies nicht einmal auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht gelungen war. Allerdings täuscht der Eindruck ein wenig, die Hegauer haben sich in den vergangenen Wochen zu echten Remis-Spezialisten entwickelt. Der andere Aspekt mit Blick auf die Tabelle ist jedoch der, dass man drei, vielleicht sogar vier Teams hinter sich lassen sollte, um den Klassenerhalt zu sichern. Und daher redet man in solchen Fällen immer wieder gerne vom „Sechs-Punkte-Spiel“. Im direkten Aufeinandertreffen kann man selbst Punkte sammeln und zeitgleich einen Rivalen unten im Tabellenkeller halten. Nach dem ersten Sieg im Jahr 2018 präsentiert sich die Tabelle aus Salemer Sicht allerdings wieder deutlich freundlicher, mit drei Punkten Distanz zum Schleudersitz, dem viertletzten Tabellenplatz. Dazu kommt das Bewusstsein, wieder gewinnen zu können – der letzte Sieg gelang den Salemern am 11. November des vergangenen Jahres.

Nun soll der Schwung mitgenommen werden und, am besten schon beim Derby gegen den FC Überlingen am kommenden Wochenende, in weitere Siege umgemünzt werden. Denn nach wie vor ist die Lage ernst, muss die Elf von Coach Martin zwingend weiter punkten.