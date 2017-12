Fußball FC Hilzingen setzt auf Trainerduo

Jochen Sigg und Stefan Hammerschmidt sollten die sportliche Verantwortung beim abstiegsgefährdeten Landesliga-Aufsteiger ursprünglich nur bis zur Winterpause übernehmen. Jetzt haben sie aber bis Saisonende auf der Bank das Sagen.

Fußball, Landesliga: Nach dem vorletzten Hinrundenspieltag, der herben 0:9-Niederlage bei der DJK Donaueschingen, zog der damalige Trainer des FC Hilzingen, Markus Schoch, die Reißleine und legte sein Amt nieder in der Hoffnung, dass ein Ruck durch das Team ginge. Bis zur Winterpause sollte zunächst das Gespann Jochen Sigg/Stefan Hammerschmidt die sportliche Verantwortung beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger übernehmen.

Gegen F.A.L. reichte es zwar noch nicht zu etwas Zählbarem, doch immerhin gingen die Hegauer in Führung, auch wenn diese Führung nur Sekunden hielt. Danach gab es beim torlosen Heimspiel gegen den FC Löffingen zumindest einen Punkt, und am vergangenen Wochenende wäre fast eine faustdicke Überraschung geglückt: Bis zur 80. Minute führte Hilzingen beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, wo in dieser Saison stets der Gastgeber das Feld als Sieger verließ. Am Ende gelang dem FC Hilzingen, was nicht einmal dem SC Pfullendorf glückte – mit einem 1:1 einen Punkt mitzunehmen.

Dies hat nun auch Auswirkungen auf die Besetzung des Trainerpostens. „Im Auftreten des Teams war ein deutlicher Aufwärtstrend ersichtlich, die Mannschaft hat sich stark verbessert präsentiert, und jeder Einzelne hat sich diszipliniert an die taktischen Vorgaben gehalten. Wenn auch unterm Strich kein Sieg herausgekommen ist, so gehen wir zunächst bis zum Ende der Saison mit dem Gespann Sigg/Hammerschmidt an den Start“, sagt der Vorsitzende des FC Hilzingen, Sebastian van Warmbecke. (jr)