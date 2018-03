Fußball FC Hilzingen hat noch Hoffnung

Der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist will eine Aufholjagd starten. Am Samstag kommt der Tabellenvierte FC Schonach in den Hegau

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – FC Schonach (Samstag, 16 Uhr). – Zwar hat der FC Hilzingen nur eines der vergangenen vier Spiele verloren, weil die anderen drei Spiele aber jeweils unentschieden endeten, kamen nur drei Punkte aufs Konto – zu wenig, um im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut zu machen. „Mir wäre eine Bilanz mit zwei Siegen und zwei Niederlagen lieber, aber dennoch war für uns das Glas nach den drei Unentschieden halb voll und nicht halb leer!“, erläutert der Hilzinger Trainer Jochen Sigg die Situation beim Schlusslicht. Die Spiele hätten, so Sigg, gezeigt, dass sein Team mithalten könne. Vor allem das 1:1 vor der Winterpause beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, der bis dahin alle Heimspiele gewonnen hatte, war ein Zeichen. „Da hat man gesehen, dass wir gut stehen“, so Sigg, der aber auch das Manko seines Teams kennt: „Wir machen aus unseren Chancen zu wenig Tore.“

Der Blick auf die Statistik unterstreicht Siggs Beobachtung. Der FCH musste in den 15 Spielen der Hinrunde beachtliche 54 Gegentreffer hinnehmen, in den vier bisher ausgetragenen Rückrundenspielen gab es nur vier Gegentore. Der erste Schritt, die Abwehr stabilisieren, scheint Sigg gelungen zu sein. Nun muss aber zwingend Teil zwei folgen, der erfolgreiche Torabschluss. Die restlichen elf Saisonspiele bedeuten elf Endspiele. Ausrutscher, vor allem wie in Villingen und Donaueschingen, darf es nun nicht mehr geben. Die Zeit, dies auszugleichen, besteht nun nicht mehr. Gegen den FC Schonach rechnet sich Sigg zumindest einen Punkt aus, seine Ausrichtung ist klar: „Wir wollen auf Sieg spielen!“

Zwar hat sich der Gegner im vorderen Tabellendrittel festgesetzt, dürfte daher leicht favorisiert in das Spiel gehen. Doch seit Ende November absolvierten die Hochschwarzwälder lediglich eine Partie, ein 0:0 beim Nachbarn FC Furtwangen. Gut möglich, dass die Hochschwarzwälder, bedingt durch den erneuten Wintereinbruch, ein wenig länger brauchen, um in den Rhythmus zu finden – eine Chance für den FC Hilzingen. Und auch von der Spielanlage her sieht Sigg Chancen: „Gegen Mannschaften, die selbst Druck machen, kommen wir vielleicht zu Kontern.“ Und diese sollten in Zählbares umgemünzt werden.

Mit einem Sieg oder zumindest einem Teilerfolg könnte der FCH in den folgenden Partien gegen direkte Konkurrenz (DJK Villingen, Markdorf und Konstanz-Wollmatingen) die große Aufholjagd starten. Die Hoffnung hat Hilzingen noch nicht aufgegeben.

