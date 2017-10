Fußball FC Hilzingen gewinnt Kellerduell in der Landesliga

Der Aufsteiger Hilzingen siegt in der Fußball-Landesliga mit 3:1 gegen den SC Konstanz-Wollmatingen. Der Spitzenreiter SpVgg F.A.L. feiert einen Derbysieg gegen den FC Rot-Weiß Salem und der FV-Walbertsweiler-Rengetsweiler gewinnt das Verfolgerduell gegen den FC Villingen II.

Fußball, Landesliga

FC Hilzingen

SC Konstanz-Wollmatingen

3:1 (1:1)

Nach kurzem Abtasten erarbeitete sich der FC Hilzingen gegen Konstanz-Wollmatingen nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit für Bschorr, doch die SC-Abwehr war aufmerksam. Auch der Gast hatte in der Anfangsphase tolle Aktionen, Grimm lief auf der Außenbahn allen davon, doch seine scharf getretene Flanke konnte kein Mitspieler verwerten. Nach 15 Minuten hatten die Gäste klare Spielvorteile und auch die besseren Tormöglichkeiten. Auers Pfostenknaller führte jedoch nicht zum Erfolg. Auch die von Al-Masoudi getretenen Freistöße sorgten für Vollbeschäftigung beim Hilzinger Keeper. Dold brachte in der 17. Minute die Gäste verdientermaßen in Führung. Er nahm ein präzises Zuspiel mit, durchlief die Verteidigungsreihen und schob den Ball am heraus eilenden Torhüter Müller vorbei ins Netz. Nach dem Gegentreffer stemmten sich die Hilzinger mit mehr Einsatz gegen die Gäste. Die Konstanzer zogen sich geschickt zurück und setzten auf Konter. Hilzingen erarbeitete sich Möglichkeiten und kam Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich durch einen Kopfball von Holzreiter.

In der zweiten Hälfte drückten beide Mannschaften auf den Führungstreffer. Ein Freistoß von Caliskan ging knapp am FC-Tor vorbei. Dann sorgte Jeckl in der 69. Minute für eine spielentscheidende Aktion. Der Hilzinger Stürmer ließ sich nicht vom Ball trennen und brachte den Ball nach einer tollen Einzelaktion scharf vor das Konstanzer Tor. Ein Eigentor sorgte für das 2:1. Die Hilzinger drückten nun weiter auf das von Bisinger gehütete SC-Tor, aber die Konstanzer Abwehr agierte konzentriert und stemmte sich gegen die Niederlage. Als Endres in der 89. Minute dann zum 3:1 traf, war das Spiel entschieden.

Tore: 0:1 (17.) Dold, 1:1 (45.) Holzreiter, 2:1 (69.) Eigentor, 3:1 (89.) Endres. – SR: S. Ebe (Friedrichshafen). – Z: 130.

SpVgg F.A.L.

FC Rot-Weiß Salem

2:0 (1:0)

Zum Derby empfing der ungeschlagene Tabellenführer SpVgg F.A.L. den Tabellenzehnten FC Rot-Weiß Salem. Auf dem Papier waren vor der Begegnung die Rollen somit klar verteilt. Die Gäste aus Salem wollten jedoch nach drei Niederlagen in Folge ihre Negativserie beenden. Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Chancen blieben in dieser Phase Mangelware. Erst in der 20. Minute hatten die Gäste aus Salem die erste gute Tormöglichkeit. Hummel im Tor der SpVgg F.A.L. konnte den Schuss allerdings parieren. Auf der Gegenseite traf Mark Burgenmeister kurz danach nur die Querlatte. Keine zehn Minuten später brachte die Heimmannschaft einen Eckball flach in den Strafraum. Mark Burgenmeister konnte die folgende Unordnung der Salemer Hintermannschaft zum 1:0 nutzen. Beflügelt durch die Führung hatte die SpVgg F.A.L. etwas mehr vom Spiel, konnten diese vor der Pause aber nicht ausbauen.

F.A.L. startete besser in die zweite Halbzeit. Höfler köpfte in der 53. Minute einen hohen Ball zum 2:0 ein. Die Gäste bestimmten nach der 2:0-Führung fortan das Spiel und hatten weitere gute Chancen, die aber zu keinem weiteren Tor mehr führten. (mm)

Tore: 1:0 (30.) M. Burgenmeister, 2:0 (53.) Höfler. – SR: Brendle (Freiburg). – Z: 455.

FC Überlingen

DJK Villingen

3:2 (1:2)

In der Anfangsphase konnte sich der FC Überlingen eine leichte Überlegenheit erarbeiten, die kompakt stehende Hintermannschaft der DJK Villingen ließ aber zunächst keine Möglichkeiten zu. Die Gäste beschränkten ihr Offensivspiel auf lange Bälle, ohne zu Chancen zu kommen. Die erste klare Gelegenheit hatte Überlingen durch Temine in der 27. Minute, doch ein Villinger Abwehrspieler kratzte dessen Schuss für den geschlagenen Torhüter Schwind von der Linie. Als der Schiedsrichter in der 29. Minute nach einem vermeintlichen Foul gegen einen Überlinger Stürmer die Partie weiterlaufen ließ, gelang Käfer mit einem Heber aus über 40 Metern gegen die aufgerückte FC-Hintermannschaft die überraschende Gästeführung. Überlingen war nicht geschockt und kam wenig später durch einen Schuss von Kuczkowski von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stand Reich goldrichtig, als FC-Hüter Negrassus eine Flanke nicht festhalten konnte und schob den Ball zum 1:2 über die Linie.

In der zweiten Hälfte drängte der FC von Beginn an auf den Ausgleich. Die erste Möglichkeit bot sich in der 51. Minute, als Blank nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Position den Ball knapp verfehlte. In der 64. Minute scheiterte Kuczkowski mit einem Schuss aus kurzer Distanz an einem Abwehrspieler. In der 74. Minute setzte er sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte das 2:2. In der 76. Minute verhinderte Negrassus mit einer Glanzparade gegen den allein vor ihm auftauchenden Riesle den dritten Gästetreffer. In der Schlussviertelstunde musste sich die Gästeabwehr einem Überlinger Sturmlauf entgegenstellen. Die größten Möglichkeiten boten sich Gerlach (81.) und Kuczkowski (84.) in aussichtsreicher Position. In der Nachspielzeit gelang Blank dann doch noch der hoch verdiente Siegtreffer. (gh)

Tore: 0:1 (30.) Käfer, 1:1 (33.) Kuczkowski, 1:2 (44.) Reich, 2:2 (74.) Kuczkowski, 3:2 (90.) Blank. – SR: Schätzle (Herbolzheim). – Z: 120.

FV Walbertsweiler-Reng.

FC Villingen II

2:1 (2:1)

Die Reserve des FC Villingen begann wie gewohnt mit starkem Pressing, wodurch die Defensive des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler immer wieder ihre Probleme hatte. Nach einem Fehler der Heimmannschaft konnte Crudo nur durch ein Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Chiurazzi zum 0:1 (15.). Die Antwort des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Fehler von Cakici schaltete die Heimelf blitzschnell und Fischer glich in der 18. Minute aus zum 1:1. Die Schwarzwälder versuchten weiter, früh zu stören, vergaßen aber die Defensive. So überlupfte Bach in der 29. Minute nach einem Konter den Gästehüter und traf zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später konterten die Gastgeber wieder gut. Roth lief auf außen durch und setze Bach in Szene, der jedoch an Otte scheiterte.

In der zweiten Hälfte erwarteten die 200 Zuschauer noch mal eine stärkere Gästemannschaft, doch das Team von Trainer Yahyaijan spielte ungewohnt viele lange Bälle. Die Villinger versuchten immer wieder, Chiurazzi in Szene zu setzen. Der Stürmer hatte jedoch nicht seinen besten Tag und die Abwehr der Hausherren ließ auch keine zwingenden Torchancen mehr zu. Die einzig nennenswerte Szene war noch die Gelb-Rote Karte des Villingers Bak (68.), ehe der Schiedsrichter den 2:1-Heimsieg abpfiff.

Tore: 0:1 (15./FE) Chiurazzi, 1:1 (18.) Fischer, 2:1 (29.) Bach. – SR: Dürnberger. – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (68.) für Bak (FC Villingen II).

SV Obereschach

SC Markdorf

0:2 (0:1)

Der Gast aus Markdorf fand von Beginn an zu seinem Spiel. So spielte sich bis zur 20. Minute das Geschehen überwiegend in der Obereschacher Hälfte ab. Allerdings verteidigte der Gastgeber geschickt und ließ bis zur 39. Minute nichts Nennenswertes zu. Da aber knallte nach schöner Kombination der Ball gegen den Innenpfosten und lief auf der Torlinie entlang auf der anderen Seite ins Toraus. Aus dem Abstoß kam Obereschach nach gutem Spielaufbau, der durch ein Foul etwa 30 Meter vor dem Tor auf der linken Seite gestoppt wurde, zu einer echten Torchance. Der Ball wurde zur Ecke abgewehrt, die aber dann nichts einbrachte. In der 43. Minute holte sich Esref Su den Ball in der linken Ecke und umdribbelte alles, was ihm in den Weg kam, und setzte mit einem trockenen Schuss aus 14 Metern den Ball zum 0:1-Halbzeitstand ins Netz.

Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Paukenschlag. Nach vier Minuten erzielte Fabian Mauch das 0:2. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld startete Markdorf einen Gegenangriff über die linke Seite und die scharf in den Strafraum gespielte Flanke wurde aus kurzer Entfernung mit Direktabnahme im Tor untergebracht. Obereschach gab nicht auf und erkämpfte sich noch die eine oder andere Chance. Yildiz scheiterte mit einem Kopfball aus kurzer Entfernung am glänzend parierenden Koch. Das Anschlusstor wollte aber nicht fallen, und so blieb es bei einem klaren 2:0­-Sieg für die Gastmannschaft.

Tore: 0:1 (43.) Su, 0:2 (50.) Mauch. – SR: Maier (Bühl). – Z: 200.

FC Löffingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

2:0 (1:0)

Für die SG Dettingen-Dingelsdorf begann der Spieltag schon mit einem Stau, sodass die Partie beim FC Löffingen erst mit 15 Minuten Verspätung angepfiffen werden konnte. Nach drei Niederlagen in Folge übernahm der Gastgeber von Anfang an das Kommando und hatte bereits in der 2. und 7. Minute gute Chancen durch Hoheisel. Dann konnte Osek einen Konter der Gäste in letzter Minute klären. Nun entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, das der SG. Nachdem Weissenberger in der 10 Minute noch allein vor dem Tor vergab, erzielte Hirschbolz nach Zuspiel von Gaudig in der 13. Minute das 1:0. Es ging fast mit Chancen im Minutentakt weiter. Erst ab der 27. Minute kamen die Gäste wieder gefährlich vor das Löffinger Tor, und so konnte Osek nach einem Schuss von Stadelhofer (32.) und einem Kopfball von Büttner (33.) klären. Löffingen gab das Spiel selber etwas aus der Hand. Trotzdem hätte Gaudig in der 40. Minute alles klarmachen können. Zwei Minuten später zwang wieder Stadelhofer FC-Keeper Osek zu einer guten Parade.

Der Gastgeber begann auch nach der Pause schwungvoll, und die zweite Hälfte war gerade drei Minuten alt, als wieder Hirschbolz nach schönem Zuspiel von Gaudig das 2:0 erzielte. Dies gab dem Gastgeber nun die nötige Ruhe. Es entwickelte sich ein Spiel mit viel Geplänkel im Mittelfeld, wobei Löffingen immer Herr der Lage war. Die letzten fünf Minuten gehörten dann wieder den Gastgebern. Der eingewechselte Isele hatte in der 85. Minute nach schönem Zuspiel von Hirschbolz die Chance zum 3:0, vergab sie jedoch. Die Gastgeber gingen so nach einem eher durchschnittlichen Landesligaspiel als verdienter Sieger vom Platz.

Tore: 1:0 (12.) Hirschbolz, 2:0 (48.) Hirschbolz. – SR: Wendt (Hohentengen-Stetten). – Z: 120.

Stenogramm

DJK Donaueschingen

FC Schonach

2:3 (1:2)

Tore: 0:1 (2.) Passarella, 1:1 (41.) Schorpp, 1:2 (45.+1) Reiner, 2:2 (72.) Hölzenbein, 2:3 (90.+2) Passarella. – SR: de Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 250. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) und Rot (61.) für FC Schonach.