Fußball FC Anadolu Radolfzell schafft den Bezirksliga-Klassenerhalt auf den letzten Drücker

Der FC Anadolu gewinnt das türkische Duell beim TSV Konstanz mit 3:1, der wegen dieser Niederlage absteigt. Der SV Deggenhausertal muss hoffen, dass die Bezirks- und Landesligazweiten aufsteigen, um in der Bezirksliga bleiben zu dürfen.

Fußball, Bezirksliga

TSV Konstanz

FC Anadolu Radolfzell

1:3 (0:1)

Der TSV Konstanz hat das türkische Abstiegsendspiel gegen den FC Anadolu Radolfzell mit 1:3 verloren und muss den Gang in die Kreisliga A antreten, während die Gäste auf den letzten Drücker den Klassenerhalt feiern durften. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse bestimmten die Radolfzeller das durchweg friedliche Spiel und hatten bereits in der 5. Minute eine erste Chance durch Karaotcu, der auch in der 10. Minute in TSV-Keeper Rescigno seinen Meister fand. In der 23. Minute spielte Karaotcu auf Eckert, der überlegt in die Mitte passte, wo Günes das 0:1 erzielte. Nach einem Freistoß (29.) und einem abgefälschten Schuss von Kir (36.) hatten die Hausherren durch Domenik Konaj ihre beste Chance, der nach einem Alleingang an Torhüter Wentzel scheiterte. In der 47. Minute klärte Rescigno gegen Eckert, dann gegen Mert Cesur. Wohlfahrt verpasste per Kopf den Ausgleich (57.), und auf der anderen Seite schoss Eckert aus acht Metern volley übers Tor. Besser machte es Mert Cesur, der in der 61. Minute einen Freistoß aus 17 Metern zum 0:2 herrlich ins obere Eck zirkelte. Anadolu spielte mit der beruhigenden Führung im Rücken nun souverän und kam in der 79. Minute nach einem Konter zum dritten Treffer durch Stocker. Der TSV Konstanz machte in den Schlussminuten wieder etwas mehr, kam aber nur noch zum 1:3 durch Muhammet Güleryüz, der aus spitzem Winkel traf. (fei)

Tore: 0:1 (23.) Günes, 0:2 (61.) M. Cesur, 0:3 (79.) Stocker, 1:3 (88.) M. Güleryüz. – SR: Matosevic (VS-Schwenningen). – Z: 300.

SV Deggenhausertal

SV Allensbach

4:2 (2:1)

Der SV Deggenhausertal drückte von Beginn an aufs Tempo und erwischte durch Seuberts Kopfballtor zum 1:0 einen Start nach Maß. Die Platzherren blieben überlegen und hatten in der 13. Minute mit einem Lattentreffer Pech, bevor Schiller fünf Minuten später mit einem Flachschuss aus halblinker Position das 2:0 glückte. Zwei Mal Rilli sowie Schiller ließen beste Gelegenheiten ungenutzt, was sich in der 33. Minute rächte. Bentele kam gegen Enz zu spät, der per Kopf den Anschlusstreffer erzielte. Die bis dahin klar unterlegenen Gäste witterten nun Morgenluft, bis zur Halbzeit blieb es jedoch beim 2:1. Nach dem Wechsel sah man zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem Enz die größte Chance verpasste, als er vor dem leeren Tor nur den Pfosten traf. In der 58. Minute bediente Rilli bei einem Konter Herbert, der mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck das 3:1 erzielte. In der Folgezeit hatten beide Teams weitere Torgelegenheiten, bevor Rilli in der 82. Minute einen Konter mit einem Heber zum 4:1 abschloss. In der Schlussminute gelang Ymele mit dem 4:2 noch Ergebniskorrektur. Der SVD bleibt trotz des Sieges somit nur in der Liga, wenn sowohl der Bezirksligavize Denkingen als auch der Landesligazweite FC 08 Villingen II sich in der Aufstiegsrelegation durchsetzen.

Tore: 1:0 (4.) D. Seubert, 2:0 (18.) Schiller, 2:1 (33.) Enz, 3:1 (58.) Herbert, 4:1 (82.) Rilli, 4:2 (90.) Ymele. – SR: Weingarten (Konstanz). – Z: 175.

SV Denkingen

SV Orsingen-Nenzingen

5:2 (2:1)

Sowohl der SV Denkingen als Teilnehmer der Relegationsspiele, als auch der Absteiger SV Orsingen-Nenzingen legten gepflegten Sommerfußball an den Tag. In der 10. Minute ging ein Kopfball von Alexander Seitz knapp über das Tor der Gäste. Eine Minute später schob Seitz dann zum 1:0 ein. Die Führung hielt aber nicht lange, da Frieder Förster zum Ausgleich traf. Nach schöner Vorarbeit von Marcel Brack vollstreckte Jonathan Scheike zum 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Marc Reichle mit einem Schuss von der Strafraumgrenze am Pfosten. Auch im zweiten Durchgang ließ Denkingen Ball und Gegner laufen. Die Gäste reagierten nur noch. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Jonathan Scheike in der 55. Minute auf 3:1. Kurze Zeit später scheiterte Michael Geiger am glänzend reagierenden Gästekeeper Stemmer. Nach schönem Doppelpass ließ Geiger sich in der 76. Minute die Chance zum 4:1 nicht entgehen. Zehn Minuten vor Spielende setzte Tino Wagner mit einem Seitfallzieher noch einen drauf. Mit dem Schlusspfiff konnten die Gäste durch ein Eigentor noch verkürzen.

Tore: 1:0 (11.) Seitz, 1:1 (13.) Förster, 2:1 (28.) Scheike, 3:1 (50.) Scheike, 4:1 (76.) Geiger, 5:1 (80.) Wagner, 5:2 (90.) Eigentor. – SR: Klaiber (Steißlingen). – Z: 150.

SC Gottmadingen-Bietingen

Hattinger SV

5:1 (1:0)

Auch in der letzten Partie zeigte sich der SC Gottmadingen-Bietingen treffsicher, ließ die Zuschauer aber eine halbe Stunde auf ein Tor warten. Dann verarbeite Marko Roth gekonnt ein langes Zuspiel, Jan Faude hatte das leere Tor vor sich. Die Aktion von Sven Faude hätte ein Tor verdient, die Kugel ging knapp vorbei (39.). Nach einem Freistoß wurde es eng vor dem SC-Tor, Felix Heuel klärte die Situation (47.). In der 50. Minute stellte Jan Faude nach Zuspiel von Heuel auf 2:0. Hock nahm dem Abwehrspieler den Ball ab, Marco Gruber nutzte das Zuspiel zum 3:0 (54.). Ein Freistoß war Ausgangspunkt zum 4:0. Denis Catediano bekam beim Kopfball Unterstützung vom Gegenspieler. Eine Ecke von Jan Faude köpfte Christian Hock zu einem weiteren unhaltbaren Treffer in die Torecke. Pitzner ließ bei seinem Solo die halbe Abwehr stehen. Ansonsten spielte die Defensive, wie die ganze Mannschaft, sehr konzentriert.

Tore: 1:0 (29.) J. Faude, 2:0 (50.) J. Faude, 3:0 (54.) Gruber, 4:0 (65.) D. Catediano, 5:0 (75.) Hock, 5:1 (79.) Pitzner. – SR: Salwik (Salem). – Z: 190.

Hegauer FV

SG Reichenau/Walds.

1:3 (1:1)

Beim Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn ging es nur noch darum, wer den besseren Platz in der Abschlusstabelle einnimmt. So ließen es beide Teams zunächst recht verhalten angehen. Nach einem schnellen Spielzug über die rechte Seite spielte Petschko den Ball auf Greco, der sich geschickt löste und das 1:0 (31.) markierte. In der 41. Minute konnte HFV-Torhüter Maus glänzend parieren, doch bei der folgenden Flanke stand David Blum genau richtig und köpfte den Ball zum 1:1 (41.) in die Maschen. SG-Torhüter Rentschler parierte einen Kopfball von Martin gerade noch per Fuß (55.). Kurz darauf brannte es erneut im Gästestrafraum. In der 63. Minute klärte HFV-Torhüter Maus per Fuß einen Schuss von David Blum zur Ecke. Glück hatten die Gäste, dass der HFV eine Doppelchance in der 72. Minute nicht nutzen konnte. Müller hämmerte einen 25-Meter-Freistoß an die Latte des SG-Tors (78.). Der Treffer fiel eine Minute später auf der anderen Seite. David Blum lupfte den Ball nach einem Abwehrfehler über Maus hinweg ins Tor (79.). Ganz stark parierte Maus im Eins-gegen-eins vor Flacker (88.). Für den Schlusspunkt in der letzten Spielminute sorgte erneut David Blum mit seinem dritten Treffer (89.).

Tore: 1:0 (31.) Greco, 1:1 (41.) D. Blum, 1:2 (78.). D. Blum, 1:3 (88.) D. Blum. – SR: C. Schäper (VS-Villingen). – Z: 100.

FC Uhldingen

BSV Nordstern Radolfzell

4:5 (2:2)

Der FC Uhldingen und der BSV Nordstern Radolfzell lieferten sich von Beginn an ein Offensivspektakel. Die Uhldinger waren scheinbar noch gedanklich in der Kabine, als die Gäste mit dem ersten Angriff durch Alessandro Fiore Tapia in Führung gingen. In den nächsten Minuten folgten dann Uhldinger Chancen, erst durch Siclovan (6.) dann durch Kevin Scheitler (9.) und Dimitrov (15.), die aber alle ungenutzt blieben. In der 24. Minute fiel der Ausgleich, als sich Ceesay einen Ball im Mittelfeld erkämpfte und trocken abschloss. Die Hausherren hatten weitere Möglichkeiten, doch in der 35. Minute liefen sie in einen BSV-Konter zum 1:2 durch Hoffbauer. Drei Minuten später traf wieder Ceesay nach einer Hacken-Vorlage von Siclovan zum 2:2. Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten die Uhldinger, die in der 46. Minute erstmals in Führung gingen, als Torjäger Matur einen Angriff zum 3:2 erfolgreich abschloss. Die Führung hielt aber nur zwei Minuten. Alessandro Fiore Tapia nahm einen langen Pass auf und erzielte fast ohne Gegenwehr das 3:3, und in der 55. Minute war die FC-Abwehr erneut nicht im Bilde bei Hoffbauers 3:4. Es dauerte nur weitere zwei Minuten, ehe die Gäste die Abwehr zum 3:5 überwinden konnten. Die Platzherren versuchten noch, das Spiel zu drehen, doch zu mehr als zum 4:5 (86.) reichte es nicht. (urü)

Tore: 0:1 (1.) A. Fiore Tapia, 1:1 (24.) Ceesay, 1:2 (35.) Hoffbauer, 2:2 (38.) Ceesay, 3:2 (46.) Matur, 3:3 (48.) A. Fiore Tapia, 3:4 (55.) Hoffbauer, 3:5 (57.) D. Tapia Fiore, 4:5 (86.) Siclovan. – SR: G. Palatini (Heiligenberg). – Z: 200.

SG Illmensee/Heiligenberg

FC Öhningen-Gaienhofen

1:3 (0:0)

In einer fairen Begegnung neutralisierten sich die beiden Teams im ersten Durchgang über weite Strecken. Die erste Chance hatte der FC Öhningen-Gaienhofen, als Wäschle aus der Kurzdistanz an SG-Keeper Stöferle scheiterte. Kurz danach erlief sich Samol einen Pass auf der rechten Außenbahn, doch seinen Abschluss konnte Gästehüter Weiermann zur Ecke klären. Auch im zweiten Durchgang bot der Absteiger über weite Strecken Paroli. Den Unterschied machte Torjäger Wäschle aus. Den Führungstreffer erzielte er aus halblinker Position mit einem präzisen Schlenzer ins lange rechte Eck. Sein zweiter Treffer war fast eine Kopie des ersten. Als er dann sogar zum Hattrick nachlegen konnte, schien sich ein deutliches Ergebnis anzubahnen. Illmensee/Heiligenberg zeigte jedoch Charakter und erzielte den verdienten Ehrentreffer, als sich Johannes Weber im Angriffszentrum durchsetzte. (uk)

Tore: 0:1 (51.) Wäschle, 0:2 (60.) Wäschle, 0:3 (79.) Wäschle, 1:3 (84.) J. Weber. – SR: Lamanna (Salem). – Z: 90.

SV Mühlhausen

TSV Aach-Linz

2:5 (1:3)

Im Spiel um die Goldene Ananas ging der Gast aus Aach-Linz in Mühlhausen verdient als Sieger vom Platz. Das 1:0 von Marks war ein Geschenk des Gästetorwarts. Danach kam der Gast besser ins Spiel. Schnetzler drehte die Partie mit zwei Treffern in der 17. und 21. Minute zum 1:2. Raabe sorgte in der 44. Minute mit einem Kopfball zum 1:3 für eine Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit setzte der Gastgeber alles auf eine Karte, kam zu etlichen Chancen, verpasste aber den Anschlusstreffer. Anders der Gast, der in der 70. Minute eiskalt die Entscheidung erzielte. Lohr traf zum 1:4. Neziri erzielte nach schöner Einzelleistung zwar noch das 2:4, doch Bücheler beendete die Partie mit seinem Tor zum 2:5.

Tore: 1:0 (10.) Marks, 1:1 (17.) Schnetzler, 1:2 (31.) Schnetzler, 1:3 (44.) Raabe, 1:4 (70.) Lohr, 2:4 (80.) Neziri, 2:5 (89.) Bücheler. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 250.