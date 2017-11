Fußball FC Anadolu Radolfzell gewinnt türkisches Bezirksliga-Duell gegen den TSV Konstanz

Radolfzeller schlagen den TSV Konstanz mit 3:2. Hegauer FV verliert mit 3:4 auf der Reichenau. Spiel des Hattinger SV fällt aus.

Fußball, Bezirksliga

FC Anadolu Radolfzell

TSV Konstanz

3:2 (2:0)

Der TSV Konstanz begann das Spiel beim FC Anadolu Radolfzell einen Tick stärker als die Gastgeber und hatte zwei Freistoß-Möglichkeiten. Dann wurde Radolfzell immer besser und kam zu einer Chance durch Odzini, der zentral vor Tor zum Abschluss kam. Etwas überraschend fiel in der 13. Minute das 1:0. Karaotcu bekam den Ball an der Strafraumgrenze und setzte ihn links oben in den Winkel. Die Gastgeber wurden selbstbewusster und hatten mehr Möglichkeiten. Biller setzte sich auf Linksaußen durch und wurde gefoult. Den Freistoß setzte Mert Cesur direkt zum 2:0 ins Netz. Nach der Pause war das Spiel weiter ausgeglichen. Wieder fast wie aus dem Nichts fiel das 3:0. Ein Freistoß von Mert Cesur aus 20 Metern ging an den Pfosten, Odzini staubte zum 3:0 ab. Danach spielte nur noch Radolfzell, verpasste es aber, das 4:0 nachzulegen. So verkürzten die Konstanzer zunächst durch einen Foulelfmeter von Koyuncuoglu auf 3:1, dann kurz vor Schluss durch Güleryüz auf 3:2. Zum Ausgleich reichte es jedoch nicht, Anadolu zitterte den Vorsprung über die Zeit.

Tore: 1:0 (13.) Karaotcu, 2:0 (43.) M. Cesur, 3:0 (53.) Odzini, 3:1 (64./FE) Koyuncuoglu, 3:2 (81.) Güleryüz. – SR: Küchler (Mühlhausen). – Z: 150.

BSV Nordstern Radolfzell

FC Uhldingen

4:1 (3:1)

Der BSV Nordstern Radolfzell begann das Aufsteigerduell gegen den FC Uhldingen mit viel Elan und hatte durch einen Lattentreffer von Maik Hoffbauer (4.) und einen Abschluss von Daniel Fiore Tapia die ersten Chancen (5.). In der 9. Minute schoss der Uhldinger Mustafa Matur einen Strafstoß über das Tor. Dann übernahmen die Radolfzeller das Spielgeschehen und gingen durch Fabian Bader in Führung (12.). Vier Minuten später wurde ein Bader-Schuss für Gäste-Torhüter Peter Lattner unhaltbar zum 2:0 abgefälscht. Mit einem herrlichen Dropkick in den Winkel gelang Bader in der 28. Minute der Hattrick zum 3:0. Mitko Dimitrov erzielte durch einen weiteren Strafstoß das 3:1 (35.). Mit dieser hochverdienten Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeit. Nach der Pause kamen die Uhldinger besser ins Spiel und hatten in der 46. Minute eine gute Möglichkeit durch Mustafa Matur, aber BSV-Schlussmann Joel Reichel verhinderte den Anschlusstreffer. Die Gäste erhöhten in einer etwas hektischen Schlussphase den Druck und hatten durch Omar Ceesay und Mustafa Matur sehr gute Möglichkeiten, ein Tor wollte ihnen aber nicht gelingen. Im Gegenteil: In der Schlussminute erzielte Maik Hoffbauer durch einen Konter den 4:1-Endstand und bescherte den Radolfzellern den dritten Heimsieg in Folge. (ms)

Tore: 1:0 (12.) Bader, 2:0 (16.) Bader, 3:0 (28.) Bader, 3:1 (35./FE) Dimitrov, 4:1 (90.) Hoffbauer. – SR: Salwik (Salem). – Z: 60.

SG Reichenau/R.-Waldsiedl.

Hegauer FV

4:3 (1:2)

Auf dem neuen Kunstrasen entwickelte sich zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel zwischen der SG Reichenau und dem Hegauer FV. Die Führung erzielten die Gäste nach einem Eckball, als Martin den Ball freistehend per Kopf im Tor unterbringen konnte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Mika Eiermann aus dem Halbfeld kam David Blum vor einem Verteidiger der Gäste an den Ball und erzielte per Kopf den Ausgleich. Dem Tabellenzweiten gelang noch vor der Pause die erneute Führung. Schneider kam auf der rechten Seite unbedrängt in Richtung Strafraum und legte den Ball in die Mitte. Dort musste Rodrigues den Ball nur noch zum 1:2 über die Linie drücken. In der zweiten Halbzeit war dann wieder die SG am Zug. Nach einer Ecke stieg Michael Geisert am höchsten. Seinen Kopfball konnte der Torhüter noch parieren, der Nachschuss passte dann aber zum Ausgleich. Das vorangegangene Muster setzte sich fort. Nur kurz nach dem Ausgleich wurde Greco im Strafraum freigespielt und ließ mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung Wolkow im Tor der SGR keine Chance. Doch auch auf die dritte Führung der Hegauer fanden die Reichenauer eine Antwort. Wieder war es ein Eckball. Im Zentrum setzte sich David Blum im Kopfballduell durch und erzielte das 3:3. In der 72. Minute ging die SG zum ersten Mal in Führung. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld konnte Denis Flacker seinen Gegenspieler abschütteln. Sein präziser Pass gelangte in der Mitte zum mitgelaufenen Nikolas Weltin, der den Ball zum 4:3 einschieben konnte. Der Hegauer FV kam kurz vor dem Ende noch zu einer großen Chance, doch der Ball ging erst aus kurzer Distanz an die Latte und im Anschluss konnte Lukas Gasser auf der Linie klären.(db)

Tore: 0:1 (16.) Martin, 1:1 (30.) D. Blum, 1:2 (35.) Rodrigues, 2:2 (50.) Geisert, 2:3 (56.) Greco, 3:3 (60.) D. Blum, 4:3 (76.) N. Weltin. – SR: Hermle (Gosheim). – Z: 80.

FC Öhningen-Gaienhofen

SG Illmensee/Heiligenberg

1:1 (1:1)

Die Gäste aus Illmensee/Heiligenberg kamen mit dem tiefen Platz besser zurecht als der FC Öhningen-Gaienhofen und hatten in den ersten 20 Minuten deutlich mehr vom Spiel. Die Hörielf kam nach 30 Minuten zur ersten Chance, als Wäschle den Pfosten traf. Dies wirkte wie ein Weckruf, und Scheu erzielte nach Vorlage von Gutzentat das 1:0. Die Gäste waren aber keineswegs beeindruckt und trafen zum verdienten 1:1 durch Huttner. Nach der Halbzeit war der FC besser bei der Sache, obwohl die Gäste durch Lettieri die erste Chance hatten. Aufseiten der Heimelf rückte Abwehrchef Stegmann immer wieder gefährlich mit nach vorne auf und hatte zwei sehr gute Chancen. Beide gingen jedoch knapp vorbei. Nach Steilpass von Brügel lief Wäschle alleine aufs Gästetor zu und schob den Ball aus halblinker Position um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. In der Schlussphase hatten die Gäste nochmals das Glück des Tüchtigen, als der Ball von einem Abwehrspieler auf der Linie geklärt wurde. In der 90. Minute wurde Wäschle im Strafraum frei gespielt, konnte aber den Drehschuss nicht platziert setzen und Stöferle im SG-Tor entschärfte die letzte Chance.

Tore: 1:0 (31.) Scheu, 1:1 (45.) Huttner. – SR: Seifert (Waldshut). – Z: 100.

SV Orsingen-Nenzingen

SV Denkingen

0:1 (0:0)

Bereits in der ersten Minute deutete ein Weitschuss von Stehle, der knapp über das Gästetor ging an, dass der SV Orsingen-Nenzingen gewillt waren, die Negativserie zu beenden. Doch diese Torchance sollte fast die einzige des gesamten Spiels bleiben. Die Gäste aus Denkingen hatten ihre erste Chance durch Widman, der im letzten Moment von van Odijk abgeblockt wurde. In der 24. Minute scheiterte Trisner nach einem Steilpass an Gästetorhüter Schwägler. Auf der Gegenseite schoss Brack vier Minuten später nur knapp daneben. Nach einer halben Stunde brachte Lehmann nach einem Angriff über die Außenbahn den Ball nicht in die Mitte, wo mehrere Angreifer im Strafraum lauerten. Nach einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit wurde nach einem schönen Angriff ein Schuss von Probst von der Gästeabwehr abgeblockt und im Gegenzug schoss Seitz für die Gäste nur knapp vorbei. Den einzigen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte ein Freistoß von Wagner von der Außenposition in der 77. Minute, der den direkten Weg ins Tor fand. Danach versuchten die Gastgeber zwar noch den Ausgleich zu erzielen, doch die spielerischen Mittel waren zu bescheiden und im Angriffsbereich fehlte die Durchschlagskraft. Ohne groß in Bedrängnis zu geraten, brachten die Gäste das Spiel über die Zeit. (ks)

Tor: 0:1 (77.) Wagner. – SR: Speh (Meßkirch). – Z: 110.

SV Allensbach

SV Deggenhausertal

4:2 (3:0)

Der SV Allensbach und der SV Deggenhausertal starteten mit einigen halbherzigen Torchancen, die aber für beide Keeper keine Herausforderung darstellten oder neben das Tor gingen. In der 25. Minute köpfte Luca Vöhringer einen Freistoß von Dennis Zimmer unbedrängt zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später pfiff der Schiedsrichter nach einem Foul an Franklin Ymele einen Strafstoß für die Gastgeber. Diesen verwandelte Vöhringer souverän. Bis zur 42. Minute war der SVA die dominierende Mannschaft, ohne jedoch zum Abschluss zu kommen. In der 43. Minute konnte Vöhringer nach einer Ecke von Fabian Mauch erneut ohne Gegenwehr der SVD-Defensive zum 3:0 einköpfen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Rilli den Anschlusstreffer. In der 52. Minute kam ein langer Ball auf Rilli, der – begünstigt durch einen Abstimmungsfehler der SVA-Defensive – auf 3:1 verkürzte. Bis zur 84. Minute gab es noch drei Torchancen, zwei für Allensbach, eine für Deggenhausertal. Das Spiel der Gastgeber wurde hektischer, und in der 85. Minute erzielte Andreas Seubert nach einer Kombination mit seinem Bruder Daniel per Kopf das 3:2. In der Nachspielzeit bekam Joel Zepperitz nach einem Konter den Ball vor dem Tor in den Lauf gelegt und traf zum verdienten 4:2-Endstand.

Tore: 1:0 (25.) Vöhringer, 2:0 (30./FE) Vöhringer, 3:0 (43.) Vöhringer, 3:1 (52.) Rilli, 3:2 (85.) A. Seubert, 4:2 (90.) Zepperitz. – SR: Sari (VS-Schwenningen). – Z: 50.

TSV Aach-Linz

SV Mühlhausen

2:2 (1:1)

Schwere Platzverhältnisse und andauernder Schneefall machten dem TSV Aach-Linz und dem SV Mühlhausen das Leben extrem schwer. Die Gastgeber spielten mutig nach vorn und ließen den Ball ruhig in den eigenen Reihen laufen. In der 20. Minute fand Lohr mit Raabe den richtigen Abnehmer, der den Ball aus der Drehung im Tor versenkte. Mühlhausen war in der ersten halben Stunde nicht so präsent und konnte lediglich nach zwei Standardsituationen das TSV-Tor finden. Aach-Linz verpasste es in der Zeit nach dem Führungstreffer durch Lohr, Raabe und Senol Yildiz zu erhöhen. Einen Konter nutzen die Gäste dann in der 35. Minute zum Ausgleich, als Marks im Sturmzentrum goldrichtig stand und den Ball über die Linie drückte. Durchgang zwei begann ausgeglichen. In der 52. Minute fiel das 1:2. Die Heimelf war zu fahrlässig und klärte mehrfach nicht entscheidend. Henninger nahm sich ein Herz und zog aus 20 Metern trocken zur Führung ab. Mühlhausen zog sich mit der Führung im Rücken zurück und Aach-Linz erhöhte den Druck. Nach 70 Minuten tankte sich Fitz bis zur Grundlinie durch und spielte in die Mitte, wo Schnetzler nur um Haaresbreite verpasste. So dauerte es 91 Minuten, bis Süleyman Yildiz mit seinem schwächeren linken Fuß den Ball von der Strafraumgrenze zum verdienten 2:2 verwandelte. (ad)

Tore: 1:0 (20.) Raabe, 1:1 (35.) Marks, 1:2 (52.) Henninger, 2:2 (90.+1) Süleyman Yildiz. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 80.