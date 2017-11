Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Trainer Maric hat die Qual der Wahl

Nullachter gegen Reutlingen fast komplett. Spiel erfordert erhöhten Sicherheitsaufwand

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen (Samstag, 14.30 Uhr). Mit dem SSV Reutlingen empfängt der FC 08 Villingen einen Traditionsverein, bei dem es bislang in dieser Saison noch nicht optimal läuft. Eine Konsequenz wurde bereits gezogen: Trainer Jochen Class nahm vor kurzem seinen Hut. Die Trendwende brachte dies noch nicht. Mit Interimscoach Andreas Rill an der Seitenlinie verlor der SSV die beiden letzten Spiele. Auf das 0:2 gegen das Spitzenteam Nöttingen folgte bei der Reserve des Karlsruher SC ein kapitaler Einbruch in der Schlussphase, der zu einer 1:4-Klatsche führte.

Vor dem Spiel gegen den Tabellenelften hat Nullacht-Trainer Jago Maric „ein gutes Gefühl“, was auch damit zusammenhängt, dass sein Kader fast komplett ist. Außer dem Rot-gesperrten Stjepan Geng, dessen Strafmaß am Donnerstag immer noch nicht feststand, dürfte kein Akteur ausfallen. Auch Tobias Weißhaar hat sich wieder zurückgemeldet.

Maric hat also die Qual der Wahl, ist aber dankbar dafür. „Ich werde auch etwas nach dem Gegner aufstellen, bin aber so oder so sicher, dass das Spiel eine enge Kiste wird und Kleinigkeiten entscheiden.“ Er erwartet den ehemaligen Zweitligisten weder rein destruktiv noch wild nach vorne stürmend. „Wobei uns Letzteres natürlich lieber wäre, weil wir Räume bekommen würden“, sagt Maric. Für seine eigene Mannschaft gibt der FC 08-Coach die übliche Marschroute vor: Engagiert und überlegt spielen, eine gute Mischung finden und Konzentrationsfehler vermeiden.

Dass die Nullachter nach ihrer überzeugenden Leistung beim 5:0-Sieg in Sandhausen gedanklich ein, zwei Prozent nachlassen, glaubt der Trainer nicht: „Wir haben alle bei der Niederlage in Backnang gesehen, wohin das führt. Wir wollen uns in den verbliebenen drei Wochen für die bislang sehr gute Saison belohnen und zumindest bis zur Winterpause vorne dranbleiben.“

Erfreut nimmt Maric auch zur Kenntnis, dass andere Akteure bereit stehen, wenn Torjäger Nedzad Plavci einmal nicht trifft: „Wir haben mindestens sechs Spieler, die Torgefahr ausstrahlen. Das macht uns noch schwerer ausrechenbar.“ Einer dieser Akteure ist Benedikt Haibt, der nach seiner Verletzungspause wieder hervorragend in Schwung gekommen ist. Maric: „Benedikt ist unser Kapitän und man sieht, wie dringend wir ihn brauchen.“ Auch mit der Entwicklung des zweiten ehemals Langzeitverletzten, Pablo Gil, ist der Coach sehr zufrieden: „Er hat jetzt zweimal über 90 Minuten gespielt und bekommt mit jeder Minute mehr Sicherheit.“

Die Partie gegen Reutlingen ist wieder mit erhöhtem Sicherheitsaufwand verbunden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Maric hofft, dass auch diesmal die 1000-Zuschauer-Marke trotz nicht optimaler Wettervorhersage geknackt wird.