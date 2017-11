Fußball FC 03 Radolfzell ringt Offenburg nieder

Umjubelter 2:1-Sieg des FC 03 Radolfzell in der Fußball-Verbandsliga. Der 1. FC Rielasingen-Arlen schlägt Bad Dürrheim, und der FC Singen 04 verliert auswärts gegen den Freiburger FC.

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

Offenburger FV

2:1 (0:0)

Der FC 03 Radolfzell begann sehr druckvoll und hatte die erste große Chance in der 7. Minute durch Stricker, dessen Schuss aber über das Tor ging. Nach 20 Minuten kamen die Gäste mit der Radolfzeller Spielweise besser zurecht und hatten mehr Spielanteile. Die nächste Möglichkeit hatte aber erneut der FC Radolfzell (25.), als Hlavacek einen Schritt zu spät kam. Nur zwei Minuten später die nächste Chance für die Gastgeber durch Hepfers Kopfball, den der gute Gästetorhüter gerade noch klären konnte. Radolfzell hatte alles im Griff und weitere Gelegenheiten zur Führung.

Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser aus der Kabine und hatten jetzt auch mehr Spielanteile. Dann die 51. Minute: Anzaldis Schuss schlug unhaltbar im Winkel des Radolfzeller Tors ein. Doch Radolfzell war gleich wieder im Spiel und erzielte in der 57. Minute durch Aichem den hochverdienten Ausgleich. Nun wurde die Partie noch besser, beide Mannschaften wollten den Siegtreffer erzielen. In der 68. Minute konnte der Offenburger Torwart einen Freistoß von Krüger nicht festhalten, Hlavacek setzte nach und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.

Der Radolfzeller Torjäger Stricker hätte alles klarmachen können, doch sein Kopfball ging knapp daneben. Auch die Gäste beteiligten sich weiter am Spiel und hatten in der 75. Minute Pech mit einem Pfostenschuss. Die Begegnung hatte jetzt alles, was ein gutes Verbandsligaspiel haben muss: Tempo, Technik, Taktik und Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

Als der Offenburger Kapitän Petereit in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, war das Spiel entschieden. Radolfzell hatte die Partie im Griff und kam in der 87. Minute noch zu einer Möglichkeit, Wehrle setzte aber den Ball knapp neben das Tor. In der Pressekonferenz waren sich beide Trainer einig, dass der FC 03 Radolfzell in diesem Spiel als verdienter Sieger vom Platz gegangen war. (km)

FC 03 Radolfzell: A. Hoxha (Tor); Ranzenberger (89. Krieg), Hepfer, Stricker, Galantai, Luma, Aichem (68. D. Hoxha), Wehrle, Marcedo, (60. Tomas), Krüger (83. Blessing), Hlavacek. – Tore: 0:1 (51.) Anzaldi, 1:1 (57.) Aichem, 2:1 (68.) Hlavacek. – SR: Nübling (Freiburg). – Z: 175. – Bes. Vork.: Gelb-Rot Petereit (80./OFV).

FC Bad Dürrheim

1.FC Rielasingen-Arlen

0:2 (0:0)

Von Beginn an zeigten sich die Gäste gut organisiert und erspielten sich mit ihrer Ballsicherheit eine Überlegenheit. Nach zehn Minuten prüfte Sebastian Stark mit einem Distanzschuss aus 18 Metern den Dürrheimer Torhüter Jonas Kapp, der gerade noch abwehren konnte und Glück hatte, dass Alen Lekavski mit dem unmittelbar folgenden Kopfball ebenfalls scheiterte. Die Gäste zeigten ein sehr variables Spiel und machten mächtig Druck, der Führungstreffer lag mehrfach in der Luft, so auch beim Schuss von Christoph Matt, der knapp am Pfosten vorbeiging. Doch mussten die Hegauer bei den schnellen Gegenstößen der Gastgeber immer auf der Hut sein. Wie in der 38. Minute, als Nico Tadic alleine auf Dennis Klose zulief, aber am gut reagierenden Rielasinger Torhüter scheiterte. Danach waren es wieder die Gäste, die den Takt bestimmten. In der 45. Minute schneller Konter über Patrick Leschinski, der in der Mitte Christoph Matt bediente, dessen Abschluss aus kurzer Distanz knapp am Dürrheimer Tor vorbei trudelte.

Auch nach der Pause war es der 1.FC Rielasingen-Arlen, der mehr Spielanteile und die besseren Torchancen hatte. Der FC Bad Dürrheim versuchte mit Gegenstößen Nadelstiche zu setzen und in der 64. Minute rauschte eine Direktabnahme von Abdullah Cil aus 18 Metern nur knapp am langen Pfosten vorbei. Nur zwei Minuten später dann die Gästeführung. Ein Eckball der Gäste wurde aus dem Dürrheimer Strafraum geklärt, Rene Greuter nahm aus 30 Metern Maß, der Ball landete abgefälscht an der Latte und fiel Alen Lekavski vor die Füße – 0:1(66.). In der Folge verloren die Hegauer kurzfristig die Spielkontrolle, gleich zwei schwache Bälle im Spielaufbau brachten die Schwarzwälder in gute Abschlusspositionen, die sie aber nicht nutzen konnten. Doch alsbald hatten die Gäste das Spiel wieder besser im Griff und schafften durch Alen Lekavski die Entscheidung per Kopfball.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war zufrieden: „Das war eine kompakte Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg gegen einen guten FC Bad Dürrheim.“

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Greuter (83. Mendes), Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Leschinski (86. Dietrich), Lekavski (83. Heller), Berger, Matt (86. S. Schorpp). – Tore: 0:1 (66.) Lekavski, 0:2 (81.) Lekavski. – SR: Scharf (Bühl). – Z: 150.

Freiburger FC

FC Singen 04

7:4 (1:2)

Nach der Partie am vergangenen Wochenende in Kuppenheim, wo der Freiburger FC in Halbzeit zwei einen 0:3-Pausenrückstand noch drehen konnte und mit 4:3 gewann, schien eine Steigerung nicht mehr möglich. Wer dies glaubte, wurde nun eines Besseren belehrt. Zweimal lag das Team um Kapitän Fabian Sutter gegen den FC Singen 04 zurück, 1:2 zur Pause und 2:4 nach einer guten Stunde, um in einem furiosen Finale noch einen hohen Sieg einzufahren. Fünf Tore binnen 26 Minuten dürften ligaübergreifend eine Seltenheit sein.

Der Treffer zum 2:2-Ausgleich, erzielt von Sutter, dessen 25-Meter-Freistoß wie an der Schnur gezogen im Singener Tor einschlug, nährte die Hoffnungen, abermals ein Spiel drehen zu können. Einen herben Dämpfer bekamen diese aufgrund eines Doppelschlags der Gäste durch Jeske und Keller innerhalb von nur drei Minuten. War ein neuerlicher Kraftakt á la Kuppenheim möglich? Andreas Fischbach beantwortete diese Frage nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung, indem er den Ball unhaltbar zum 3:4 in den Winkel jagte.

Einen an Andreas Fischbach verschuldeten Strafstoß versenkte Marco Senftleber zum Ausgleich. Nun fielen die Singener auseinander und mussten in der Restzeit noch drei Gegentreffer hinnehmen. (ak)

FC Singen 04: Wind (Tor); Ferrone, Lang, Spahija, Notarpietro, Körner, Kohli (86. Serratore), Keller, Jeske, Xani, Gass (67. Mottola). – Tore: 1:0 (2.) Martinelli, 1:1 (7.) Jeske, 1:2 (19.) J. Spahija, 2:2 (53.) Sutter, 2:3 (59.) Jeske, 2:4 (62.) Keller, 3:4 (66.) Fischbach, 4:4 (74./FE) M. Senftleber, 5:4 (77.) Ulubiev, 6:4 (88.) Senftleber, 7:4 (90.+2) Sutter. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 170.