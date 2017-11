Fußball Es läuft beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Spielertrainer Stefan Bach ist zufrieden mit der Entwicklung des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler in dieser Landesliga-Saison.

Fußball, Landesliga: Gut, den SC Pfullendorf musste man ja auf der Rechnung haben, mit Abstrichen noch die SpVgg F.A.L. Vor der Saison wurden aber auch Clubs zum Favoritenkreis gezählt wie die DJK Donaueschingen oder der SC Konstanz-Wollmatingen, die aktuell ganz andere Sorgen haben, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Den FC Schonach, der in der letzten Runde gegen den Abstieg kämpfte, hatte kaum jemand auf der Rechnung – und nun stehen die Hochschwarzwälder auf Rang drei. Doch nach aktuellem Stand, nachdem sich die SpVgg F.A.L. ein kleines Zwischentief gegönnt hat, ist der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler der einzige Landesligist, der dem Ex-Regionalligisten aus Pfullendorf auf Augenhöhe, also punktgleich, begegnet, dem SCP sogar die bisher einzige Saisonniederlage zugefügt hat. Lediglich der Ex-Trainer des FV, Joachim Ruddies, heute auf der F.A.L.-Trainerbank, hatte eine solche Entwicklung prognostiziert.

„Ja, wir haben einen guten Lauf, es passt. Was wir uns unter der Woche im Training erarbeiten, können wir am Wochenende gut umsetzen“, bestätigt FV-Spielertrainer Stefan Bach, der selbst mit zehn Treffern auch als Stürmer einen gehörigen Anteil am Erfolg hat. Und wenn man solch einen Lauf hat – sieben der neun letzten Spiele wurden gewonnen, lediglich bei den direkten Konkurrenten F.A.L. und Schonach musste man sich mit einem Remis begnügen -, dann nimmt man auch eine Hürde wie den SC Markdorf souverän. Obwohl Bach einräumen muss: „In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme. Wir dachten, das ginge von allein. “ Dann aber lief es runder: „Wir wurden passsicherer und es gelangen gute Ballstafetten.“ Dann fielen auch die Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. „Nach dem Anschluss zum 2:1 hätte es nochmals kritisch werden können, aber uns gelang dann sehr schnell das 3:1“, so Bach, der zu diesem Zeitpunkt relativ sicher war, dass die Weichen für den zehnten Saisonsieg gestellt waren.

Daher kann der Blick nun schnell nach vorne gehen: Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen das Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen auf dem Programm. Ein Gegner, den man beim Blick auf die Tabelle auf die leichte Schulter nehmen könnte. „Sicher nicht!“, betont Bach, „zu Beginn der Saison haben wir gegen Konstanz im Pokal verloren. Das wollen wir wiedergutmachen!“ Zudem ist Bach überzeugt, dass sich der Trainerwechsel beim SC schon positiv ausgewirkt hat.

Allerdings ist der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler auf eigenem Platz eine Macht, stehen sieben Siege in sieben Spielen zu Buche. „Wir wollen in der Hinrunde auf eigenem Platz ungeschlagen bleiben“, fordert Bach einen weiteren Heimsieg. Zumal er auch darauf hofft, der lachende Dritte zu sein, denn einen Tag später muss der Tabellenführer Pfullendorf zum Vierten, nach Frickingen. Und zwei Wochen später folgt dann das Gipfeltreffen, das Gastspiel in der Pfullendorfer Geberit-Arena.